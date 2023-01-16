Спикер Европарламента назвала атаку РФ в Днепре убийством

"Мы видели, как объектом неизбирательной атаки стали жилые дома, как были убиты женщины и дети. Кадры из Днепра навсегда останутся в памяти всех, кто их видел", - сказала Роберта Метсола.

Спикер Европейского парламента Роберта Метсола открыла январскую сессию в понедельник, 16 января, заявлением о российской ракетной атаке по Днепру. "Неизбирательные атаки России на Украину продолжаются: мы видели, как их объектом стали жилые дома, как были убиты женщины и дети, - сказала она. - Кадры из Днепра навсегда останутся в памяти всех, кто их видел, всех, кто был вынужден это пережить".

Мужество и стойкость украинского народа должны стать примером для всех, заявила Метсола перед евродепутатами в Страсбурге. "Украинский народ показал миру, что сильный не всегда прав, и что террор не сломит украинский дух", - подчеркнула спикер Европарламента. Она пообещала, что Европейский Союз продолжит оказывать Украине политическую, гуманитарную, военную и финансовую поддержку столько, сколько потребуется.

18 миллиардов евро макрофинансовой помощи Евросоюза, которые одобрил Европарламент,начнут поступать уже на этой неделе, проанонсировала Роберта Метсола. Она также напомнила о действующей по всей Европе программе предоставления Украине генераторов, инициированной законодательным органом Евросоюза.

В Брюсселе назвали удар по Днепру военным преступлением

Ранее в тот же день председательствующая в Евросоюзе Швеция и официальный представитель Еврокомиссии назвали ракетный удар по Днепру военным преступлением и заверили, что ответственные за него не останутся безнаказанными.

14 января в результате российской ракетной атаки на город Днепр погибли 40 человек, среди них трое детей. Не менее 75 человек ранены. Всего выжили более ста человек, 39 - вызволены из-под обломков жилого девятиэтажного здания, куда попала российская ракета. Как сообщают городские власти, спасательные работы продолжаются.

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