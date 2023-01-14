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Разрушенный дом в ДнепреФото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance
КонфликтыРоссия

При попадании ракеты в дом в Днепре погибли 9человек

Даниил Сотников
58 мин. назад

Российская ракета разрушила секцию девятиэтажного дома в Днепре, погибли минимум 9 человек, 64 были ранены, разбор завалов продолжается.

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В результате попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Днепре погибли девять человек, еще 64 получили ранения, сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко в субботу, 14 января. Среди раненых - 14 детей, самому младшему из которых три года. Состояние 9-летней девочка тяжелое, добавил Резниченко. Вечером на месте попадания продолжались спасательные работы.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что из-под завалов удалось спасти 15 человек. Сколько людей под ними еще остаются, неизвестно.

"Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", - прокомментировал удар по Днепру президент Украины Владимир Зеленский.

Россия обстреляла Украину дважды за день

14 января российские войска нанесли два ракетных удара по Украине. В общей сложности по территории страны было выпушено 38 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и "Калибр", а также семь управляемых авиационных ракет Х-59.

После первой ракетной атаки, которая произошла утром, о жертвах и масштабных разрушениях не сообщалось. Из-за ракетного удара пострадали объекты энергетической инфраструктуры в шести областях Украины: Харьковской, Львовской области, Ивано-Франковской области, Запорожской, Винницкой и Киевской. В большинстве регионов вводятся аварийные отключения, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Самые значительные разрушения произошли в Днепре, где ракета попала в девятиэтажный дом. В одной из секций здания обрушились перекрытия, загорелись стоявшие возле дома машины. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела был обесточен целый район города.

ПВО сработало в Кривом Роге. Над городом были сбиты четыре ракеты. По предварительной информации, один человек погиб, еще один ранен. Повреждены шесть частных домов.

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