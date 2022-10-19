ФРГ не готова менять порядок выдачи виз уклонистам из РФ

В Восточной Европе опасаются массового въезда россиян в ЕС, заявил представитель МИД ФРГ Бургер. Есть риски, что Россия в рамках гибридной войны воспользуется случаем для атак на объекты критической инфраструктуры.

Германия пока не готова менять практику выдачи виз уклонистам от мобилизации в России. "Я не могу вам сегодня анонсировать изменение практики выдачи виз. Вы наверняка в курсе, что месяц-два назад на европейском уровне уже была дискуссия о том, что делать с выдачей шенгенских виз гражданам России. И что по этому поводу имеются - по нашему мнению, весьма серьезные - опасения и беспокойства, прежде всего в странах Восточной Европы", - сказал журналистам в Берлине в среду, 19 октября, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christopher Burger).

Он пояснил, что опасения связаны с возможностью массового въезда граждан России в ЕС. "В контексте того, что Россия применяет методы гибридной войны, в некоторых странах опасаются атак на объекты критической инфраструктуры", - сказал представитель германского МИДа.

По словам Бургера, для ФРГ итогом дискуссии на уровне Евросоюза стало то, что в настоящий момент поездки с целью туризма не являются приоритетным основанием для выдачи виз в дипломатических представительствах Германии в России. Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ также отметил, что в посольствах Германии из-за массовой высылки сотрудников возможности обработки заявлений на визы уже ограничены. "Проще говоря, мы выдаем меньше виз. А в условиях дефицита... поездки с целью туризма, с нашей точки зрения, утратили приоритет", - резюмировал Кристофер Бургер.

Дезертирство как основание для убежища в ФРГ

В конце сентября правительство ФРГ заявило, что отказ от службы в российской армии, как и дезертирство из нее, будут признаваться в Германии убедительными основаниями для получения политического убежища. Это заявление было сделано 23 сентября - через два дня после указа о проведении в РФ частичной мобилизации на войну с Украиной.

Многие немецкие политики, особенно "зеленые" и либералы, поддержали идею "распахнуть двери" перед российскими уклонистами. "Если россияне, не желающие подпасть под мобилизацию и воевать, покинут РФ, то так будет лучше, в том числе и для Украины, чем если бы все они отправились на фронт", - заявил тогда депутат бундестага от партии "зеленых" Робин Вагенер (Robin Wagener).

В то же время правозащитники сомневаются, что отказникам и дезертирам из России действительно удастся в массовом порядке добиться в ФРГ статуса политических беженцев.

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