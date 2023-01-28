Почему поставки танков Leopard 2 важны для Украины

Ни об одном другом виде немецкого вооружения в Германии не шли такие острые дискуссии, как о танках Leopard 2. Правительство ФРГ долгое время не решалось отправить их в Украину и разрешить другим государствам поставки Киеву немецких танков. Слишком велики были опасения превратиться тем самым в одну из сторон конфликта, что хотел предотвратить прежде всего канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Однако нажим на Германию был все сильнее, и он в итоге привел к тому, что Украина получит Leopard 2. США в свою очередь предоставят Киеву свои танки Abrams.

Два танковых батальона для Украины

В качестве первого шага Берлин намерен отправить в Украину 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Всего же Германия обладает 328 танками Leopard. Правда, вопрос о том, сколько из них находятся в полной боевой готовности, остается предметом споров экспертов. Всего же в мире насчитывается порядка 3600 танков этого типа. Они стоят на вооружении 20 государств.

Федеральный канцлер Олаф Шольц на фоне танка Leopard 2 A6 Фото: Björn Trotzki/IMAGO

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что первые танки Leopard 2 из Германии прибудут в Украину в конце первого квартала. По его словам, это подходящее время, чтобы укрепить украинскую армию перед ожидаемым весенним российским наступлением. "У нас нет никаких признаков того, что они опоздают", - сказал министр.

Задачей западных стран является оперативно собрать два танковых батальона для Украины. В состав танкового батальона бундесвера обычно входят 44 танка. Таким образом, речь может идти о поставке в Украину европейскими партнерами порядка 90 боевых машин типа Leopard 2. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины.

Эксперты: Танки значительно повысят боевой потенциал Украины

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам обороны Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) приветствовал решение правительства.

Эксперт Христианско-демократического союза по вопросам обороны Родерих Кизеветтер Фото: picture alliance / Geisler-Fotopress

"Западные модели гораздо лучше защищают солдат и тем самым повышают боевую мораль, - заявил он в интервью DW. - Кроме того, они существенно превосходят советские модели в техническом плане. Теперь становится реалистичным проведение масштабных операций. Тем самым можно будет освободить от российской оккупации большие территории и предотвратить военные преступления".

Военный эксперт Марина Мирон заявила в интервью DW: "Мы еще не знаем, какие конкретно модели танков Leopard будут поставлены в Украину, но, конечно, велика надежда на то, что они будут гораздо лучше тех, что Украина имеет сейчас".

Экспортный хит немецкой оборонной промышленности

Танк Leopard 2 и его предшественник Leopard 1 являются экспортным хитом немецкой оборонной промышленности. Серийное производство Leopard 2 началось в 1978 году, с тех пор боевая машина многократно модернизировалась. Производящая его фирма Krauss-Maffei Wegmann создала много различных конфигураций танка, которые должны были отвечать запросам покупателей из других стран.

Leopard 2 оснащен мощной 120-мм гладкоствольной пушкой. Короткий ствол орудия упрощает стабилизацию при движении танка и облегчает его балансировку; также повышается точность стрельбы на ходу как по неподвижным, так и по движущимся целям. Танк весит 60 тонн, мощность двигателя составляет 1500 лошадиных сил. Танк может развивать скорость более 60 км/ч и после подготовки преодолевать водные преграды глубиной до четырех метров. В ходе афганской кампании танк продемонстрировал высокую степень защиты.

Политик: Киев может принудить Путина к переговорам

Эксперт Социал-демократической партии Германии по внешней политике Нильс Шмид Фото: Malte Ossowski/SvenSimon/picture alliance

Многие эксперты и политики считают, что поставки танков приведут к перелому в войне и позволят ВСУ освободить территории на востоке страны. Эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Нильс Шмид (Nils Schmid) заявил в интервью DW: "Мы убеждены в том, что эти поставки обеспечат Украине весной решающее преимущество. Боевая мощь танка высока, значительно выше всех тех вооружений, что мы поставляли раньше. С одновременным усилением ПВО Украина может изменить военный баланс в свою пользу и принудить российского президента Путина к серьезным переговорам о восстановлении территориальной целостности Украины".

Восточные немцы настроены скептично

Население Германии в большинстве поддерживает действия правительства по отправке боевых танков Украине. По данным опроса, проведенного социологами института Forsa, 53 процента респондентов выступают "за", 39 процентов - "против". Однако жители пяти восточных федеральных земель настроены скептично. Там 59 процентов считают, что поставки увеличат риск реакции России непосредственно против Германии.

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