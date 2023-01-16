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Спасательная операция в Днепре после ракетного удара РФ, 15 январяФото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
КонфликтыЕвропа

ЕС: Ракетный удар РФ по Днепру - это военное преступление

Ксения Польская Брюссель
43 мин. назад

Европейский Союз обсуждает ответ на ракетный удар России по Днепру и обострение конфликта Путиным. "Позиция ЕС всегда заключалась в том, чтобы реагировать на любые признаки эскалации", - указал представитель Комиссии ЕС.

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После того как Россия решила атаковать критическую инфраструктуру, необходимую для выживания людей в Украине, она пошла на дальнейшее обострение конфликта, заявил в понедельник, 16 января официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано. "Теперь речь идет о растущем числе атак на мирных жителей в их домах", - сказал Стано в ответ на вопрос корреспондента DW о ракетной атаке на Днепр 14 января, в результате которой погибли 40 мирных жителей.

"Россия продолжает демонстрировать свое бесчеловечное лицо и без разбора применяет жестокий ракетный террор. Такие действия представляют собой военные преступления и должны быть немедленно прекращены. Как сказал верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, безнаказанности не будет", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он пояснил, что позиция Европейского Союза всегда заключалась в том, чтобы реагировать на любые обострения конфликтов, и сообщил, что дискуссия об ответе Брюсселя на новые признаки эскалации обстановки Кремлем уже идет. В частности, эта тема будет обсуждаться на совете министров иностранных дел стран ЕС 22 января.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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