Новый посол Украины в Германии официально приступил к работе

Алексей Макеев в понедельник, 24 октября, начал работу в должности посла Украины в Германии. К исполнению своих обязанностей 46-летний дипломат приступил после официального приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) во дворце Бельвю в Берлине. Он написал в Twitter, что вручил главе германского государства верительные грамоты.

Макеев прибыл в Берлин на прошлой неделе. В своем первом интервью он заверил, что вместе с командой "каждый день будет вносить огромный вклад в победу" Украины в войне, развязанной против нее Россией. "Немецкий народ так сильно поддерживает Украину, что я уверен, что вместе с Германией и всеми другими европейскими партнерами мы выигрываем войну", - заявил он немецкой газете Bild.

Мельник покинул Германию

На посту посла Украины в ФРГ Макеев сменил Андрея Мельника, который покинул Германию 14 октября, проработав там почти восемь лет. Дипломат поблагодарил "дорогих немецких друзей" за терпение и заявил, что возвращается домой "с чистой совестью и чувством выполненного долга перед Украиной".

На фоне российского вооруженного вторжения в Украину Мельник многократно и резко критиковал немецких политиков за медлительность в вопросе поставки вооружений Киеву. Его резкие выпады, в том числе в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), вызывали в Германии весьма неоднозначную реакцию.

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