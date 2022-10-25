  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Посол Украины в Германии Алексей Макеев и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во дворце Бельвю в Берлине
Алексей Макеев и Франк-Вальтер ШтайнмайерФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

Новый посол Украины в Германии официально приступил к работе

Жан Рофе
6 мин. назад

Алексей Макеев сменил в должности посла Андрея Мельника, который резко критиковал политику Германии в отношении Украины.

https://p.dw.com/p/4Id8P

Алексей Макеев в понедельник, 24 октября, начал работу в должности посла Украины в Германии. К исполнению своих обязанностей 46-летний дипломат приступил после официального приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) во дворце Бельвю в Берлине. Он написал в Twitter, что вручил главе германского государства верительные грамоты.

Макеев прибыл в Берлин на прошлой неделе. В своем первом интервью он заверил, что вместе с командой "каждый день будет вносить огромный вклад в победу" Украины в войне, развязанной против нее Россией. "Немецкий народ так сильно поддерживает Украину, что я уверен, что вместе с Германией и всеми другими европейскими партнерами мы выигрываем войну", - заявил он немецкой газете Bild.

Мельник покинул Германию

На посту посла Украины в ФРГ Макеев сменил Андрея Мельника, который покинул Германию 14 октября, проработав там почти восемь лет. Дипломат поблагодарил "дорогих немецких друзей" за терпение и заявил, что возвращается домой "с чистой совестью и чувством выполненного долга перед Украиной".

На фоне российского вооруженного вторжения в Украину Мельник многократно и резко критиковал немецких политиков за медлительность в вопросе поставки вооружений Киеву. Его резкие выпады, в том числе в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), вызывали в Германии весьма неоднозначную реакцию.

Смотрите также:

Украинцы и "референдум" об изъятии Русского дома в Берлине.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как будет Германия защищать страны Балтии, если на них нападет Россия? (18.10.2022)

Как будет Германия защищать страны Балтии, если на них нападет Россия? (18.10.2022)

Как будет Германия защищать страны Балтии, если на них нападет Россия? Этот и другие острые вопросы безопасности обсуждались 18 октября в рамках Берлинского внешнеполитического форума. В нем участвовали министры иностранных дел и обороны, политологи и ученые.
Политика18 октября 2022 г.04:13 мин.
external

Украинский народ получил немецкую медиапремию (16.09.2022)

Украинский народ получил немецкую медиапремию (16.09.2022)

Экс-боксер Владимир Кличко на вручении немецкой премии в области СМИ попросил у Германии больше военной помощи для Украины. На церемонии выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
Политика16 сентября 2022 г.03:15 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Берлин, 24. октября 2022 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Германо-украинском бизнес-форуме "Rebuild Ukraine"

Как Германия будет участвовать в восстановлении Украины

Конфликты10 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - зеленый гигант "RT" выплевывает человека, внешне похожего на Антона Красовского.

Отрыжка Красовским: RT испугалась за свой имидж?

Отрыжка Красовским: RT испугалась за свой имидж?

Политика12 ч. назад
Танкер с СПГ ожидает своей очереди на разгрузку в одном из портов Испании

Газу из РФ нашлась замена? В Испании пробка из СПГ-танкеров

Газу из РФ нашлась замена? В Испании пробка из СПГ-танкеров

Экономика и бизнес13 ч. назад
Альбина Сентякова на Новособорной площади Томска

Пугает, что люди привыкают. Протест в РФ стал индивидуальным

Пугает, что люди привыкают. Протест в РФ стал индивидуальным

Политика24 октября 2022 г.
Война идет уже 8 лет. Российские солдаты в Симферополе, март 2014 года.

Немецкий эксперт: "Мы 8 лет делали вид, что это не война"

Немецкий эксперт: "Мы 8 лет делали вид, что это не война"

Конфликты23 октября 2022 г.
Участница пророссийского автопробега в Берлине 22.10.22

Автопробег с флагами РФ и "референдум": протесты в Берлине

Автопробег с флагами РФ и "референдум": протесты в Берлине

Политика22 октября 2022 г.
Рижская конференция

Какой будет Россия без Путина? Итоги Рижской конференции

Какой будет Россия без Путина? Итоги Рижской конференции

Конфликты22 октября 2022 г.
На главную страницу