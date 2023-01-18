Ракеты Х-22 и от комплексов С-400: почему их не сбивает ПВО?

В ходе последнего массированного ракетного обстрела Россией украинской территории одна из ракет попала в жилой дом в Днепре, погибли по меньшей мере мере 45 человек. Украинские военные заявили, что атака дома была проведена из "района Курской области" российской крылатой крылатой ракетой Х-22. Власти РФ утверждают, что ракета не попала бы в многоэтажку, если бы ее не сбила украинская система ПВО.

По данным ВСУ, среди ракет, применяемых Россией, есть и такие, против которых украинская ПВО бессильна. Что может помочь армии Украины в борьбе с ракетными атаками РФ и как рядовым украинцам уберечься от них, DW объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

DW: В субботу, 14 января, украинцы в Киеве и Киевской области проснулись от ракетных ударов, хотя не была объявлена воздушная тревога. В тот же день произошла трагедия - в Днепре в жилой дом попала российская ракета, были уничтожены два подъезда, погибли десятки человек. Изменяется ли тактика ракетных ударов РФ?

Роман Свитан: Российская армия в последнее время испытывает и снарядный, и ракетный голод. Уменьшилась интенсивность обстрелов на линии фронта. По некоторым позициям высокоточных ракет они выходят на так называемые неприкосновенные запасы стратегического резерва. Чтобы истощить украинскую систему ПВО, российские войска в последнее время начали использовать ракеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и С-400 для того, чтобы поразить те объекты, расположение которые они точно разведали. А также стали все чаще использовать неуправляемые ракеты Х-22 (AS-4 KITCHEN по классификации НАТО. - Ред.)

- Могли бы вы поподробнее рассказать о ракетах Х-22? Ведь именно такой ракетой, по информации ВСУ и британской разведки, был поражен жилой дом в Днепре.

- Х-22 - это сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты низкой точности. Если они используются не для ударов по кораблям, это ракеты так называемой террористической угрозы. У Х-22 круговое отклонение - 300 метров, но существует лишь 50-процентная вероятность, что ракета попадает в заданный круг. Остальные 50 процентов - это то, что она попадет в круг диаметром в два километра. Она так летит, потому что так настроены ее тактико-технические данные.

Ее целями должны быть крупные авианосцы или корабли авианосной группы, и она должна быть способна пробить противовоздушную оборону этих объектов. Х-22 задумывалась как тактическое ядерное оружие, где точность не важна, главное - попасть куда-то туда, в ту сторону. Использование этого оружия таким способом, как мы сейчас видим, - это террористический акт.

- Может ли Украина сбивать Х-22? По сообщению Генштаба ВСУ, Россия выпустила уже более двухсот таких ракет во время войны. И есть противоречивая информация о том, сбивала ли их раньше Украина или нет.

- Имеющимися в Украине средствами поражения сбить Х-22 невозможно. Наши войска ПВО не успевают ее перехватить, даже увидев, поскольку дальность этой ракеты невелика - где-то 600 километров - и запускают ее с самолетов на высокой скорости. Эти самолеты обычно идут на малых высотах и могут выходить на режим пуска даже в 100-200 километрах от цели, запускать ракету и сразу уходить. А скорость Х-22 очень большая.

Наши зенитно-ракетные комплексы перехватывать ее не могут, потому что не успевают отреагировать. Теоретически ее можно перехватить "на горке" - когда ракета, идя на малой высоте, перед целью может резко подняться на несколько километров, чтобы сверху атаковать цель. При этом при поднятии "на горку" у ракеты падает скорость и можно попытаться ее перехватить, но это почти невозможно. Ведь именно в этой точке поднятия "на горку" должен стоять ЗРК и именно в момент сброса скорости попытаться сбить цель. Так же чисто теоретически можно перехватить эту ракету, когда она еще висит на самолете, но и это сугубо теоретически.

- Какими средствами противовоздушной обороны можно сбить ракету Х-22?

- Можно комплексами Patriot, в том числе PAC-2 или РАС-3 (Patriot Advanced Capability). Но пока не ясно, какие именно комплексы нам поставят (США и Германия объявили о передаче Украине систем Patriot. - Ред.). Также зенитно-ракетный комплекс SAMP-T может перехватить Х-22, поскольку там используется очень хорошая ракета Aster 30. Пока Украина не получит такие комплексы, Х-22 будет оставаться для нее проблемой.

