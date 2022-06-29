Шесть стран Совбеза ООН осудили ракетные удары РФ по гражданским объектам в Украине

Шесть стран, входящие в Совет Безопасности ООН, а также постпред Украины выступили с совместным заявлением, в котором "решительно осудили активизацию российских ракетных ударов по территории Украины, направленных на жилые районы и гражданскую инфраструктуру, в течение 25-27 июня 2022 года". В документе, обнародованном перед началом экстренного заседания Совбеза во вторник, 28 июня, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания потребовали от России немедленно прекратить военные действия и вывести войска из Украины.

Зеленский предложил исключить РФ из ООН

К участникам заседания Совета Безопасности, который созвали в связи с российским ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге 27 июня, по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. Обвинив Россию в том, что она стала "террористическим государством", совершающим "ежедневные теракты", он призвал исключить Россию из Организации Объединенных Наций. Зеленский призвал ООН создать международный трибунал для расследования "действий российских оккупантов на украинской земле" и привлечения страны к ответственности.

"Мы должны действовать безотлагательно и сделать все, чтобы заставить Россию остановить серию убийств", - сказал Зеленский, предупредив, что в противном случае "террористическая деятельность" России распространится на другие европейские страны и Азию, особенно он выделил страны Балтии, Польшу, Молдову и Казахстан.

Призывая исключить Россию из ООН, Зеленский сослался на статью 6 Устава ООН, которая гласит, что член Организации, "который упорно нарушает принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности". Исключение России, однако, практически невозможно, поскольку она как постоянный член Совбеза сможет использовать свое право вето для блокирования любой попытки ее исключения.

Совбез ООН почтил память погибших украинцев

В конце своего выступления украинский лидер попросил всех присутствующих в зале встать, чтобы почтить память украинцев, погибших в ходе войны.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил протест против того, Зеленскому второй раз была предоставлена возможность выступить в Совете Безопасности (предыдущий раз он выступил там 5 апреля). Представитель РФ отрицал факт российского удара по торговому центру в Кременчуге, заявив, что российское "высокоточное" оружие поразило ангары находящегося поблизости завода, где содержались оружие и боеприпасы из США и Европы.

В результате попадания ракеты в торговый центр "Амстор" в Кременчуге Полтавской области погибли 20 человек, 59 пострадали, порядка 40 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в офисе президента Украины.

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