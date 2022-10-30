Посол Украины призвал Германию не принимать уклонистов из РФ

Российские мужчины, бегущие от войны, представляют риск для безопасности Германии и украинских беженок и их детей в приютах, заявил Алексей Макеев.

Властям Германии не следует принимать россиян, которые уклоняются от мобилизации. Такое мнение высказал новый посол Украины в Берлине Алексей Макеевв интервью еженедельнику Bild am Sonntag , опубликованном в воскресенье, 30 октября.

По его оценке, россияне, покидающие родину из-за нежелания быть мобилизованными на войну против Украины, представляют "риск для безопасности" не только Германии, но и "всех молодых украинок с детьми, которые в конечном счете вынужденно окажутся рядом с этими мужчинами в общежитиях для беженцев".

Из России "бегут молодые мужчины, которые ни о чем не сожалеют, но все равно хотят уклониться от военной службы, а в результате разъезжают в автоколоннах по немецким городам, размахивая российскими флагами", считает Макеев.

О возможности переговоров о прекращении войны

Комментируя отказ Киева вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры о прекращении войны, Алексей Макеев подтвердил: "С Путиным никаких переговоров мы вести не будем. Наши переговоры последних восьми лет привели к тому, что под российской оккупациейоказались уже не семь, а 20 процентов нашей территории".

Посол Украины в ФРГ напомнил, что с начала российской агрессии тысячи украинцев погибли от рук военнослужащих РФ, а также подверглись насилию и пыткам: "Сколько еще Буч мы должны предъявить миру, чтобы всем стало понятно, что вести переговоры с россиянами нельзя?"

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