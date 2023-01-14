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Танк Leopard 2Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

О поставках каких западных БМП и танков Украине идет речь

Кристоф Хассельбах | Никита Жолквер
1 ч. назад

После многомесячных колебаний страны НАТО все же решились начать поставки Киеву боевых машин пехоты, а затем, возможно, и боевых танков. Какую именно технику хотят передать - у DW.

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На протяжении многих месяцев Киев тщетно уговаривал своих западных союзников начать поставки современной бронетехники для отражения российского вторжения в Украину и освобождения оккупированных Россией украинских территорий. По боевым машинам пехоты (БМП) решение, наконец, принято. По танкам - пока нет, но дело к тому идет. О какой боевой технике идет речь - у DW.

Немецкие БМП Marder

Германия объявила о согласии передать Украине до 40 своих БМП Marder. Эти бронетранспортеры призваны защищенно доставлять мотострелков на передовые позиции и обеспечивать им огневую поддержку. БМП считаются универсальной боевой техникой. Применяются как в оборонительных, так и в наступательных операциях. На учениях бундесвера они обычно задействованы вместе с боевыми танками Leopard.

БМП Marder
БМП MarderФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Вместимость БМП - 10 человек, включая троих членов экипажа. Вооружение - скорострельная автоматическая 20-мм пушка и спаренный с ней пулемет калибра 7,62 мм. На башне могут также устанавливаться противотанковые ракетные комплексы Milan и гранатометы. Для защиты бойцов от оружия массового поражения машина оснащена вентиляционной системой. Эти БМП способные преодолевать водные препятствия глубиной до двух метров.

Marder - не новая техника, в серию пошла еще в 1971 году, но постоянно совершенствовалась и модернизировалась. Находится на вооружении и бундесвера, и армий некоторых других стран, применялась в ходе военных операций в Косово и в Афганистане.

Американские БМП Bradley M2

США решили отправить в помощь Украине на первых порах 50 своих БМП Bradley модификации М2-А2. Машина, разработанная в 70-е годы, начала поступать на вооружение американской армии в 1981 году и с тех пор претерпела целый ряд модернизаций и усовершенствований. Произведено уже свыше шести тысяч машин, что делает их самой распространенной боевой техникой такого типа в мире.

БМП Bradley M2
БМП Bradley M2Фото: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

Бронетранспортер способен перевозить до 10 мотострелков, развивать скорость до 65 км/час, преодолевать на одной заправке топливом расстояние в 400 километров и водные преграды глубиной в 1,2 метра. На вооружении Bradley - 25-мм автоматическая пушка и два пулемета: калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также управляемые противотанковые ракетные комплексы.

Bradley обычно используются в составе ударных групп вместе с основными тяжелыми танками M1 Abrams для поражения живой силы и бронетехники противника. При этом танки с их мощной броней и тяжелым вооружением составляют острие атаки, а БМП прикрывают их с флангов. Эти машины США применяли во время войны в Персидском заливе в 1991 году, а также в ходе вторжения в Ирак в 2003 году.

Французские разведывательные броневики AMX-10 RC

Анонсируя поставку таких машин Украине, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал их "легкими танками". Но настоящими боевыми танкам они по сути дела не являются. AMX-10 RC - это колесная, полноприводная, бронированная машина-амфибия со сравнительно большой пушкой калибра 105 мм. RC в названии расшифровывается как "roues-canon", что с французского можно перевести как "пушка на колесах".

AMX-10 RC
AMX-10 RCФото: Emmanuel Dunand/AFP

Производился AMX-10 RC с 1976 года, выпущено около 460 штук. Используется главным образом в разведывательных целях и для поражения бронетехники противника. Благодаря колесному шасси и относительно легкому весу бронемашина способна развивать довольно высокую скорость - до 85 км/час - и преодолевать на одном баке расстояние в 800 км, то есть вдвое большее, чем сравнимая гусеничная бронетехника.

