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Посол Украины в Германии Алексей Макеев, фото из архиваФото: Dmytro Katkov/DW
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Посол Украины: Киев пока не просил у ФРГ боевые самолеты

Ричард Уолкер | Сергей Гуща
15 мин. назад

Украина заинтересована в получении немецких БМП, боевых танков, артиллерии и систем ПВО, она продолжит общаться с партнерами в Берлине по этим четырем пунктам, заявил в интервью DW украинский посол в ФРГ Макеев.

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Киев "пока не делал запросов к Германии о поставках боевых самолетов", заявил новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью медиакомпании DW в понедельник, 30 января, в связи с разрастающейся на Западе дискуссией на эту тему. На вопрос о возможности такого запроса в будущем дипломат ответил, что "все будет зависеть от ситуации на поле боя". "Если я получу такую просьбу от наших военных, мы будем разговаривать на эту тему с партнерами… за закрытыми дверьми и в доверительной атмосфере", - сказал дипломат.

Что касается Германии, то с самого начала своими приоритетами в должности посла в Берлине Макеев назвал получение немецких бронированных машин, боевых танков, артиллерии и систем ПВО. "Мы добились большого прогресса и продолжим общаться с немецкими партнерами по этим четырем пунктам", - заявил Алексей Макеев.

Макеев: Западу следует быстрее принимать решения о военной помощи 

По словам Макеева, боевые самолеты необходимы Украине для укрепления противовоздушной обороны, поскольку "Россия запускает множество ракет по украинским городам, инфраструктуре". В связи с этим украинский дипломат призвал Запад ускорить принятие решений о военной поддержке, чтобы Украина "получала оружие и боеприпасы как можно быстрее". "Каждый день, который мы тратим с партнерами на дебаты или согласование правил оказания помощи, гибнут украинские солдаты и гражданские лица", - отметил он.

Алексей Макеев затронул также опасения части политиков на Западе по поводу намерений Украины освободить Крым от российской оккупации. "Мы понимаем обеспокоенность и продолжаем углубленный диалог с партнерами о наших планах, объясняя, какие шаги намерены предпринять", - сказал посол. Он подчеркнул, что у "президента, армии и украинского народа нет другой опции, кроме освобождения всей территории Украины, изгнания российских войск из восточных, южных регионов страны и из Крыма".

Смотрите также:

Запад поставит Украине боевые самолеты?

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