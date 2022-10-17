Новый посол Украины в ФРГ: Мы выиграем войну против России

Алексей Макеев пообещал, что вместе со своей командой в посольстве в Берлине будет "каждый день вносить огромный вклад в победу".

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев ожидает победы своей страны в борьбе против российского вторжения. "Немецкий народ так сильно поддерживает Украину, что я уверен, что вместе с Германией и всеми другими европейскими партнерами мы выиграем войну! Чем быстрее, тем лучше", - заявил он в интервью газете Bild, которое будет полностью опубликовано в понедельник, 17 октября.

"Я и моя команда в посольстве в Берлине каждый день будем вносить огромный вклад в победу", - пообещал Макеев. Он отметил, что его предшественник Андрей Мельник, который в выходные вернулся из Германии в Украину, "проделал большую работу" и что он будет "всегда возвращаться к его опыту". "Мы обеспечили плавный переход и произвели смену в выходные", - сказал он.

Макеев приступит к работе 17 октября

Андрей Мельник (фото из архива) Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

По данным агентства dpa, Алексей Макеев в воскресенье отправился на машине в Берлин, в понедельник он должен прибыть на новое место работы. На посту посла Украины в Германии Макеев сменит Андрея Мельника, который проработал в Берлине с 2014 года и займет новую должность в МИД в Киеве.

Назначение Макеева было согласовано с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в начале сентября. Такое согласие является важным этапом в процессе аккредитации новых послов, поскольку дипломат может въехать в Германию и передать свои верительные грамоты президенту. После этого аккредитация будет завершена.

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