Лондон: По Днепру могли ударить ракетой X-22 "Буря"

Минобороны Великобритании считает, что удар по жилому дому в Днепре Россия нанесла противокорабельной ракетой, не эффективной при наземном использовании.

По данным британской военной разведки, жилой дом в Днепре с большой долей вероятности поразила российская противокорабельная ракета Х-22 "Буря" (по классификации НАТО - AS-4 Kitchen), запущенная с бомбардировщика Ту-22М.

Эта ракета известна своей неточностью при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городской местности, говорится в ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter.

Разведка полагает, что аналогичное оружие было причиной других инцидентов с массовыми жертвами среди гражданского населения, включая удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года. Утверждение российских властей о том, что к частичному разрушению дома в Днепре имеет отношение украинская ПВО, ошибочно, говорится в сводке.

Ракетный удар РФ по жилому в Днепре

14 января российские войска дважды атаковали ракетами Украину. В общей сложности по территории страны было выпушено 38 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Одна из ракет попала в жилой дом по улице Набережная Победы в Днепре. В результате были разрушены два подъезда, погибли, по данным на вечер 17 января, 45 человек, в том числе шесть детей. Украинские власти называют этот удар по Днепру самым масштабным с начала войны.

По последним данным ООН, в Украине за время российской вооруженной агрессии погибли уже более 7000 гражданских лиц. Причиной гибели или ранения большинства мирных жителей было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары.

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