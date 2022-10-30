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Клубы дыма над Могадишо - столицей Сомали
Взрывы в Могадишо совершили смертникиФото: ABDIHALIM BASHIR/REUTERS
КонфликтыСомали

Теракт в столице Сомали унес жизни не менее 100 человек

Александра Иванова
52 мин. назад

У министерства образования Сомали взорвались два заминированных автомобиля. О своей причастности ко взрывам заявила террористическая группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой".

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Не менее 100 человек погибли и еще как минимум 300 получили ранения в результате взрывов двух заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщил в воскресенье, 30 октября, президент страны Хасан Шейх Махмуд. По сведениям местного издания Shabelle Media Network, среди погибших - начальник районной полиции Ходан Хусейн Адэд и известный сомалийский журналист Мохамед Иссе Кона. Число жертв может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Теракт был совершен накануне вечером. Первый автомобиль, управляемый боевиком-смертником, взорвался у здания министерства образования страны вблизи оживленного перекрестка. Когда к месту трагедии приехали машины скорой помощи и подошли люди, чтобы помочь пострадавшим, прозвучал второй взрыв. В зданиях, расположенных поблизости, были выбиты окна. После взрывов группе вооруженных боевиков удалось проникнуть в здание министерства, где они вступили в перестрелку с сотрудниками служб безопасности.

О своей причастности ко взрывам уже заявила террористическая группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой", передает агентство dpa. Пять лет назад, 14 октября 2017 года, на этом же перекрестке в Могадишо произошел похожий двойной теракт, в результате которого погибли 587 человек. Тогда были также взорваны два автомобиля.

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