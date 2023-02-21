Байден: Запад не замышляет нападение на Россию

Во время визита в Варшаву президент США пообещал оказывать дальнейшую поддержку Украине и заявил, что Россия никогда не одержит над ней победу.

Запад не замышляет нападение на Россию, а хочет жить в мире, заявил президент США Джо Байден во вторник, 21 февраля, находясь в Варшаве, куда он прибыл после необъявленного посещения Киева накануне.

"США и европейские страны не хотят уничтожить Россию, мы не планируем нападать или захватывать Россию, как заявил Путин, мы хотим жить в мире. А миллионы россиян хотят жить в мире с соседями. Эта война никогда не была необходимостью, это трагедия", - указал американский президент.



По его словам, "каждый новый день войны - это выбор Путина", так как он может остановить ее в любой момент "одним словом". В то же время Украина прекратить защищаться не может, поэтому страны Запада будут поддерживать ее поставками вооружения, подчеркнул глава Белого дома.

Таким образом Байден отозвался на слова президента России Владимира Путина, который ранее в тот же день, выступая перед Федеральным собранием, обвинил Запад в развязывании войны в Украине и объявил, что РФ в одностороннем порядке приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Комментируя эти заявления российского президента, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул позже: "Никто не нападал на Россию. Есть некая абсурдность в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще".

Байден: "Путин недооценил Украину"

Говоря о своих впечатлениях от визита в Киев в преддверии годовщины со дня российского военного вторжения в Украину, состоявшегося 24 февраля 2022 года, Джо Байден отметил, что украинская столица по-прежнему "сильна", а Путин недооценил Украину.

"Год назад весь мир опасался, что Киев вот-вот падет. Я только что прилетел из Киева. И готов сказать, что Киев стоит, гордо и непоколебимо. И самое главное, что Киев по-прежнему свободен", - заявил он.

"Украина никогда не будет побеждена Россией. Никогда", - добавил глава американского государства. При этом он пообещал дальнейшую помощь подвергшейся российскому нападению стране: "Наша поддержка Украине останется непоколебимой".

В то же время Байден пообещал, что на следующей неделе США и их партнеры объявят о новых санкциях в отношении России.

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