 Лондон: Россия могла по ошибке обстрелять ТЦ в Кременчуге | Новости из Германии об Украине | DW | 29.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Лондон: Россия могла по ошибке обстрелять ТЦ в Кременчуге

По данным Минобороны Великобритании, российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, вероятно, должен был поразить другой инфраструктурноый объект.

Очевидцы наблюдают за пожаром в ТЦ Амстор в Кременчуге, разрушенном в результате ракетного попадания

ТЦ в Кременчуге после попадания российской аркеты

Ракетный удар российских войск по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области Украины мог быть произведен по ошибке, считает британская военная разведка. "Существует реальная вероятность, что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года преследовал целью поразить соседний инфраструктурный объект", - говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в Twitter в среду, 29 июня.

В ведомстве напомнили, что неточность России в нанесении дальних ударов ранее уже приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе 9 апреля 2022 года на железнодорожном вокзале Краматорска. "Российские планировщики, скорее всего, по-прежнему готовы принять высокий уровень побочного ущерба, когда они видят военную необходимость в поражении цели", - отмечается в сообщении.

По мнению британской разведки, почти наверняка Россия продолжит наносить удары, пытаясь воспрепятствовать пополнению запасов украинских передовых сил. "Дефицит более современного высокоточного ударного оружия в России и профессиональные недостатки наведения, скорее всего, приведут к дальнейшим жертвам среди гражданского населения", - заявило Минобороны Великобритании.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

В результате попадания ракеты в торговый центр "Амстор" в Кременчуге погибли как минимум 20 человек, 59 пострадали, порядка 40 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в офисе президента Украины. Киев назвал случившееся актом терроризма и "намеренной атакой на гражданский объект".

Министерство обороны России признало, что обстреляло район, где находится ТЦ. В ведомстве заявили, что российские военные нанесли удар "высокоточным оружием" по ангарам с "поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами" в районе Кременчугского завода дорожных машин. Их детонация вызвала пожар в "не функционировавшем торговом центре", утверждает Минобороны РФ.

Смотрите также:

  • Торговый центр Амстор утром 28 июня. Украинские пожарные продолжают работу по расчистке завалов.

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Дымящиеся развалины

    27 июня по торговому центру "Амстор" в Кременчуге российскими войсками был нанесен ракетный удар. Так выглядел ТЦ утром 28 июня. Украинские пожарные и сотрудники службы спасения продолжают работу по расчистке завалов.

  • Пожарные разбирают развалины торгового центра Амстор в Кременчуге после попадания в него российской ракеты

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Груда камней и металла

    Кременчуг находится в сотнях километров от линии фронта. Расположенный в городе нефтеперерабатывающий завод прекратил работу еще весной, однако, по сообщениям украинских СМИ, ВС РФ продолжали обстреливать его и другие объекты инфраструктуры. О последней такой атаке сообщалось 18 июня.

  • Спасатели у уничтоженного ракетным попаданием торгового центра Амстор в Кременчуге

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Около двух десятков погибших

    По словам президента Украины Владимира Зеленского, в момент попадания ракеты в торгово-развлекательный центр "Амстор" в Кременчуге там находилось около тысячи посетителей. К утру 28 июня число погибших возросло до 18 человек.

  • Спасатели у разрушенного ракетным попаданием ТЦ Амстор в Кременчуге

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Поиск и спасение пострадавших

    По данным Генпрокуратуры Украины и Полтавской областной администрации, не менее 50 человек получили ранения, еще около 40 числятся пропавшими без вести. К тушению пожара ТЦ "Амстор" и спасению пострадавших в ходе ракетного удара было привлечено 115 пожарных и 20 машин Госслужбы Украины по ЧС.

  • Украинские военные охраняют ТЦ Амстор после ракетного обстрела

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Военные охраняют ТЦ "Амстор" после ракетного обстрела

    По данным украинской стороны, удар по гражданским целям в Кременчуге был нанесен двумя ракетами X-22, выпущенными с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Первая из этих ракет попала в торговый центр, а вторая - в городской стадион.

  • Спасатели и волонтеры тушат огонь в ТЦ Амстор, разрушенном в результате попадания ракеты 27 июня

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Борьба с огнем глубокой ночью

    "Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на ТЦ в Кременчуге. В свою очередь первый зампреда РФ при ООН Дмитрий Полянский вечером 27 июня заявил, что трагедия в Кременчуге "выглядит как провокация в Буче".

  • Клубы дыма при пожаре в ТЦ Амстор, пострадавшем от ракетного обстрела РФ

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Россия признала ответственность за обстрел

    28 июня Минобороны РФ признало ответственность за нанесенный накануне ракетный удар по Кременчугу, указав, что он был произведен "высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин".

  • Очевидцы наблюдают за пожаром ТЦ Амстор в Кременчуге, разрушенном в результате ракетного попадания.

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Ни слова о гражданских жертвах

    "Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - заявили российские власти. О погибших мирных жителях в сводке Минобороны РФ не было сказано ни слова.

  • Женщина кладет мягкую игрушку к импровизированному мемориалу у торгового центра Амстор в городе Кремчуг, разрушенного российской ракетой

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Цветы и мягкие игрушки на месте трагедии

    28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур. Несмотря на День Конституции Украины, в городе приспустили государственные флаги. Проведение развлекательных мероприятий на это время было запрещено.

  • Плачущие близкие погибших в Кременчуге

    Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

    Скорбь по погибшим

    ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя.

    Автор: Александра Иванова


Смотреть видео 59:02

Что известно о ракетном ударе по ТЦ в Кременчуге, и смогут ли страны G7 напугать Путина? ПРЯМОЙ ЭФИР (27.06.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Саммит G7: что Шольц и Макрон сказали о Путине и что с новыми санкциями Запада против России (28.06.2022)  

Война в Украине: родственники погибших ведут собственные расследования (27.06.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Как из России сейчас добраться в страны ЕС, и сколько это стоит  

Siemens отвергает обвинения РФ в причастности к сокращению поставок газа в Европу  

Соединенные Штаты расширят военное присутствие в Европе  