- В день попадания ракеты в жилой дом в Днепре была серия взрывов в Киеве и Киевской области - без объявления воздушной тревоги. Это тоже были российские ракеты, которых не видит украинская ПВО?

- Как сообщил Генштаб ВСУ, это были ракеты от комплексов ПВО С-300, С-400. Они предназначены для уничтожения воздушных целей. Но из-за ракетного голода Россия начали их использовать для поражения наземных целей. У них дальность небольшая, но очень высокая скорость - более двух скоростей звука. Кроме того, эти ракеты идут по баллистической траектории. Из-за большой скорости их не видят локаторы наших ЗРК, и поэтому не выходит быстро отреагировать и даже объявить воздушную тревогу.

С-300 и С-400 - это большая проблема для наших прифронтовых и пограничных городов. Ракета от С-300 летит до 100 км по земле, поэтому ее Россия может использовать, условно, только для удара по Чернигову, если будет запускать с территории Беларуси. А ракеты от комплекса С-400 поражают цели на расстоянии в 250 километров. РФ может использовать их и с территории Беларуси, и с территории России - из Климово в Брянской области. Если раньше ракеты от С-300 использовали для ударов по Харькову, Запорожью, Херсону, то последняя атака показывает, что теперь под ударом и другие города, расположенные на расстоянии 250 километров от границы.

- Чем отличаются баллистические ракеты от ракет комплексов С-300 и С-400?

- Есть баллистические ракеты, когда разгонный блок поднимает на определенную высоту ракету, а дальше она летит по баллистической траектории, то есть это мощный старт вверх и дальше неуправляемое падение. Баллистические ракеты - это от комплексов "Искандер" или "Точка-У". Ракеты комплексов С-300 и С-400 не баллистические, а управляемые. Их разрабатывали, чтобы запускать по прямой линии по ракете или самолету противника, но их тоже можно запустить по баллистической траектории, что и начала делать Россия для обстрела наземных целей.

- Какие украинские города теоретически могут попасть под обстрелы ракетами С-400?

- Все, что на расстоянии до 250 километров от границы. От севера Львовской области - Львов, Ровно, Житомир, Киев. Все города вдоль "Варшавского шоссе".

- Что может защитить от таких ракет?

- Уничтожать такие ракеты могут новейшие зенитно-ракетные комплексы, которых у нас еще нет, в частности, те же Patriot, которые могут отслеживать баллистическую траекторию и запускать противоракеты навстречу, и SAMP-T, которые пообещали нам передать. Но нам нужно их много - несколько десятков SAMP-T или несколько батарей Patriot.

Еще один вариант - уничтожать пусковые установки на территории РФ и Беларуси. Однако у нас сейчас нет дальнобойных ракет для этого. Нам нужны были бы ATACMS, чтобы уберечься от ракет комплексов С-300 и С-400. Также поможет уничтожение заводов по производству пусковых установок и самих этих ракет. Для этого нужны ракеты от двух тысяч километров - типа Tomahawk. В вопросе защиты от ракет комплексов С-300 и С-400 мы зависим от наших международных партнеров.

- Поскольку ракеты от С-300 и С-400 прилетают так, что на местах даже не успевают объявить воздушную тревогу, как рядовым гражданам защититься от ударов?

- Это очень опасные ракеты для людей. И от С-300, и от С-400 - это ракеты, задача которых - поразить облаком обломков самолет или цель в воздухе. Так они были спроектированы. На земле эти ракеты и обломки могут не причинить вреда зданию, но людей они поражают за сотню метров. Защититься от таких ракет можно в мощных железобетонных укрытиях.

Можно находиться на первых этажах построек, но над вами сверху должно быть как минимум три этажа, потому что эта ракета может пробить несколько этажей. Проблема в том, что нет оповещения об угрозе, украинские войска ПВО не успевают объявить тревогу. Невозможно, услышав взрыв, куда-то спрятаться, потому что первый взрыв будет поражающим. Поэтому лучший способ уберечься от таких ракет для населения - это выехать сейчас в Европу или переехать на ту часть территории Украины, что удалена более чем на 250 километров от границы или линии фронта.

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