Что говорят в Берлине о поставке Украине немецких БМП Marder

Германия передаст ВСУ около 40 боевых машин пехоты Marder. Что это за техника? Почему Берлин так долго не решался удовлетворить просьбу Киева? И могут ли эти БМП изменить ход войны?

Если не считать представителей посткоммунистической Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии", деятели всех других парламентских фракций - как правящих партий, так и оппозиционных - приветствуют решение правительства ФРГ передать Украине несколько десятков БМП Marder и еще одну в дополнение к обещанной Соединенными Штатами батарею комплекса ПВО Patriot.

Многие в Берлине считают, что скоро Германия и другие страны НАТО начнут поставлять на вооружение ВСУ также танки западного образца, а позднее, возможно, и боевые самолеты.

Поставки до конца текущего квартала

На правительственной пресс-конференции в пятницу, 6 января, официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) рассказал, что немецкими БМП Marder планируется оснастить один украинский батальон, для чего потребуются примерно 40 таких машин. Поставки должны быть осуществлены еще в текущем квартале. А обучение украинских экипажей в Германии, которое займет примерно 8 недель, начнется уже в ближайшее время.

Штеффен Хебештрайт Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Хебештрайт не смог ответить на вопрос, из каких запасов будут переданы украинцам немецкие БМП - из арсеналов бундесвера, в которых сейчас находятся примерно 350 единиц такой техники, или со складов завода-производителя Rheinmetall. Еще летом прошлого года этот концерн предлагал поставить Украине 100 имевшихся в его распоряжении данных машин. Тогда немецкое правительство отказалось. Тем временем 40 БМП Marder проданы Греции, но остальные 60 можно быстро расконсервировать.

В какую сумму обойдется поставка 40 таких машин, пока тоже не ясно. Известно, что одна БМП Marder в зависимости от модификации стоит от 890 тысяч евро до полутора миллионов. Штеффен Хебештрайт назвал три возможных источника финансирования. Один из них - специальный фонд ЕС, созданный специально для оплаты поставок вооружений Украине. Из арсеналов бундесвера, объяснил он, эти машины могут быть переданы безвозмездно. Наконец, добавил представитель канцлера, "есть и готовность Украины платить за поставки некоторых видов вооружений".

Marder - проверенная техника

Marder - не новая техника, на вооружении бундесвера уже около полувека, но постоянно совершенствовалась и модернизировалась. Последние модели наряду с 20-миллиметровой пушкой и пулеметом оснащены еще и ПТУРСами. Компактная 25-тонная машина, развивающая скорость до 65 км/час, способна не только защищенно доставлять по 9 пехотинцев на передовые позиции, но также поражать танки и низколетящие цели, например вертолеты.

БМП Marder были на вооружении контингента бундесвера в Афганистане Фото: picture-alliance/dpa

До самого последнего времени официальный Берлин объяснял свой отказ поставлять Украине танки и боевые машины пехоты главным образом двумя аргументами. Во-первых, желанием действовать только согласованно с союзниками, а, во-вторых, необходимостью поставлять Украине те вооружения, в которых она нуждается.

Первое условие можно считать выполненным: канцлер согласовал поставки БМП Marder с президентами США и Франции. Но как быть со вторым? Почему еще совсем недавно Берлин не считал, что Украине такая боевая техника нужна, а теперь считает? Что изменилось?

Советские танки и бронетранспортеры закончились

Отвечая на такой вопрос корреспондента DW, Штеффен Хебештрайт сослался на так называемые круговые поставки, при которых европейские страны передавали Украине доставшуюся им в наследство старую советскую технику, а взамен получали новую западную. Запасы таких вооружений и боеприпасов к ним, по его словам, на исходе.

Украинские военнослужащие на БМП-1 еще советского производства Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Кроме того, добавил представитель канцлера, "военная ситуация в Украине меняется, есть масштабные удары российской стороны, разрушающие инфраструктуру, поэтому мы всякий раз заново оцениваем быстро меняющуюся ситуацию в Украине и решаем, какими должны быть следующие шаги, в том числе с учетом предстоящей весны". Сейчас, по его выражению, положение, скорее, "статичное", но "если погода станет лучше, если потеплеет, то мы предвидим расширение военных действий".

Когда будет принято решение по танкам Leopard 2

Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter), глава комитета бундестага по делам Европы, представитель партии "зеленых", одной из входящих в правящую в Германии коалицию, однако, считает, что решение по БМП Marder запоздало.

"Если бы мы раньше поставили эти машины, то погибли бы меньше украинских солдат, поскольку западные БМП обеспечивают намного более надежную защиту военнослужащих, чем отчасти допотопная техника, которую поставляли Украине в рамках так называемых круговых обменов, - заявил он утром 6 января. - Кроме того, Украина могла бы в таком случае освободить больше захваченных Россией и территорий, а проживающего на них гражданского населения - от российского террора".

Танк Leopard 2 Фото: Csaba Krizsan/dpa

По словам депутата, правительство Германии - главного производителя танков Leopard 2 - должно теперь оперативно выступить с инициативой совместных европейских поставок и такой бронетехники в Украину. Эту идею активно поддерживают и также входящие в правящую коалицию либералы. "Тот, кто хочет окончания этой войны, должен поставить Украине то, что ей надо для победы. Только победа Украины способна восстановить мирный порядок в Европе", - убеждена, в частности, глава молодежной организации либералов Франциска Брандман (Franziska Brandmann).

Правильным, но и запоздавшим назвал решение немецкого правительства профессор из университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала (Carlo Masala): "Если бы БМП Marder Украина получила прошлым летом, то она бы уже дальше продвинулась". В то же время, эти поставки, указал он, открывают двери для других: "Через пару месяцев мы, наверное, будем говорить о боевых самолетах и о боевых танках".

Томас Вигольд Фото: DW

Такой же точки зрения придерживается и немецкий военный аналитик, эксперт по вооружениям Томас Вигольд (Thomas Wiegold): "В последние месяцы мы видели, как Германия, да и другие страны меняли свою позицию: на ранних этапах войны они отказывались посылать тяжелое вооружение, потом была артиллерия, сейчас впервые речь идет о БМП, и, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим изменения и в отношении боевых танков".

Глава комитета бундестага по обороне Марие-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) настаивает на том, чтобы уже сейчас, не дожидаясь решения по танкам Leopard 2, начать обучение украинских экипажей работе с такой техникой.

Могут ли БМП Marder изменить ход войны?

Нет, не могут, даже вместе с американскими БМП Bradley, считает Томас Вигольд: "Это, конечно, не то число, которое нужно Украине, поэтому их количество никак не изменит ситуацию, но это первые боевые бронированные машины, которые отправляет Запад. Я думаю, что это уже само по себе значительное изменение. Все будет зависеть от того, где Украина разместит эти машины - скорее всего, на определенных участках фронта, где идут интенсивные бои, и там они могут сыграть решающую роль".

Для настоящего перелома нужны именно мощные западные танки. "Без основных боевых танков не продвинуться вперед, не обеспечить высокой мобильности и полную огневую мощь, особенно при переходе в наступление. Для обороны без них можно обойтись, но если мы говорим о наступлении с целью отвоевать территорию, то нужны основные боевые танки", - пояснил в интервью DW австрийский эксперт по военно-политическим вопросам, экс-глава Института укрепления мира и управления конфликтами Академии национальной обороны Австрии генерал Вальтер Файхтингер (Walter Feichtinger).

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