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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Германии Борис Писториус
Йенс Столтенберг (слева) и Борис ПисториусФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

В НАТО призвали ускорить поставку тяжелых вооружений Украине

Павел Мыльников
29 мин. назад

Кремлю нужно дать понять, что он не победит в войне с Украиной, заявил Йенс Столтенберг после встречи с главой Минобороны ФРГ. Берлин пообещал скоро завершить инвентаризацию танков Leopard 2.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом (Boris Pistorius) во вторник, 24 января, особо выделил необходимость ускорить обеспечение Киева "более тяжелыми и совершенными системами (вооружений. - Ред.) в этот ответственный момент войны" России против Украины. "Единственный путь к прочному миру - дать понять Путину, что он не победит на поле боя", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.

Столтенберг, обсуждавший с главой Минобороны ФРГ, среди прочего, поставки вооружений, выразил уверенность, что решение по немецким боевым танкам Leopard для Украины будет принято уже скоро. В свою очередь Писториус указал, что в НАТО "нет раскола" по этому вопросу.

Министр обороны Германии - о танках Leopard 2

Результаты инвентаризации танков Leopard 2 будут готовы в скором времени, заявил министр обороны ФРГ 24 января в эфире программы Morgenmagazin общественно-правового телеканала ZDF. Эта процедура является предварительным условием, добавил он. "Если ответ (о наличии боевых машин, доступных для поставки другим странам. - Ред.) окажется положительным, что может произойти в ближайшие дни, то мы сможем действовать быстро, проводить обучение и затем соответствующим образом перемещать" вооружения, объяснил Писториус.

Германия как страна-производитель танков Leopard 1 и 2 несет особую ответственность, подчеркнул министр обороны. Решение (о передаче этих танков Украине или одобрении их поставок Киеву из арсеналов других государств. - Ред.) находится в полномочии ведомства федерального канцлера, отметил Писториус.

Сам глава германского правительства Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно подвергался критике, в том числе среди соратников по правящей коалиции, за нерешительность в вопросе поставок этих боевых машин Украине. Официальный Берлин объясняет свою позицию взвешиванием угрозы эскалации войны России против Украины и необходимостью международной координации в вопросе военной помощи Киеву.

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