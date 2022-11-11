Вооружения для Украины: сработали ли круговые поставки НАТО

Долгое время после начала российской агрессии против Украины круговые поставки вооружений считались чуть ли не девизом политики Берлина в отношении Киева и одновременно синонимом нерешительности и полумер. Смысл в том, что ФРГ поставляет определенные виды вооружений, прежде всего, танки и другие тяжелые вооружения, не Украине, а другим странам НАТО. Те, в свою очередь, передают Украине имеющееся у них в распоряжении устаревшее оружие советского производства. Пользу от такой схемы в Берлине видели в том, что так Германия избегает прямых поставок тяжелых вооружений Украине и в то же время модернизирует армии партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Прошло более полугода с тех пор, как эта идея была впервые озвучена, и сейчас о ней практически ничего не слышно. Вначале эта модель не работала, позже в отдельных случаях были осуществлены сделки, причем часто с большой пробуксовкой. Польша полностью отказалась от участия в круговых поставках вооружений, в случае с Грецией потребовались месяцы, чтобы согласовать их условия и детали. И к настоящему времени некоторые сделки успешно завершены, другие находятся на стадии реализации.

Поэтому можно подвести предварительные итоги, ответив на вопросы: помогают ли круговые поставки вооружений Украине? Что они дают участвующим в них странам НАТО? Есть ли будущее у этой модели? В связи с этим также возникает вопрос, цементирует ли она представление о Германии как о стране, которая является крупнейшей экономикой Европы, однако не берет на себя ведущую роль в вопросе военной поддержки Украины? DW опросила правительственных чиновников и независимых экспертов в странах, которые собирались или участвовали в круговых поставках вооружений Украине.

Польшу не заинтересовали немецкие предложения

Польша является одним из лидеров по оказанию военной помощи Украине. Киев получил от Варшавы более 250 танков советского производства. Польша остро нуждается в пополнении своих вооружений, и круговые поставки из Германии могли бы решить проблему. Но сделка не состоялась, в настоящее время нет каких-либо переговоров на эту тему с ФРГ, сообщили DW в министерстве обороны Польши. Первоначально Германия предложила поставить Варшаве 20 танков Leopard 2A4, которые были бы в боеспособном состоянии только через год, а также 100 устаревших танков Leopard 1A5 или подержанных БМП Marder.

Немецкий танк Leopard 2A4 Фото: Courtesy Canadian Armed Forces/REUTERS

"Правительство Польши было недовольно таким предложением",- сказала DW Юстина Готковска, эксперт в варшавском Центре восточных исследований. По ее словам, во-первых Польша рассчитывала получить оружие для целого батальона, то есть, как минимум, 44 танка, а во-вторых, это должны быть современные танки. "Польская армия переживает сейчас процесс ускоренной модернизации, поэтому не видит смысла вкладывать деньги в устаревшее вооружение", - говорит эксперт.

В настоящее время Польша закупает в США несколько сотен новых и подержанных танков Abrams. Кроме того, в июле польское Минобороны подписало договор с Южной Кореей о приобретении 180 современных танков К2 Black Panther и 212 самоходных гаубиц. По словам Готковской, в вопросе военно-технического сотрудничества по танкам Германия оказалась в конце списка партнеров Польши.

Определенное влияние на несостоявшиеся круговые поставки вооружений с Польшей оказала и большая политика. "В Варшаве считают, что ФРГ, исходя из ее возможностей, не оказывает Украине должной военной поддержки", - считает эксперт.

Чехия и Польша довольны круговыми поставками вооружений

Чехия и Словакия, а также в меньшей степени Словения, - среди тех стран Европы, которые оказывают значительную военную помощь Украине. Словакия еще весной передала Украине систему ПВО и взамен получила из Германии и Нидерландов ЗРК Patriot. Летом Братислава передала Украине 30 танков советского производства, Прага - 40 танков. Взамен Словакия получит 15 и Чехия 14 танков Leopard из Германии. Словения в июле отправила Киеву 35 БМП, а в конце октября - 28 танков, и получит из Германии 43 армейских грузовых автомобиля.

