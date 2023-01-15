Рост жертв удара по Днепру и другие события 326-го дня войны

Число погибших от ракетного удара ВС РФ по жилому дому в Днепре возросло до 30, сообщила советник главы Днепропетровской ОВА. Столтенберг высказался в пользу поставки дополнительных тяжелых вооружений Украине.

На 326-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 15 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Военные действия

Число погибших от ракетного удара по жилому дому в Днепре, нанесенного 14 января, возросло до 30. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Наталья Бабченко. Она отметила, что под завалами могут оставаться от 30 до 40 человек. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко написал в Telegram, что на 17.35 по местному времени (18.35 мск) 73 - ранены, 30 из них - в больнице, 12 - в тяжелом состоянии. По предварительным данным, были разрушены 72 и повреждены более 230 квартир. Поисковая операция продолжается, пожар удалось потушить.

Экс-премьер Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт призвал ввести против России новые санкции после ракетного удара по многоэтажке. Политик предложил наложить ограничительные меры на все западные компании и физлица, ведущие бизнес с Россией, а также - на фигурантов "Списка Навального" и направить "замороженные" средства ЦБ РФ в размере 300 млрд евро Украине.

Под обстрел со стороны ВС РФ в Херсоне попали помещения, где работают представители Международного Комитета Красного креста, сообщил в Telegram замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, возник пожар, на месте были задействованы спасатели.

Бои продолжаются в восточной части Донецкой области после заявлений российской стороны о взятии Соледара, в Генштабе ВС Украины утверждали, что удерживают позиции.

Подоляк - о завербованных ЧВК Вагнера заключенных

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет, что частная военная компания (ЧВК) Вагнера завербовала для войны 38 244 заключенных. Из них убиты, ранены, взяты в плен или числятся пропавшими без вести 29 543, утверждает Подоляк. По его версии, уровень смертности составляет 77 процентов.

Повышение в РФ призывного возраста может стать альтернативой новой волне мобилизации

Разведка Великобритании допускает, что повышение в России призывного возраста до 30 лет может стать альтернативой объявлению в стране новой волне мобилизации. "Существует реальная вероятность того, что российские лидеры надеются, что изменение возрастных критериев для регулярного призыва на военную службу может увеличить число лиц, способных участвовать в боевых действиях в Украине, и в то же время вызвать у населения меньшую тревогу, чем объявление очередного раунда непопулярного процесса "частичной мобилизации", отметило в ежедневной сводке Минобороны Великобритании.

ISW: Кремль под ложными предлогами отвергает идею "мирного саммита"

Кремль, продолжая ложно утверждать, что Украина "представляет собой экзистенциальную угрозу для России", делает это с целью отвергнуть предложения Киева о "мирном саммите" и сохранить первоначальные максималистские цели президента России Владимира Путина, говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). "Утверждения Кремля о дискриминации русскоязычного населения Украины являются давней информационной операцией", нацеленной на оправдание российского вторжения, отмечают аналитики. В то же время Кремль "использует давние ложные утверждения о якобы подавлении религиозных свобод в Украине в качестве морального оправдания" своего отказа от переговоров с Киевом и, вероятно, рассчитывает таким образом настроить международное общественное мнение против Украины, подчеркивают эксперты ISW.

СМИ: В результате взрыва в воинской части под Белгородом погибли трое военных

В результате взрыва в воинской части под Белгородом трое военнослужащих погибли, 16 ранены, еще восемь военных числятся пропавшими, передало агентство "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы. Источники агентства подтвердили, что взрыв произошел в результате "подрыва ручной гранаты сержантом в спальном помещении в месте дислокации военнослужащих". По данным Telegram-канала Baza, из-за взрыва в здании сдетонировали боеприпасы, начался пожар, позднее он был потушен.

Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Губерниева, Рудковской

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 198 деятелей российской медиасферы и культуры. В список попали, в том числе режиссер Андрей Кончаловский, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, спортивный журналист Дмитрий Губерниев, продюсер Яна Рудковская и телеведущий Борис Корчевников, а также некоторые российские военкоры. Санкции вводятся на 10 лет.

Посол Украины в ФРГ - о танках Leopard 2

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин как можно скорее поставить Киеву германские боевые танки Leopard 2. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью dpa. "Немецкое вооружение, немецкие танки жизненно важны", - подчеркнул Макеев. Он добавил, что без танков Leopard 2 дальнейшее отвоевание оккупированных Россией территорий невозможно.

К призыву предоставить Киеву боевые танки присоединилась и украинская правозащитница Александра Матвийчук - глава Центра гражданских свобод, ставшего в 2022 году одним из лауреатов Нобелевской премии мира. "Я действительно не могу понять, почему Украина не получает современные боевые танки и самолеты, о которых мы просим уже несколько месяцев", - сказала Матвийчук в интервью газете Bild am Sonntag.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался в пользу поставки дополнительных тяжелых вооружений Украине. Свою позицию Столтенберг обозначил в интервью Handelsblatt. Материал вышел в преддверии встречи контактной группы по Украине в "формате Рамштайн" 20 января. Столтенберг высоко оценил решение канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) оснастить украинские вооруженные силы боевыми машинами пехоты Marder. В ходе встречи союзников на авиабазе США Рамштайн 20 января должны быть приняты дальнейшие решения, отметила Handelsblatt. "Недавние обязательства по поставке тяжелой боевой техники очень важны - и я ожидаю еще большего в ближайшем будущем", - указал Столтенберг.

Немецкий концерн Rheinmetall сможет поставить Украине готовые к эксплуатации танки Leopard 2 не раньше 2024 года. "Даже если завтра будет принято решение: мы можем отправить в Киев наши танки Leopard, поставка задержится до начала следующего года", - заявил председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) изданию Bild am Sonntag. По его словам, в распоряжении концерна есть 22 танка Leopard 2 и 88 единиц Leopard 1. "Но мы не можем привести эти танки в готовность без заказа, потому что расходы составляют несколько сотен миллионов евро", - объяснил Паппергер.

Экс-командир отделения ЧВК Вагнера запросил убежище в Норвегии

Экс-командир отделения частной военной компании Вагнера Андрей Медведев нелегально перебрался из России в Норвегию, попросил там политическое убежище и дает показания против Евгения Пригожина и ЧВК, утверждает Gulagu.net. На канале проекта вышло видео, где Медведев рассказывает основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину историю своего побега.

МВД Молдовы обнаружило боеголовку ракеты

МВД Молдовы сообщило об обнаружении боеголовки ракеты, обломки которой упали 14 января близ села Ларга, недалеко от границы с Украиной. По предварительной оценке ведомства, боеголовка содержит около 80 кг взрывчатых веществ. Жителей призывали не приближаться к месту находки. В ведомстве отметили, что это - третий случай падения обломков ракет после обстрелов украинских территорий Россией.

Стали известны подробности совместного учения вооруженных сил Беларуси и России

Первый заместитель государственного секретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко рассказал подробности о совместном летно-тактическом учении авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России с 16 января по 1 февраля. "Это будет комплекс мероприятий по подготовке нашей и российской авиации к выполнению соответствующих боевых задач", - заявил он, добавив, что учение носит "исключительно оборонительный характер".

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