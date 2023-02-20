Байден в Киеве пообещал дальнейшую поддержку Украине

Президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, прибыл в Киев с необъявленным заранее визитом. Президент Украины Владимир Зеленский встретил коллегу на крыльце Мариинского дворца в центре столицы. После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате с глазу на глаз.

Новый пакет военной помощи в размере 500 млн долларов

Глава Белого дома заявил в украинской столице, что новая военная помощь Киеву будет включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня на колесном шасси HIMARS. Байден подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". "Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия устояла", - отметил глава американского государства, вспомнив о начале войны РФ 24 февраля 2022 года.

Украина получит новый пакет военной помощи в размере 500 млн долларов (468 млн евро), подчеркнул Байден. О деталях этого нового пакета будет объявлено 21 февраля.

Как указали в Белом доме, в ходе поездки Байден стремился подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность США демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. "Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет переиграть нас. Но он жестоко ошибался", - подчеркивалось в заявлении американского лидера.

Белый дом: США объявят о введении дополнительных санкций против российской элиты

В Белом доме уточнили, что в пакет войдет критически важное оборудование, предусмотренное для Киева. Он, в частности, будет включать артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, необходимые, чтобы "помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок".

В конце недели США объявят о введении дополнительных санкций против российской "элиты и компаний, которые пытаются уклониться или поддержать российскую военную машину". За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки - и эта поддержка будет продолжаться, пообещали в Вашингтоне.

Зеленский: В изит Байдена - очень важное проявление поддержки для всех украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал визит американского коллеги. "Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит - это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", - написал Зеленский в Telegram, опубликовав фото с Байденом.

Украинский лидер назвал прибытие главы Белого дома "значимым моментом поддержки для Украины". Лично Байден и все американское общество с начала войны были вместе с Украиной, отметил глава украинского государства. "Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Благодарю за ваше лидерство. Благодарю также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса", - отметил Зеленский. Он добавил, что в центре переговоров лидеров - ситуация на фронте, а также положение жителей Украины, которые переживают "сегодня очень тяжелые времена".

" Война должна завершиться очищением всей украинской земли от оккупации России "

На совместной пресс-конференции Зеленский облагодарил за обещание Вашингтона предоставить новое оружие Киеву, за совместные действия в интересах защиты суверенитета Украины. Обе страны едины во мнении, что Россия является государством-террористом. "Российский агрессор должен быть привлечен к ответственности" и возместить потери, причиненные Украине, подчеркнул украинский президент. Необходимо сделать все, чтобы государство-террорист на смогло более напасть на Украину, и в этом США поддерживают позицию Украины, отметил Зеленский.

Украинский лидер выразил уверенность, что война должна "завершиться очищением всей украинской земли от оккупации России и жесткими гарантиями долговременной безопасности - как нашего государства, так и всей Европы и всего мира".

Байден подтвердил в ходе пресс-конференции, что США поставят Украине новые ракеты и средства ПВО, а кроме того - что Вашингтон объявит о новых санкциях против России. По словам американского лидера, Соединенные Штаты также продолжат оказание гуманитарной помощи Киеву.

Посещение Киева перед визитом в Польшу

Как написала газета The New York Times, американский лидер прибыл в Киев на поезде утром 20 февраля. Джо Байден вылетел с военной базы Эндрюс близ Вашингтона после 04.00 утра по местному времени (полночь мск) 19 февраля, передало агентство AP. Его самолет приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии, после чего политик направился в Украину. Это - первый визит Байдена в эту ведущую войну страну в качестве президента США.

В июне 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц (Олаф Шольц) и занимавший пост премьер-министра Италии Марио Драги прибыли в Киев ночным поездом. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев в ноябре, вскоре после вступления в должность.

Предшественники Байдена - Дональд Трамп, Барак Обама и Джордж Буш-младший - совершили неанонсированные визиты в Афганистан и Ирак во время своего президентства и встречались с американскими военнослужащими и лидерами этих стран.

МИД Украины анонсировал прибытие в годовщину Революции достоинства одного из "главных" партнеров. В Киеве был перекрыт ряд улиц, в частности, возле железнодорожного вокзала и посольства США.

Как передало агентство Reuters, cирены воздушной тревоги прозвучали в украинской столице во время поездки американского лидера. Сообщений о ракетных ударах ВС РФ пока не поступало.

На 20-22 февраля ранее был запланирован визит американского президента в Варшаву. В Польше Байден чтобы встретится с президентом Анджеем Дудой и руководством союзников США по восточному флангу, а также выступит с речью о том, как "Соединенные Штаты продолжат объединять мир для поддержки народа Украины и основных ценностей прав человека и достоинства", прописанных в Уставе ООН.

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