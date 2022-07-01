"В ФРГ за такое судят": слова посла Украины о Бандере возмутили немцев

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МИД Украины публично дистанцировался от заявлений посла в Берлине Андрея Мельника о том, что Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков. Но в СМИ и соцсетях набирает обороты бурная дискуссия на эту тему.
"Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев", "Это - нарратив, который до сих пор продвигают русские, он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле", - эти и другие высказывания посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, сделанные им вечером 29 июня в авторской программе немецкого журналиста Тило Юнга (Tilo Jung) Jung und Naiv, всколыхнули немецкое общество и вызвали бурную дискуссию в соцсетях и СМИ - причем не только в Германии.
После начала вторжения России в Украину Андрей Мельник превратился в завсегдатая немецких политических ток-шоу, где не скупился на резкие выражения в адрес правительства ФРГ, которое, по его мнению, во время войны РФ против Украины недостаточно активно поддерживало Киев , в частности, медля с поставками вооружений. Эпатирующие фразы Мельника, за которым в Германии закрепилась репутация "очень не дипломатичного дипломата", не раз попадали в передовицы не только немецких, но и международных изданий: вспомнить хотя бы нашумевшую историю с отложенным визитом в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), которого Мельник, используя расхожий немецкий фразеологизм, назвал "обиженной ливерной колбасой".
Но слова украинского посла о Степане Бандере, прозвучавшие во время эфира с Тило Юнгом, выделяются на общем фоне - хотя бы потому, что немцы исключительно серьезно относятся ко всему, что связано с историей "темных лет двадцатого века" - как здесь называют период нахождения Гитлера у власти, - и важность переосмысления нацистского прошлого в немецком обществе трудно переоценить.
"Не понимаю, как можно называть героем того, кто совершал массовые убийства евреев и поляков", - сказал во время эфира Тило Юнг, дискутируя с Мельником. "Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков. Он не был массовым убийцей", - возразил ему на это посол Украины.
На напоминание немецкого журналиста, что украинские националисты во главе с Бандерой сотрудничали с гитлеровскими нацистами, Мельник отреагировал так: "Что значит сотрудничали? Коллаборационисты были по всей Европе - во Франции, в Бельгии, в каждом государстве".
А на слова Юнга о том, что в западной Украине во время Второй мировой войны произошло несколько случаев массовых убийств поляков отрядами Бандеры, Мельник заявил: "Да, но такие же массовые убийства совершали и поляки по отношению к украинцам (...) Это была война, а теперь поляки хотят политизировать эту историю".
"Вы полагаете, что еврейские общины выдумали все это (о причастности Бандеры к убийству ста тысяч евреев в западной Украине. - Ред.)?" - удивленно задал вопрос Юнг. "Не знаю, откуда они это взяли, - отреагировал Мельник. - Но я готов поговорить с еврейскими общинами по делу, если только они не начнут повторять то же, что мы слышим десятилетиями..."
Слова Мельника вызвали резонанс и на них сразу же бурно отреагировали СМИ и соцсети. "В исторической науке принято говорить о Бандере как об украинском националистическом политике, хотя бесспорно, что он быстро поднялся в ОУН ("Организация украинских националистов") и выступал на стороне вермахта при нападении на Россию (СССР. - Ред.), - пояснила для своих читателей 1 июля газета Die Frankfurter Rundschau. - Многие относятся к нему как к коллаборационисту, но Мельник еще в 2015 году выражал свое восхищение Бандерой и называл его "нашим героем".
"Любой немецкий политик, спортсмен, артист, журналист, который публично высказался бы в такой манере об известном фашисте и, вероятно, массовом убийце, как Бандера, предстал бы в Германии перед судом и - по праву - подвергся бы остракизму", - написал в своем Twitter 30 июня телережиссер Том Бон (Tom Bohn).
В свою очередь известный немецкий пианист с еврейскими корнями Игорь Левит (Igor Levit), также в своем микроблоге Twitter, 30 июня вступил в полемику с Мельником, обвиняя того в "намеренном искажении истории" и "лицемерии".
Ответ украинского посла не заставил себя долго ждать. "Украинцам не нужны советы по постколониальной истории из Германии, которая несет ответственность за 10 млн украинских жертв нацистского террора. Вместо того, чтобы заняться переосмыслением нацистских преступлений против мирного населения в Украине, выбрали себе целью Бандеру", - заявил он в тот же день, 30 июня, отвечая Левиту, в своем Twitter.
"Преступления некоторых украинцев против евреев и антисемитизм в Украине нельзя оправдать кровожадным и беспримерным преступлением нацизма (в гитлеровской Германии. - Ред.). По принципу: у каждого есть своя история антисемитизма, с которой надо сначала разобраться", - парировал Левит в Twitter 1 июля. "Стыдно за то, каким поверхностным был ваш ответ. Я сам исповедую иудаизм. Так что вам придется посильнее поднапрячься, а не ограничиваться советом о том, что Германии следует заняться собственной историей, прежде чем обвинять в чем-то других", - добавил он.
"Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что радикальный украинский националист Степан Бандера не имеет отношения к массовым убийствам евреев во время Второй мировой войны. В Израиле считают по-другому", - иронично заметил в личном аккаунте в Twitter глава берлинского бюро газеты The Financial Times Гай Чазан.
Судя по всему, по-другому считают и в Польше. "Странный способ сказать спасибо за усилия Польши, направленные на то, чтобы Украине предоставили статус-кандидата на вступление в ЕС, за спасение беженцев и за масштабные поставки оружия", - указал в этой связи польский историк и дипломат, экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский.
"Сейчас он (Мельник. - Ред.) играет на руку российским пропагандистам, искажая историю, - написал 30 июня в Twitter замглавы отдела по международным связям Музея Холокоста в США Роберт Уильямс. - Лучшая защита от дезинформации со стороны России, когда дело касается истории (особенно Холокоста), - это честное отношение к прошлому".
Между тем депутат бундестага от Левой партии Мартина Реннер (Martina Renner) 1 июля опубликовала на своей странице в Twitter цитату из статьи Зигмунта Кёнигсберга (Sigmount A. Königsberg), уполномоченного по антисемитизму Еврейской общины в Берлине, обнародованной в газете Jüdische Allgemeine 17 апреля 2022 года. "Я не могу молчать, когда убийцы, преступники и антисемиты возводятся в ранг героев", - подчеркивает ее автор, имея в виду отношение посла ФРГ в Берлине Андрея Мельника к Степану Бандере.
"Как и подавляющее большинство всех нас, я солидарен с Украиной и поддерживаю ее в борьбе за суверенитет. Но это не означает, что можно без всякой критики соглашаться со всем, что провозглашают представители Украины", - отмечает Кёнигсберг, рассказывая, что его родственники в 1941 году стали жертвами погромов во Львове с участием Организации украинских националистов. "Об ОУН и ее лидерах мне остается сказать одно: Jimach Schemo weSichro - да будут стерты их имена и память", - резюмировал он.
Между тем МИД Украины 30 июня опубликовал официальное заявление, в котором дистанцировался от высказываний Мельника. "Мнение, которое посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал в интервью немецкому журналисту, является его собственным и не отражает позицию министерства иностранных дел Украины", - указали в МИД.
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