Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Киев?

Посещение президентом США Байденом Киева аналитики уже назвали историческим. Почему ему придают особое значение в контексте войны, которую Россия уже год ведет против Украины, - у DW.

Неанонсированный визит президента США Джо Байдена в Киев, начавшийся утром, 20 февраля, для многих стал символическим. Он состоялся не только почти через год после начала вторжения России в Украину, но и в день девятой годовщины кровавых столкновений в центре Киева, где протестовали участники Евромайдана.

"Россия не перепишет историю на свой манер"

Именно поэтому свой визит в украинскую столицу Байден начал с посещения Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, который был убежищем для протестовавших на Майдане в 2013-2014 годах, и стены памяти погибших за Украину.

"Важно, что визит Байдена состоялся не в годовщину российского вторжения в Украину, а именно 20 февраля - в день расстрелов на Майдане, когда девять лет назад произошел перелом в Революции достоинства и через день режим Януковича пал. Это сигнал о том, что сейчас, как и тогда, Россия не перепишет историю на свой манер", - считает исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Джо Байден у стены памяти погибших за Украину Фото: EVAN VUCCI/AFP

По его мнению, этим визитом США продемонстрировали российскому президенту Владимиру Путину, что Запад больше не вернется к прежним отношениям с РФ и больше не воспринимает российский ядерный шантаж всерьез.

Исторический визит с сигналом Путину

Визит президента США обозреватели называют историческим для Украины. Хотя до этого Джо Байден уже шесть раз посещал Украину, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, однако как президент США приехал в Киев впервые. Кроме того, это также первый визит президента Соединенных Штатов в Украину почти за 15 лет.

Байден и Зеленский во время встречи в Киеве Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии для DW отметил, что благодаря Байдену Украина оказалась в центре большой исторической геополитической игры.

"Байден провел свою работу над ошибками, допущенными США в 2014 году, и продемонстрировал, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать Украину. Также он сильно сыграл на антитезе Путину. Потому что Россия две недели рассказывала, о чем Путин там будет заявлять накануне годовщины вторжения, а приехал Байден и создал совсем другую повестку дня", - отметил Магда.

"Победа украинского народа и президента Зеленского"

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа", глава комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко считает, что визит Байдена в Украину - это четкий месседж, направленный президенту России. "Это мощный сигнал поддержки Украины и мощный сигнал, направленный Путину, что Россия уже проиграла", - заявил депутат "Українським новинам".

Дмитрий Кулеба Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что президенты США и Украины довольны визитом и его можно называть победой, а также четким сигналом Кремлю. "Оба президента довольны разговором. Атмосфера - максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота - вас никто не боится!" - подчеркнул Кулеба.

Экс-глава МИДа Украины Павел Климкин убежден, что визит Байдена в Киев в разгар российской войны в Украине налагает личные обязательства на американского лидера. "Байден в солнечном Киеве - это прекрасно. Теперь не дать Путину победить - это его миссия. Как президента, как американца и как человека", - написал Климкин на своей странице в Facebook и предположил, что этот визит войдет в историю. Как и речь, которую, как ожидается, Джо Байден произнесет в Польше по итогам визита в Украину.

Эта речь станет в один ряд с выступлением президента США Трумэна в 1947 году, когда он объявил о помощи Греции и Турции для борьбы с угрозой со стороны СССР, добавил Климкин: "Или как речь Рейгана в 1987-м: "Господин Горбачев, снесите эту стену". Что и когда произошло с Берлинской стеной - мы все помним".

Поставят ли истребители Украине?

Эксперты сходятся в том, что визит американского президента - это знак того, что США верят в скорую победу Украины на поле боя. На совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в 500 млн долларов. В нем, среди прочего, будут ракеты для РСЗО HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы, радары для ПВО.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк полагает, что Джо Байден посетил Киеве, чтобы четко заявить свою позицию в канун годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. "Россия обязательно проиграет. Путин и его окружение пойдут под трибунал. Украина получит все необходимое оружие. Никаких компромиссов" - совершенно четкие сигналы, совершенно конкретный сценарий разрушения Кремля", - написал Подоляк в Twitter.

Однако заявлений о поставках Украине боевых самолетов американский президент в Киеве так и не сделал. Бывший посол Украины в США Александр Моцик в этой связи настаивает на том, что публичные заявления - это только вершина айсберга, и предоставление Украине современных самолетов - это только вопрос времени. По его убеждению, за визитом Байдена в Киев последует техническая часть работы, и вскоре Украина получит американские истребители.

"Мы ожидаем, что будет качественное расширение помощи. Верю, что самолеты будут, потому что мы не знаем, что президенты США и Украины обсуждали наедине. А именно в закрытом режиме обсуждается наиболее чувствительные вопросы, а за ними следует техническая подготовка решения. Этот визит нам очень сильно прибавит (сил. - Ред.) на поле боя", - заключил Моцик в интервью DW.

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