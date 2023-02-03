О каких боевых самолетах для Украины может идти речь

После решения стран НАТО поставить Киеву тяжелые танки развернулась дискуссия и о боевых самолетах для Украины. DW представляет четыре модели, о которых чаще всего идет речь.

Сразу после принятого в НАТО решения поставить Украине для отражения российской агрессии тяжелые боевые танки - немецкие Leopard 2, американские M1A2 Abrams и британские Challenger 2 - развернулась дискуссия о возможности передачи украинским ВВС и боевых самолетов из арсеналов западных стран. Как это было и в случае с танками, пока на Западе такие поставки, скорее, исключают, опасаясь оказаться втянутыми в вооруженный конфликт с Россией - ядерной державой. Хотя в Варшаве, Париже и Гааге высказываются на эту тему не столь категорично.

Киев до сих пор тоже еще официально не озвучил свою просьбу и не указал, какие именно боевые самолеты ему нужны. А неофициально говорят в первую очередь об американских F-16, бывших советских МИГ-29, немецких Tornado, а также шведских JAS 39 Gripen. DW - о четырех самолетах, которые чаще всего упоминаются в этой дискуссии.

F-16

Серийное производство F-16 началось в 1976 году, а на вооружение ВВС США эти боевые самолеты стали поступать в 1978-м. Разрабатывался F-16 как легкий истребитель четвертого поколения, но из-за высокого спроса и сравнительно низкой цены несколько раз видоизменялся и в конце концов стал всепогодным многоцелевым боевым самолетом. В общей сложности произведено более 4570 машин. В настоящее время F-16 находятся на вооружении около 25 стран и являются самыми распространенными в мире боевыми самолетами. Больше всего их в ВВС США и Израиля.

F-16 Фото: Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Planet Pix via ZUMA Wire/picture alliance

Длинна самолета составляет примерно 15 метров, размах крыльев - почти десять. F-16 без вооружения весит девять тонн, максимальная взлетная масса с полным боекомплектом - до 19 тонн. Максимальная скорость - 2414 км/час, максимальная высота полета - 15 000 метров. Радиус действия - до 1600 километров.

На F-16 были впервые применены беспереплетный фонарь каплеобразной формы для улучшения обзора и - для удобства пилота - боковая ручка электродистанционной системы управления. А для снижения нагрузок при наборе скорости и виражах кресло пилота установлено под углом в 30 градусов.

Самолет вооружен скорострельной вращающейся шестиствольной 20-мм пушкой, боезапас - 511 снарядов. Под фюзеляж и крылья могут подвешиваться различные типы ракет "воздух-воздух", "воздух-земля", корректируемые и свободнопадающие бомбы.

МИГ-29

Первый прототип советского фронтового истребителя четвертого поколения МИГ-29 поднялся в воздух 6 октября 1977 года. В 1982 году - после успешных испытаний различных моделей - началось серийное производство самолета, а год спустя он стал поступать в строевые части армии СССР. Благодаря своим хорошим летным качествам, в частности уникальной маневренности, МИГ-29 в различных вариантах и комплектациях активно поставлялся на экспорт - главным образом, но не только, в страны Варшавского блока.

После объединения Германии бундесверу достались в наследство от бывшей ГДР 24 МИГ-29 советского производства. В 2003 году 22 машины за символическую плату в 1 евро каждая передали вступившей к тому времени в НАТО Польше. Один истребитель разбился еще в 1996 году, один - до сих пор стоит в музее люфтваффе в берлинском районе Гатов.

МИГ-29 ВВС Словакии Фото: Yorick Jansens/BELGA/dpa/picture alliance

Десятки МИГ-29 по-прежнему находятся на вооружении ВВС ряда восточноевропейских стран - членов НАТО, в частности, Польши, Болгарии и Словакии, которые прежде были участниками Организации Варшавского договора. Есть они и в ВВС Украины, соответственно украинским пилотам нет необходимости переучиваться, чтобы на них летать. Правда, для таких самолетов остается все меньше запасных частей.

