Пакет военной помощи США и другие события 345-го дня войны

Евросоюз выделит Украине 1 млрд евро на восстановление. Согласован потолок цен на нефтепродукты из РФ. Поименно подтверждена гибель 13 тысяч российских военнослужащих. Берлин готов поставить Киеву еще и танки Leopard 1.

На 345-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Украина получит от США еще две системы ПВО

США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на сумму 2,175 млрд долларов. Он включает в себя "критически важные системы противовоздушной защиты, которые помогут Украине защитить своих людей, а также бронированные машины и дополнительное оборудование, включая противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем HIMARS", - сказал на брифинге в Вашингтоне представитель американского министерства обороны бригадный генерал.

В новый пакет войдут, в частности, 250 единиц Javelin, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и минометные мины калибра 120 мм, 190 тяжелых пулеметов с боеприпасами. В списке также значатся два зенитных ракетных комплекса среднего радиуса действия HAWK, 4 радара воздушной разведки, 20 контрабатарейных радаров, зенитные пушки и боеприпасы к ним.

Кроме того, Украина получит высокоточные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, в переводе - бомбы малого диаметра наземного базирования), управляемые с помощью системы GPS и способные поражать цели на расстоянии до 150 километров. Эти боеприпасы позволят ВСУ "получить большую огневую дальность, а также проводить операции по защите своей страны и вернуть свои суверенные территории, которые оккупировала Россия", заявил Пат Райдер. В то же время в новом пакете отсутствуют ракеты ATACMS, дальность действия которых составляет 300 километров и которые уже долгое время просит у США Украина.

Евросоюз выделит Украине 1 млрд евро на восстановление

В Киеве состоялся саммит Украина - ЕС, на котором Брюссель представляли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), глава Европейского совета Шарль Мишель, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и 15 еврокомиссаров. На пресс-конференции по итогам встречи в верхах фон дер Ляйен объявила о выделении первого миллиарда евро по программе Fast Recovery на восстановление разрушений, которые причинила война России против Украины.

Кроме того, глава Еврокомиссии отметила, что никаких жестких сроков получения Украиной членства в Евросоюзе не существует, однако для вступления в ЕС Киеву необходимо выполнить целый ряд условий. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский указал, что в "совместном заявлении саммита, зафиксированы наши намерения начать переговоры о вступлении, и начать их как можно скорее. Цель - начать переговоры уже в этом году".

Согласован потолок цен на нефтепродукты из РФ

Продолжая ограничительные меры, направленные на лишение России источников финансирования войны против Украины, страны ЕС согласовали предельные цены на российские нефтепродукты. По информации дипломатов, представленных в Брюсселе, для продуктов высокой переработки, таких как дизельное топливо, согласован ценовой потолок в 100 долларов (около 91 евро - Ред.) за баррель (159 литров). Как указывает немецкая деловая газета Handelsblatt, на международных биржах баррель дизельного топлива для поставки в Европу недавно торговался по цене, эквивалентной примерно 100-120 евро. Для менее дорогостоящих нефтепродуктов, например мазута, максимальная цена составит 45 долларов за баррель. Ограничение вступит в силу 5 февраля. Польша и государства Балтии ранее настаивали на том, чтобы потолок цен был еще ниже.

Поименно подтверждена гибель 13 тыс. российских военнослужащих

Число поименно подтвержденных случаев гибели российских военнослужащих, участвовавших во вторжении в Украину, по состоянию на 3 февраля, составило 13 030. Из них 924 человека попали в армию в результате мобилизации. Такие данные приводит Русская служба BBC, которая совместно с "Медиазоной" и командой волонтеров ведет статистику российских потерь с начала войны на основе открытых источников. При этом сообщения о смерти 500 россиян, воевавших в Украине, появились только за последнюю неделю. Большинство погибших за три последних месяца - мобилизованные, добровольцы и бывшие заключенные.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения российские войска потеряли убитыми и ранеными 129 870 своих военнослужащих. Только за последние сутки в Украине были уничтожены около 840 солдат РФ.