AMX-10 RC имеет ту же базу, что и гусеничная БМП AMX-10P,  поставленную на колеса и с большой пушкой. Но для танковой дуэли из-за сравнительно тонкой брони такие машины не подходят, а удача в охоте за танком противника зависит от того, удастся ли экипажу зайти ему в тыл или выстрелить в бок. В лоб современный тяжелый танк и из 105-мм пушки, как правило, не пробьешь.

Франция использовала AMX-10 RC в ходе боевых действий в Чаде, в Ираке, в Косово, в Афганистане и в Мали.

Немецкие танки Leopard 2

Польша и Финляндия заявили о готовности передать Украине несколько немецких танков Leopard 2 из имеющихся в их арсеналах. Но это возможно только в случае согласия Германии на их реэкспорт в третьи страны. Такого согласия Берлин еще не дал, как не принял и решения о поставке Киеву своих таких танков. Но такое решение ожидается. 

Leopard 2 был запущен в серию в 1978 году и несколько раз модернизировался и усовершенствовался. Переход бундесвера на танки следующего поколения намечен не раньше, чем начиная с 2030 года. Из-за высокого спроса на мировом рынке вооружений завод-производитель Krauss-Maffei Wegmann разработал целую палитру различных модификаций в соответствие с пожеланиями клиентов. Налажено и лицензионное производство таких танков за рубежом. Всего произведено примерно 3600 Leopard 2, из которых около 2700 в настоящий момент на ходу. По-прежнему в строю во многих странах мира и предшественник этого танка - Leopard 1.

Танк Leopard 2
Танк Leopard 2Фото: picture-alliance/dpa/K.M. Wegmann

Танк Leopard 2 вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой, двумя пулеметами калибра 7,62 мм, один из которых спарен с пушкой, а второй рассчитан на поражение летящих целей. На нем также могут устанавливаться противотанковые ракетные комплексы и средства дымовой маскировки. Экипаж - четыре человека.

Танк способен вести стрельбу из пушки по двигающимся и неподвижным целям как с места, так и на ходу, удерживая прицел. Leopard 2 может преодолевать рвы шириной три метра, а с дополнительным оснащением - вброд водные препятствия глубиной до четырех метров. В течение 48 часов экипаж надежно защищен внутри танка от последствий применения оружия массового поражения.

Leopard 2 последней модификации A6M весит с полным боекомплектом более 60 тонн, развивает скорость до 72 км/час, мощность 12-цилиндрововго дизельного двигателя - 1500 л.с., бак - 1160 литров.

Английские танки Challenger 2

О намерении передать Украине современные танки объявил и Лондон. По данным телеканала Sky News, Великобритания может предложить Киеву около десяти основных боевых танков британской армии Challenger 2.

Их разработка началась в 1986 году, а на вооружение они стали поступать с 1994 года. Challenger 2 оснащен 120-мм нарезной пушкой, боекомплект - 52 снаряда. Дальность стрельбы из такой пушки - до девяти километров. На танке установлены два пулемета 7,62-мм калибра. Один - спаренный с пушкой, второй - главным образом для противовоздушной обороны.

Танк Challenger 2
Танк Challenger 2Фото: LCpl Spencer/Ministry of Defence/Crown/PA/picture alliance

Challenger 2 - один из самых тяжелых западных танков с толстой броней. Его масса в зависимости от модификации достигает 75 тонн. Экипаж - 4 человека. К особенностям танка относятся две подвешенные к корме 200-литровые бочки с запасом горючего, что из-за риска попадания в них зажигательных боеприпасов обычно на Западе не делают. К серийному оснащению относится также интегрированный кипятильник для приготовления чая и пищи.

На танке установлены дизельные двигатели Perkins мощностью 1200 л.с., запас хода - 450 км. Модернизированные варианты оснащены немецкими моторами MT-883 Ka-500 мощностью 1500 л.с.

Первое "боевое крещение" танки Challenger 2 получили в составе миротворческой миссии UNPROFOR в Боснии в 1992 году. Позднее они применялись в ходе военных действий в Косово и в 2003 году в Ираке, где британская армия потеряла один такой танк в результате случайного обстрела своими же.

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