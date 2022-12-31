Россия 31 декабря подвергла Украину массированному обстрелу

Днем 31 декабря воздушная тревога объявлена по всей Украине. Сообщается о взрывах в Киеве, Николаеве, Запорожье, Хмельницком. В Киеве предварительно один погибший. Часть ракет, по данным украинской стороны, сблила ПВО.

Российские войска в субботу, 31 декабря подвергли Украину новому массированному обстрелу. Воздушная тревога была объявлена по всей стране около 12.30 (здесь и далее - местное время). Первоначально сообщалось о том, что в воздушном пространстве Украины находится около 20 ракет, которые летели в сторону Киева, Львова, Ровенской области, Кривого Рога. ПВО заявляла о том, что удалось сбить часть ракет вблизи Киева, а также в Житомирской области.

Мэр Киева Виталий Кличко около 14.30 сообщил в Telegram о взрывах и разрушениях в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах украинской столицы. "По предварительной информации, в Соломенском районе погиб один человек", - написал Кличко. Позже он уточнил, что во время атаки на Киев ранен журналист из Японии, всего госпитализировано уже 11 человек.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко выложил в Telegram кадры отеля в Киеве, частично разрушенного в результате российского удара. "Российский Новый год за праздничным столом - это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о человеке, погибшем от обломка ракеты в Соломенском районе Киева", - прокомментировал он.

Прилеты в Николаеве, Хмельницком и Запорожье

Город Хмельницкий атаковали беспилотные летательные аппараты, сообщил Офис президента Украины. По данным ведомства, в результате атаки на город ранены два человека.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сначала опровергший информацию о взрывах в Николаеве, через некоторое время подтвердил ее. По его словам, в результате обстрела возник пожар, детали выясняются.

Прилет вражеской ракеты был зафиксирован и в Запорожье - об этом сообщил в Telegram секретарь городского совета Анатолий Куртев. "Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - добавил он.

Большая часть ракет, выпущенных россиянами по территории Украины, были уничтожены в воздухе авиацией и силами ПВО. Об этом заявил в Telegram заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Опасность повторных ударов сохраняется

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил, что сохраняется угроза повторных ракетных обстрелов и ударов дронами. Горожан призвали не покидать укрытия.

Между тем министерство внутренних дел Украины призвало граждан не выкладывать в соцсетях фото и видео с результатами работы ПВО. "Молчание - надежный тыл защитников", - написал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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