Берлин может поставить Киеву еще и танки Leopard 1

Правительство ФРГ намерено одобрить передачу Украине боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов, сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ). Немецкие компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft могут уже в ближайшее время подготовить для отправки в Украину десятки танков Leopard 1. Однако, указывает SZ, до сих пор не решены проблемы с закупкой боеприпасов и официальное решение пока не принято.

Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник приветствовал возможный экспорт боевых танков Leopard 1, но раскритиковал то, что об этом заговорили так поздно. По его информации концерн Rheinmetall еще в апреле предлагал поставить Киеву 88 танков Leopard 1A5. "К сожалению, было упущено слишком много драгоценного времени, чтобы гораздо быстрее переломить сложную ситуацию на фронте в пользу Украины", - сказал Мельник в интервью агентству dpa. По его словам, теперь каждый день имеет значение, но ремонт танков и обучение украинских военных работе с ними могут занять несколько месяцев.

Офис Генпрокурора Украины сообщил о подозрении Пригожину

Основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны. "По данным следствия, он был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима", - заявил генпрокурор Украины Андрей Костин, добавив, что Пригожин "непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений". В офисе генпрокурора отметили, что к ответственности будут привлечены и рядовые "вагнеровцы", включая тех, кто бежал за границу.

Положение дел в зоне боевых действий

По информации Генштаба ВСУ, в течение суток российские войска нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Краматорска. В результате повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника, школа, есть жертвы и десятки пострадавших среди мирного населения.

Кроме того россияне более 15 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня, гражданские объекты в Херсонской и Николаевской области. В результате только в населенном пункте Камышаны Херсонской области получили ранения 4 человека, включая пятилетнего ребенка, который находится в состоянии средней тяжести.

Продолжается активная разведка и подготовка к наступлению на отдельных направлениях. Как сообщает "Новая газета Европа" со ссылкой на опрошенных ею экспертов, а также на источник в штабе российской группировки войск в Украине, новое крупное наступление может начаться в ближайшее время. Предполагается, что войска РФ могут попытаться отодвинуть линию фронта от аннексированной части Донбасса и Крыма, предпринять попытку наступления в Запорожской области или в сторону Волыни с территории Беларуси. По мнению украинского военного эксперта Романа Свитана, к отмечаемому в России 23 февраля Дню защитника отечества российская армия попытается захватить несколько населенных пунктов - Угледар, Авдеевку, Марьинку или Бахмут, положив за это десятки тысяч жизней своих военных. "Это нужно, чтобы сделать подарок верховному главнокомандующему", - отметил Свитан. По его словам, "российская армия воюет с привязкой именно к датам и населенным пунктам, а не к погодным условиям и особенностям ландшафта".

В свою очередь официальный представитель Минобороны России отчитался об уничтожении в Херсонской области пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS и самолета МиГ-29 воздушныъ сил Украины. Кроме того, по его данным, в Донецкой области был уничтожен зенитный ракетный комплекс NASAMS и пусковая установка тактических ракет "Точка-У".

Украина не отказывается от идеи бойкота Олимпиады в Париже

Несмотря на недовольство МОК, Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины поддержал предложение бойкотировать летнюю Олимпиаду-2024 в Париже, если к ней будут допущены - даже под нейтральным флагом - спортсмены из России и Беларуси. В ходе внеочередной генассамблеи комитета в пользу бойкота проголосовали 109 из 112 присутствовавших на заседании членов НОК, еще трое воздержались.

Также решено до 10 февраля подготовить и направить письменные обращения к субъектам олимпийского движения: национальным олимпийским комитетам стран мира, международным спортивным федерациям по олимпийским видам спорта и другим субъектам олимпийского движения. После получения ответов планируется в течение двух месяцев провести новое заседание генассамблеи НОК, чтобы выработать окончательную позицию по участию в Играх-2024.

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