  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев (фото из архива)
Алексей Макеев (фото из архива)Фото: Murat Kaynak/AA/picture alliance
ПолитикаУкраина

Новый посол Украины в ФРГ: Мы выиграем войну против России

Жан Рофе
16 мин. назад

Алексей Макеев пообещал, что вместе со своей командой в посольстве в Берлине будет "каждый день вносить огромный вклад в победу".

https://www.dw.com/ru/novyj-posol-ukrainy-v-frg-my-vyigraem-vojnu-protiv-rossii/a-63457964

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев ожидает победы своей страны в борьбе против российского вторжения. "Немецкий народ так сильно поддерживает Украину, что я уверен, что вместе с Германией и всеми другими европейскими партнерами мы выиграем войну! Чем быстрее, тем лучше", - заявил он в интервью газете Bild, которое будет полностью опубликовано в понедельник, 17 октября.

"Я и моя команда в посольстве в Берлине каждый день будем вносить огромный вклад в победу", - пообещал Макеев. Он отметил, что его предшественник Андрей Мельник, который в выходные вернулся из Германии в Украину, "проделал большую работу" и что он будет "всегда возвращаться к его опыту". "Мы обеспечили плавный переход и произвели смену в выходные", - сказал он.

Макеев приступит к работе 17 октября

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник (фото из архива)
Андрей Мельник (фото из архива)Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

По данным агентства dpa, Алексей Макеев в воскресенье отправился на машине в Берлин, в понедельник он должен прибыть на новое место работы. На посту посла Украины в Германии Макеев сменит Андрея Мельника, который проработал в Берлине с 2014 года и займет новую должность в МИД в Киеве.

Назначение Макеева было согласовано с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в начале сентября. Такое согласие является важным этапом в процессе аккредитации новых послов, поскольку дипломат может въехать в Германию и передать свои верительные грамоты президенту. После этого аккредитация будет завершена.

Смотрите также:

Немецкая премия в области СМИ досталась украинцам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что пишут немецкие СМИ о контрнаступлении ВСУ

Что пишут немецкие СМИ о контрнаступлении ВСУ

Немецкие СМИ пишут о переломном моменте в войне России с Украиной и призывают Германию предоставить Киеву больше вооружений.
Политика
12 сентября 2022 г.
02:35 мин.
external

Скандал с флагом Украины на акции памяти в Берлине (08.05.2022)

Скандал с флагом Украины на акции памяти в Берлине (08.05.2022)

Берлинская полиция запретила демонстрацию на акциях памяти по случаю 77-й годовщины освобождения Германии от национал-социализма флагов как России, так и Украины, чтобы избежать столкновений и политизации. И вот что из этого получилось в парке Тиргартен.
Общество
8 мая 2022 г.
02:09 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Игорь Гиркин (фото из архива)

Награда за поимку Гиркина и другие события 235-го дня войны

Политика
6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Новый командующий войсками РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

Политика
22 ч. назад
Протесты в Иране

Месяц протестов в Иране: общество требует перемен

Месяц протестов в Иране: общество требует перемен

Политика
23 ч. назад
Протесты в Праге, сентябрь 2022 года

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Политика
15 октября 2022 г.
Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин

XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

Политика
15 октября 2022 г.
Иранские дроны

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Политика
14 октября 2022 г.
На саммите СРГ в Астане 14 октября

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

Политика
14 октября 2022 г.
На главную страницу