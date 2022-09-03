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Алексей Макеев, украинский дипломат, будущий посол Украины в Германии (фото из архива: 2015 год)
Алексей Макеев (фото из архива)Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Новым послом Украины в ФРГ должен стать Алексей Макеев

Сергей Ромашенко
53 мин. назад

Назначение Макеева послом Украины в Германии уже согласовано с президентом ФРГ Штайнмайером. Нынешний посол Андрей Мельник по завершении работы займет новый пост в МИД Украины.

https://www.dw.com/ru/novym-poslom-ukrainy-v-frg-dolzen-stat-aleksej-makeev/a-63009334

Стало известно, кто займет пост посла Украины в ФРГ после ухода спорного украинского дипломата Андрея Мельника. Правительство в Киеве испросило агреман (предварительное согласие государства на назначение нового главы дипломатии другого государства. - Ред.) для Алексея Макеева, и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) уже дал его, сообщил представитель МИД ФРГ в субботу, 3 сентября. По сведениям газеты Die Welt, 46-летний Макеев, свободно владеющий немецким языком, приступит к работе в Германии с 15 октября.

Как сообщает Die Welt, Макеев изучал международные отношения в Киевском государственном университете и заступил на дипломатическую службу в возрасте 21 года. Макеев уже работал дипломатом в Берлине. В 2014 году он был назначен главой политического департамента МИД Украины. Последние десять лет Макеев является спецпредставителем правительства Украины по международной санкционной политике.

Получение согласия со стороны главы государства является важным этапом в процессе аккредитации нового посла. Теперь Макеев может приехать в Германию и вручить президенту свои верительные грамоты. Лишь после этого процесс аккредитации будет завершен.

Андрей Мельник займет пост в МИД Украины в Киеве

Действующий посол Украины Андрей Мельник покинет свой пост в ближайшие недели
Действующий посол Украины Андрей Мельник покинет свой пост в ближайшие неделиФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Уходящий с поста посла Украины в ФРГ Андрей Мельник занимает эту должность с конца 2014 года. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Мельника. По сведениям газеты Die Welt, сразу после прихода нового посла Украины в ФРГ Мельник займет новый пост в МИД Украины.

На фоне российского вооруженного вторжения в Украину Андрей Мельник многократно и резко критиковал немецких политиков за медлительность в вопросе поставки вооружений Киеву. Его резкие выпады, в том числе в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) вызывали в Германии весьма неоднозначную реакцию.

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