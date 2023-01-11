Украинских военных обучат работе с ЗРК Patriot в США

Военнослужащие ВСУ за несколько месяцев пройдут ускоренный курс обучения управлению ЗРК Patriot в Оклахоме, рассказали в Пентагоне.

Пентагон обучит украинских военных обращению с ЗРК Patriot на базе сухопутных войск США Fort Sill в штате Оклахома. Как сообщил во вторник, 10 января, официальный представитель министерства обороны США Пэт Райдер, соответствующий курс начнется уже на следующей неделе, с 16 января.

Указывается, что в нем примут участие от 90 до 100 солдат ВСУ. По данным Пентагона, именно такое количество военных необходимо для управления одной системой ЗРК Patriot. Курс продлится несколько месяцев, что существенно меньше обычного срока обучения работе с этой системой ЗРК. "Обучение ускорят, чтобы дать украинским военным возможность как можно скорее вернуться на фронт", - объяснил Райдер.

Система ЗРК Patriot способна на большом расстоянии вести оборону от самолетов, крылатых ракет, беспилотников и ракет. Ранее высказывались предположения, что украинцы будут обучаться работе с ней на военном полигоне Графенвёр в Германии.

Реакция России на планы США обучать украинских военных

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина может получить и начать использовать ЗРК Patriot к середине весны.

Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов , комментируя планы Пентагона подготовить украинских военных к эксплуатации ЗРК Patriotна территории США, заявил, что это является "очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте".

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