В Украине с начала войны погибли более 7000 мирных жителей

Речь идет только о документально подтвержденных случаях, в действительности погибших может быть в разы больше, подчеркивается в докладе ООН.

В Украине за время российской вооруженной агрессии погибли уже более 7000 гражданских лиц, сообщается в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованном в понедельник, 16 января. Причиной гибели или ранения большинства мирных жителей было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары.

Речь идет только о документально подтвержденных случаях, в действительности погибших может быть в разы больше, подчеркивается в документе. Из района населенных пунктов, где шли либо продолжаются самые интенсивные бои, в частности Мариуполя, Лисичанска, Северодонецка, Соледара и Бахмута, по-прежнему очень сложно получить информацию.

Согласно подтвержденным ООН данным, с 24 февраля прошлого года и до 16 января 2023 года в Украине погиб 7031 мирный житель, в том числе 433 ребенка. Ранения получили 11327 гражданских лиц, из них 827 - дети. Подавляющее большинство смертей (свыше 90 процентов) задокументировано на территориях, подконтрольных властям Украины.

Ракетный удар по Днепру

Только в Днепре в результате недавнего российского ракетного удара по жилому дому погибли, по данным на 17 января более 40 человек, в том числе четверо детей. Свыше 20 жителей дома по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Всего за время войны в Украине зафиксированы десятки случаев массовой гибели мирных жителей. Так, в марте прошлого года после освобождения украинской армией населенных пунктов Буча и Ирпень были найдены тела свыше семисот погибших гражданских лиц. В том же месяце в результате бомбардировки российской авиацией Мариупольского драматического театра погибли, по данным украинских властей, около 300 человек.

50 мирных жителей лишились жизни в апреле в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, 48 - в июле после обстрела жилого многоэтажного дома в городе Часов Яр, в том же месяце в результате ракетного удара по Виннице погибли 27 человек. В августе, в День независимости Украины, Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, что привело к гибели 25 гражданских лиц. В октябре во время одного из самых массированных ракетных обстрелов территории Украины погибли свыше 30 мирных жителей.

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