"В Чехии круговые поставки вооружений с Германией в целом считаются выгодными и оцениваются позитивно. Они помогают стране в модернизации армии", - сказал DW чешский политолог Иржи Пехе. Аналогично оценивает ситуацию для Словакии Григорий Месежников, глава Института общественных проблем (IVO) в Братиславе. По его словам, взамен на старые системы ПВО и танки Словакия получает современное оружие из Германии.

Иначе в обеих странах оценивают политическую подоплеку круговых поставок вооружения. "Большая часть чехов с пониманием относится к пацифистским настроениям в послевоенной Германии, однако не может понять, почему ФРГ не готова отправить определенные виды оружия в Украину сейчас, когда мир возможен только в результате военного поражения России", - говорит Иржи Пехе. Как отметил, в свою очередь, Месежников, "в Германии должны осознать, что Россия угрожает нашей общей свободе". "Было бы хорошо, если бы Берлин играл ведущую роль в Европе в оказании военной помощи Украине", - сказал он.

Греция: инвестиции в европейскую солидарность

В случае с Грецией потребовалось много времени на заключение сделки, но теперь она реализуется. Греческая армия получит из Германии всего 40 БМП Marder, часть из них уже отправлена. Взамен Греция передаст Украине 40 танков советского производства. При этом повышение обороноспособности Греции не является основной целью поставок БМП Marder, заявил DW военный эксперт афинского Аналитического центра европейской и внешней политики ELIAMEP Антонис Камарас.

БМП Marder на военном параде в Греции Фото: Sakis Mitrolidis/AFP/Getty Images

По его мнению, использование порта Александруполис в качестве перевалочного пункта для переброски оружия, снаряжения и боеприпасов в Украину является гораздо большим вкладом Греции в общую солидарность, чем поставка танков в Украину.

Как и чешский, и словацкий эксперты, Камарас с пониманием относится к тому, что Германия не готова напрямую отправить БМП Marder в Украину. "Для правительства ФРГ по-прежнему табу - видеть немецкие танки на тех же полях сражений, что и во время Второй мировой войны. Это история Германии", - сказал он.

Германия постепенно отказывается от своих табу

Глава Общества политики безопасности (GSP), старейшей немецкой организации в этой сфере, социал-демократ Ханс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) рассматривает круговые поставки вооружений просто как "временную фазу немецкой политики, когда говорят, что не хотят поставлять оружие Украине напрямую". Но ситуация постепенно меняется, потому что, например, немцы уже передают Украине ракетные установки и тяжелую артиллерию, сказал Бартельс DW. "Вчерашний скептицизм превращается в сегодняшнее "может быть" и в завтрашнее "мы гордимся этим", - добавил он, отметив, что чем дольше длится война, тем сильнее меняется отношение к этому вопросу.

Украина получила от Германии несколько гаубиц Panzerhaubitze 2000 Фото: Sven Eckelkamp/IMAGO

При этом Бартельс не считает, что круговые поставки вооружений серьезно помогли Украине в военном плане, поскольку прошедшие месяцы показали, насколько западное оружие эффективнее старого советского. По его словам, все слабее становится и тот аргумент, что украинцы не умеют обращаться с западным оружием, поскольку они проходят соответствующую подготовку.

Словацкий политолог Милан Нич из Германского общества внешней политики (DGAP) также рассматривает идею круговых поставок вооружений как предвестника возможной новой политики Германии, причем не только в отношении Украины. "Правительства стран Центральной и Восточной Европы уже давно смирились с тем, что Германия не играет ведущую роль в Европе", - сказал Нич DW. - Тем не менее, я могу себе представить, что Германия действительно войдет в новую эру во внешней и оборонной политике и станет активным игроком, который будет способствовать укреплению восточного фланга НАТО и ЕС".

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