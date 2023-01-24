В НАТО призвали ускорить поставку тяжелых вооружений Украине

Столтенберг, обсуждавший с главой Минобороны ФРГ, среди прочего, поставки вооружений, выразил уверенность, что решение по немецким боевым танкам Leopard для Украины будет принято уже скоро. В свою очередь Писториус указал, что в НАТО "нет раскола" по этому вопросу.
Министр обороны Германии - о танках Leopard 2
Результаты инвентаризации танков Leopard 2 будут готовы в скором времени, заявил министр обороны ФРГ 24 января в эфире программы Morgenmagazin общественно-правового телеканала ZDF. Эта процедура является предварительным условием, добавил он. "Если ответ (о наличии боевых машин, доступных для поставки другим странам. - Ред.) окажется положительным, что может произойти в ближайшие дни, то мы сможем действовать быстро, проводить обучение и затем соответствующим образом перемещать" вооружения, объяснил Писториус.
Германия как страна-производитель танков Leopard 1 и 2 несет особую ответственность, подчеркнул министр обороны. Решение (о передаче этих танков Украине или одобрении их поставок Киеву из арсеналов других государств. - Ред.) находится в полномочии ведомства федерального канцлера, отметил Писториус.
Сам глава германского правительства Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно подвергался критике, в том числе среди соратников по правящей коалиции, за нерешительность в вопросе поставок этих боевых машин Украине. Официальный Берлин объясняет свою позицию взвешиванием угрозы эскалации войны России против Украины и необходимостью международной координации в вопросе военной помощи Киеву.
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