Длинна самолета превышает 17 метров, размах крыльев - более 11 метров. Сам МИГ-29 весит 11 тонн, максимальная взлетная масса с полным боекомплектом - до 22 тонн. Максимальная скорость - 2390 км/час, максимальная высота полета - 18 000 метров. Радиус действия - около 1000 километров.

На самолете установлена 30-мм авиационная пушка, боезапас - 150 снарядов. МИГ-29 способен также нести различные виды ракет и бомб, в том числе неуправляемые тактические ядерные, а также ракеты, управляемые пилотом с помощью нашлемного прицела.

Tornado

Истребитель-бомбардировщик Tornado с крылом изменяемой стреловидности - совместная разработка Германии, Великобритании и Италии. Серийное производство началось в 1979 году. Всего произведено 992 самолета. На вооружение бундесвера они поступали с 1981 до 1992 года - в общей сложности 357 машин. После окончания холодной войны число Tornado в ВВС и ВМФ Германии было сокращено до 93 единиц.

Отличительная черта таких самолетов - способность летать на крайне низких высотах. Автопилот может удерживать Tornado на высоте 60 метров, следуя рельефу местности, при ручном управлении - даже на высоте всего в 30 метров. В отличие от многих других боевых самолетов этого типа экипаж Tornado состоит из двух человек.

Немецкий Tornado Фото: Getty Images/T. Lohnes

После начала вторжения России в Украину и вызванного им выделения спецфонда в 100 млрд евро на перевооружение бундесвера в Германии принято решение заменить устаревающие Tornado на более современные американские F-35. Учитывая это обстоятельство, бывший посол в ФРГ, а ныне замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник выступил с предложением передать немецкие Tornado украинским ВВС.

Tornado более 17 метров в длину, размах крыльев - от восьми с половиной до 14 метров, весит 14 тонн, максимальная взлетная масса с полным боекомплектом - до 28,5 тонны. Самолет способен развивать скорость в 2414 км/час и подниматься на высоту в 17000 метров. Радиус действия - 1390 км с возможностью дозаправки в воздухе.

Самолеты серийно оснащены либо одной, либо двумя 27-мм автоматическими револьверными пушками Mauser BK-27 с боезапасом в 180 снарядов каждая. Скорострельность составляет до 1700 выстрелов в минуту. Под фюзеляжем и крыльями могут подвешиваться дополнительные топливные баки, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля", крылатые, противокорабельные и противотанковые, а также бомбы, в том числе с лазерным и GPS-наведением и атомные.

JAS 39 Gripen

По мнению некоторых западных военных экспертов, Киеву могли бы лучше всего подойти шведские JAS 39 Gripen, которые в отличие, например, от F-16 и Tornado неприхотливы в эксплуатации, не имеют высоких требований к обслуживанию и инфраструктуре аэродромов.

Многоцелевой Gripen, находящийся на вооружении не только Швеции, но также ЮАР, Венгрии, Чехии, Бразилии и Таиланда, серийно производится с 1992 года, с 1996 года - в новой модификации. До конца 2020 года был выпущен 271 самолет - в одно- и двухместном вариантах. Некоторые комплектующие поставляются из США и ЮАР.

Шведский JAS 39 Gripen Фото: picture-alliance/dpa/V. Moilanen

Сконструирован Gripen так, что он может садиться и взлетать с плохо подготовленных аэродромов, автострад и даже неукрепленных взлетно-посадочных полос. У самолета короткий разбег, он надежен, прост в техническом обслуживании, которое не обязательно должно проводиться высококвалифицированными специалистами. Кроме того, Gripen "морозоустойчив". Благодаря вспомогательной силовой установке самолет может быстрее своих западных аналогов быть и зимой готовым к взлету.

Gripen в длину 14 метров, размах крыльев - восемь с половиной, вес - шесть с половиной тонн, максимальная взлетная масса - 14 тонн. Максимальные скорость и высота - 2130 км/час и 16000 метров соответственно. Боевой радиус действия - 1300 км с возможностью дозаправки в воздухе.

На самолете Gripen такая же, как на немецком Tornado, 27-мм автоматическая револьверная пушка Mauser BK-27 с боезапасом в 120 снарядов. На десяти внешних узлах подвески могут устанавливаться различные ракеты и бомбы общим весом до 5,2 тонны.

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