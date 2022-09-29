Президент ФРГ поддержал "искренних" противников войны из РФ

Россияне, выступающие против войны, заслуживают поддержки и защиты со стороны ФРГ, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии вручения премии "Международному Мемориалу".

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) высоко оценил мужество россиян, выступающих против войны РФ в Украине. "Миллионы людей в России поддерживают эту войну. Но верно и то, что есть смелые, искренние, непокорные - и они заслуживают нашей поддержки, нашего поощрения и нашей защиты", - заявил он на церемонии вручения премии за приверженность гражданскому обществу в четверг, 29 сентября.

Специальную премию Федеральной ассоциации немецких фондов за особую приверженность гражданскому обществу получила в этом году российская историко-просветительская и правозащитная организация "Международный Мемориал".

В своем выступлении, транслировавшемся по видеосвязи, президент ФРГ подчеркнул, что "Мемориал" борется за сохранение "честной памяти, против забвения". "Насколько бесконечно важна эта деятельность и насколько она в то же время хрупка, более чем когда-либо ясно продемонстрировало российское вторжение в Украину", - отметил Штайнмайер.

Штайнмайер: Путин распространяет ложные мифы, чтобы оправдать войну против Украины

Он указал на то, что война, нарушающая международное право, несет "смерть, разрушения и ужасающие страдания народу Украины", назвав российское вторжение "жестокой кампанией против прав человека, свободы и демократии". "Мы видим, как власть имущие в Москве превращают историю в оружие, как Путин распространяет ложные мифы, чтобы обосновать свое имперское заблуждение и оправдать войну и насилие", - сказал глава государства.

Российские власти могут "закрыть здание ("Мемориала". - Ред.) и запретить организации, но не способны победить дух "Мемориала", убежден Штайнмайер. "Хорошо и важно, что вы сейчас продолжаете свою работу за пределами России, в том числе здесь, в Германии, - обратился президент ФРГ к правозащитникам. - Вы показываете, что существует другая Россия, отличающаяся от той, которую олицетворяет Путин".

28 декабря 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать "Международный Мемориал". На следующий день Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного "Мемориала". Обе организации безуспешно пытались оспорить судебные решения.

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