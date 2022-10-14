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Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Андрей Мельник Фото: Metodi Popow/IMAGO
ПолитикаГермания

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник попрощался с Германией

Анна Неверова
1 ч. назад

Дипломат заявил, что возвращается домой "с чистой совестью и чувством выполненного долга перед Украиной". На посту посла его сменит Алексей Макеев.

https://www.dw.com/ru/eksposol-ukrainy-v-frg-andrej-melnik-poprosalsa-s-germaniej/a-63436605

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что покидает Германию. "Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой, чистой совестью и чувством выполненного долга перед Украиной", - написал дипломат в микроблоге Twitter в ночь на пятницу, 14 октября. Он поблагодарил "дорогих немецких друзей" за терпение.

На посту посла Украины в Германии Мельника сменит Алексей Макеев. Как сообщал ряд немецких СМИ, к исполнению обязанностей он должен приступить 15 октября.

Неоднозначная реакция на высказывания Мельника в ФРГ

Андрей Мельник занимал должность посла Украины в ФРГ с января 2015 года. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Мельника. По сведениям газеты Die Welt, он должен занять новый пост в украинском МИДе.

На фоне военного вторжения РФ в Украину Андрей Мельник многократно и резко критиковал немецких политиков за медлительность в вопросе поставок вооружений Киеву. Он не раз обвинял экс-канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) и бывшего министра иностранных дел, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) за то, что, по его мнению, именно их политика умиротворения в отношении Москвы сделала возможным нападение России на Украину. Резкие выпады Мельника, в том числе в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), вызывали в Германии весьма неоднозначную реакцию.

В августе Мельник попросил личной встречи с Шольцем, чтобы лично извиниться перед ним. Он также призвал Германию поддержать запрет на выдачу россиянам туристических виз.

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