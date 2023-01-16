Премьер Швеции назвал удар РФ в Днепре военным преступлением

Председательствующая в ЕС Швеция пообещала, что виновные в военных преступлениях, таких как ракетный удар по Днепру, будут наказаны. "Судьба Украины - это и судьба Европы", - подчеркнул шведский премьер.

Председательствующая в Европейском Союзе Швеция отреагировала на российский ракетный удар по Днепру. "В результате этой ужасающей атаки погибли и ранены ни в чем не повинные мирные жители, в том числе дети. Так что скажу предельно ясно: преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", - заявил премьер-министр Швеции Ульф-Яльмар Кристерссон на совместной пресс-конференции с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем в понедельник, 16 января, в Стокгольме.

Глава шведского правительства подчеркнул, что Евросоюз и Швеция будут продолжать широкую поддержку Украины столько, сколько потребуется. "Победа Украины - экзистенциальный вопрос для Европы, - указал он. - Судьба Украины - это и судьба Европы". Чтобы сделать Европу более безопасным континентом, необходимо прежде всего оказывать поддержку Украине в военном, экономическом и гуманитарном плане, убежден Кристерссон. "Для шведского председательства не может быть более важной задачи", - резюмировал он.

Шарль Мишель: "Самая серьезная угроза всему миру"

По мере приближения годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, Евросоюз становится все более стойким и объединенным, заявил Шарль Мишель. По его мнению, "война России против Украины - самая серьезная угроза Европе и миру со времен Второй мировой войны". Глава Совета ЕС напомнил, что Евросоюз и его страны уже оказали Украине помощь на общую сумму около 50 млрд евро и заверил, что эта поддержка не иссякнет. Он указал на прогресс Украины на пути к членству в ЕС.

14 января в результате российской ракетной атаки на город Днепр погибли 40 человек, среди них трое детей. Не менее 75 человек ранены. Всего выжили более ста человек, 39 - вызволены из-под обломков жилого девятиэтажного здания, куда попала российская ракета. Как сообщают городские власти, спасательные работы продолжаются.

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