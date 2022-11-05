Украина надеется на прямые поставки танков Leopard 2 из ФРГ

"Нам необходимы эти танки", - подчеркнул посол Украины в Германии Алексей Макеев, призвав прекратить разговоры "о том, что не следует провоцировать Россию".

Украина и ФРГ близки к достижению договоренности о прямых поставках Киеву немецких танков Leopard 2, об этом заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 5 ноября, украинский посол в Берлине Алексей Макеев. "У нас есть основания надеяться на то, что будет принято решение о поставках Leopard 2 из Германии напрямую в Украину", - сообщил Макеев.

"Нам необходимы эти танки", - подчеркнул украинский дипломат, призвав прекратить разговоры "о том, что не следует провоцировать Россию". "Что еще должно произойти? Сколько Буч, Мариуполей или Изюмов - мест изнасилований и массовых захоронений - должно еще быть?" - риторически спросил он.

Новый посол - против помощи ФРГ российским уклонистам

Алексей Макеев, сменивший в должности посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, вскоре после прибытия в Германию раскритиковал обнародованную немецкими политиками инициативу предоставить убежище гражданам России, покинувшим свою страну в связи с объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизацией. По мнению Макеева, из России "бегут молодые мужчины, которые ни о чем не сожалеют, но все равно хотят уклониться от военной службы, а в результате разъезжают в автоколоннах по немецким городам, размахивая российскими флагами".

Такие люди среди прочего могут представлять "риск для безопасности" не только Германии, но и "всех молодых украинок с детьми, которые в конечном счете вынужденно окажутся рядом с этими мужчинами в общежитиях для беженцев", сказал новый украинский посол.

Между тем, несмотря на заявления немецких политиков о поддержке российских уклонистов, к началу ноября нет официальных подтверждений того, что Германия начала систематически предоставлять им убежище, а правозащитники отмечали сложности в организации этой процедуры. Немецкие власти объясняли отсутствие изменений в порядке выдаче виз россиянам опасениями, что РФ может воспользоваться этой ситуацией и организовать диверсии на объектах критической инфраструктуры в ЕС.

Танки раздора

Обсуждение поставок Киеву немецких танков Leopard 2 длится уже несколько месяцев, и медлительность правительства Германии в этом вопросе не раз становилась поводом для критики. Так, в начале сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в очередной раз отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля расширить военную поддержку Киева, в том числе поставками танков. Одной из причин отказа, названных Шольцем, было нежелание Берлина "действовать в одиночку" в вопросах поставок вооружений.

В первые месяцы после начала широкомасштабного военного нападения России на Украину ФРГ рассматривала другую модель помощи Киеву - так называемые круговые поставки, в рамках которых европейские партнеры Германии по НАТО отправляли бы в Украину тяжелую технику советского производства, а взамен получали бы от Германии современные танки.

Однако это привело к недовольству Польши, которая поставила в Украину более 200 танков советского образца, но так и не получила обещанную технику от ФРГ. Варшава обвинила Берлин в нарушении договоренностей.

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