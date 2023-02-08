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Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе
Джо Байден во время выступления в КонгрессеФото: Patrick Semansky/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Байден: США будут помогать Украине сколько потребуется

Жан Рофе
47 мин. назад

Нападение России на Украину стало проверкой на прочность для США и всего мира, заявил Джо Байден. Он пообещал помогать Киеву "столько, сколько потребуется".

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Президент США Джо Байден в очередной раз пообещал Украине долгосрочную поддержку в защите от российского вторжения. "Мы будем с вами столько, сколько потребуется", - заявил Байден вечером во вторник, 7 февраля, выступая с ежегодным обращением к Конгрессу о положении дел в стране.

По его словам, "жестокое" нападение на Украину по приказу президента РФ Владимира Путина стало проверкой на прочность для США и всего мира. Соединенные Штаты и их партнеры выступили за демократию и фундаментальные ценности, возглавив реакцию мирового сообщества на войну России, отметил он. "Мы объединили НАТО и сформировали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы были на стороне украинского народа", - сказал президент, добавив, что США продолжат это делать.

Военная помощь США Украине достигла почти 30 млрд долларов

Американский лидер также выразил признательность Конгрессу за предоставление украинцам необходимой поддержки, чтобы противостоять агрессии России. По данным Пентагона, с начала войны в феврале 2022 года США предоставили или обязались предоставить Украине военную помощь на сумму 29,3 млрд долларов.

Некоторые республиканцы, главным образом наиболее близкие к бывшему президенту США Дональду Трампу, выражали сомнения в необходимости выделять Киеву столь значительные средства. Однако большинство членов партии, включая ее руководство, ожидают продолжения помощи. Комментарии Байдена об Украине были встречены громкими аплодисментами и одобрительными возгласами как республиканцев, так и демократов.

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