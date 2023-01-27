День 338-й войны: Запад обсуждает поставку самолетов Киеву

На 338-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Поставка истребителей Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториуc (Boris Pistorius) вслед за канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) исключил поставки истребителей Украине. "Я считаю, что это исключено. Боевые самолеты - гораздо более сложные системы, чем боевые танки и имеют совершенно другую дальность и огневую мощь. Мы перешли бы в такое измерение, от которого я в настоящее время весьма сильно предостерег бы", - сказал Писториус в интервью газете Süddeutsche Zeitung в связи с требованием бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника поставить Киеву вслед за танками и западные истребители.

США не исключают поставок "каких-либо конкретных систем вооружений Украине", заявил советник президента США по безопасности Джон Файнер, отвечая на вопрос телеканала MSNBC, рассматривает ли Вашингтон вопрос о поставках Киеву истребителей. Файнер подчеркнул, что помощь Украине будет оказана в соответствии с ее потребностями. "Мы очень тщательно это обсудим", - добавил советник Байдена, комментируя призывы украинской стороны передать Киеву боевые самолеты.

Отправку истребителей в Украину допустили и в Пентагоне. "Мы точно ничего не собираемся снимать с повестки", - заявила представительница министерства обороны США Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине американских истребителей F-16. Однако, подчеркнула Сингх, F-16 - сложная система вооружений, которая потребует длительного обучения.

Боевые танки для Украины

Польша передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Спасибо союзникам. Раздавим врага", - написал он. Основной польский боевой танк PT-91 - это модернизированный вариант советского Т-72М1.

США передадут Украине танки Abrams в современной модификации M1A2 подтвердила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх. При этом она отметила, что этих танков не хватает на американских складах и на их передачу Украине потребуются месяцы. В то же время Сингх не подтвердила сообщений СМИ, согласно которым Вашингтон отказывается отправлять в Украину уже готовые машины из-за секретной брони, в состав которой входит обедненный уран, и потому решил заказать бронетехнику у производителей. "Мне нечего сказать. Я не могу подтвердить эти сообщения", - сказала Сингх.

Россия готовит новое наступление

Президент России Владимир Путин готовит новое масштабное наступление в Украине, которое может начаться уже в феврале-марте, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле. По словам собеседников агентства, Путин стремится продемонстрировать, что армия РФ может вернуть себе инициативу после нескольких месяцев неудач и оказать давление на Киев и его союзников, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое позволит России сохранить контроль над оккупированными территориями.

Ракетные удары по Украине

Минобороны России прокомментировало ракетный удар, нанесенный накануне по Украине, в результате которого погибли 11 человек и были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. В российском ведомстве утверждают, что удар была нанесен "по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины". "Все назначенные объекты поражены", - заявили в Минобороны. По утверждению российской стороны, в результате удара были "сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО" и была "нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ".

Российские ракетные удары и атаки дронов накануне нанесли "существенные повреждения" нескольким объектам электроэнергетики Украины, сообщили в "Укрэнерго". Были повреждены электростанции и высоковольтная сеть, к тому же энергосистема не успела восстановиться после предыдущих серий обстрелов, указали в компании. "После каждой следующей атаки россиян на энергетическую инфраструктуру восстановление становится все сложнее и длится дольше", - подчеркивает "Укрэнерго". По состоянию на утро 27 января, потребление электроэнергии остается на том же уровне, что накануне, и в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, сообщили в компании.

Нидерланды с декабря передали Украине около 300 тонн энергетического оборудования для восстановления электроснабжения страны, сообщило Минэнерго Украины. В страну прибыло 36 грузов гуманитарной помощи общей массой 286 тонн. Украина получила, в частности, трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители и различные кабели.

В Украине формируют ударные роты БПЛА

В Украине начали формировать ударные роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Минобороны страны. "Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование", - говорится в сообщении. В Минобороны Украины назвали ударные роты БПЛА первыми в мире.

Визит еврокомиссаров в Украину

Ожидаемый визит еврокомиссаров в Украину и саммит ЕС-Украина - "огромный символический жест солидарности между Евросоюзом и Украиной в это крайне сложное время в истории этой страны", сказал DW официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, при организации встречи такого типа вопросы безопасности играют важную роль. Ожидается, что около 15 еврокомиссаров приедут в Киев 2 февраля для встреч с представителями правительства Украины. Речь идет о еврокомиссарах, чьи портфолио связаны с релевантными для Киева темами: "финансовыми вопросами, вопросами членства в ЕС или энергетики", уточнила представитель ЕК Дана Спинант.

Санкции против России

Совет Европейского союза продлил до 31 июля санкции, введенные против России. "Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины", - отмечается в пресс-релизе Совета ЕС. Санкции включают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они запрещают импорт морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, работу системы SWIFT для ряда банков и деятельность российских пропагандистских ресурсов в Европе.

Венгрия наложит вето на любые попытки Евросоюза ввести санкции против России, которые будут затрагивать атомную энергетику, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. "Мы не позволим осуществиться плану по включению атомной энергии в санкционные списки. Это исключено", - заявил он. Ранее Украина призывали ЕС ввести санкции против "Росатома".

Япония расширила санкции, введенные ею против России. С 27 января замораживаются активы 22 физических лиц и трех организаций - авиастроительной компании "Иркут", московского машиностроительного завода "Авангард" и ПАО "КамАЗ". С 3 февраля запрещен экспорт в РФ роботов, радиоактивных материалов, а также оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа. Кроме того, в перечень внесены оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты. С этого же дня вводится запрет на продажу в Россию вакцин и медицинского оборудования. Экспортные ограничения коснутся 49 организаций.

Санкции против Беларуси

Европейский Союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси за ее поддержку войны России против Украины. Эти меры во многом дублируют ограничения, введенные ЕС против Москвы, в том числе касающиеся ключевых технологий и энергетического сектора. В числе прочего предусмотрены эмбарго на поставки в Беларусь товаров двойного назначения и технологий, используемых в военных целях; торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг; запрет на продажу Беларуси нефти, угля, стальной продукции и золота. В проекте оговорены и исключения - для медикаментов, сельхозпродукции и продовольственных товаров.

Финляндия приостановила рассмотрение заявок россиян об убежище

Миграционная служба Финляндии приостановила рассмотрение некоторых заявок о предоставлении политического убежища для россиян, бежавших от мобилизации, сообщил представитель ведомства Юха Симилэ. По его словам, сбор информации об условиях в России и самих заявителях, начавшийся осенью, оказался непростым. "Необходимо выяснить, кого именно касается мобилизация и каковы последствия отказа от службы в армии - приведет ли это к наказанию, тюремному заключению или чему-то еще. Такие вещи нельзя найти в гугле", - сказал Симилэ.

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