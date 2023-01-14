На территорию Молдовы упали обломки ракеты

На 325-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 14 января (время московское).

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МВД Молдовы сообщило о падении обломков ракеты на территории страны. По данным ведомства, обломки были обнаружены в районе приграничного села Ларга. МВД Молдовы отметило, что это третий случай падения обломков ракет после обстрелов украинских территорий Россией.

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В Днепре по состоянию на 18.28 по местному времени известно о 5 погибших и 39 раненых в результате российского обстрела, сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. Среди раненых – семеро детей. Самому младшему из них три года. Состояние 9-летней девочка тяжелое, написал Резниченко.

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Российское внешнеполитическое ведомство обнародовало несколько фамилий из списка 36 британских подданных, в отношении которых в минувший четверг Москва ввела персональные санкции. В российский стоп-лист, в частности, были включены глава британского МИДа Джеймс Клеверли и начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс, заявили в МИД РФ.

Арестович сообщил о российском массированном ракетном ударе

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В результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре ранены 10 человек, в том числе двое детей, сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. По его словам, трое пострадавших в тяжелом состоянии, всех раненых госпитализировали.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Россия наносит "масштабный" ракетный удар по Украине. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны. В Николаевской области сработали системы ПВО, написал Виталий Ким. Также сообщается о взрывах в Винницкой и Одесской области. Оперативное командование "Юг" утверждает, что в Черном море находятся пять российских ракетных крейсеров, которые способны запустить 36 крылатых ракет "Калибр".

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В Украине вновь объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские военные уже запустили первые ракеты. "Надеюсь, что ошибаюсь", - добавил он.

В Киевской и Одесской областях введены экстренные отключения света

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Из-за угрозы ракетной атаки в Киевской и Одесской областях введены экстренные отключения света, сообщила крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК. "Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - подчеркнули в компании.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует во время своего визита в Берлин провести переговоры о поставке Украине немецких тяжелых танков Leopard. По его словам, он намерен поговорить на эту тему с представителями нескольких партий. На вопрос, думает ли он, что сможет убедить канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) предоставить Украине Leopard, Моравецкий ответил: "Понятия не имею". По мнению премьера, не стоит ожидать решения в ближайшие дни.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил "стремление Великобритании усилить поддержку Украины", в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

"Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить прочный мир", - говорится в сообщении канцелярии премьера.

Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил Риши Сунака "за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров".

Западные разведки допускают вторую волну мобилизации в России

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В России может быть объявлена вторая волна мобилизации, в рамках которой в армию могут призвать полмиллиона человек. Об этом пишет британская The Times со ссылкой на источники в западной разведке. В Кремле "воодушевлены" социологическими опросами, которые продемонстрировали высокую поддержку войны среди российского общества, несмотря на поражения на фронте, считают в разведке.

"В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка. Кремль провел закрытый опрос. Простые россияне озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением", - сказал источник The Times. Если решение о новой мобилизации будет принято в течение ближайших нескольких недель, то обучить и отправить на фронт до 500 тысяч человек могут к апрелю, пишет газета. К тому моменту закончится весенняя распутица и можно будет начать наступление.

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По предварительной информации, при ракетной атаке на Киев никто из людей не пострадал, сообщили власти города. В столице было зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, которое не привело к критическим разрушениям и пожару. Кроме того, обломками ракет были повреждены складское помещение, которое загорелось, и два автомобиля.

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Ракетные удары по Киеву сегодня утром были нанесены с севера, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. При этом ракеты, по его словам, летели по баллистической траектории, что не позволило их своевременно обнаружить и сбить. По этой же причине воздушная тревога была объявлена только после того, как в городе прогремели взрывы. Тип ракет, примененных ВС РФ для обстрела Киева, сейчас выясняется, добавил Игнат. Возможно, это были С-300, которыми ранее сегодня уже обстреляли Харьков.

Между тем, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила , что не получала сегодня сообщений как о запусках ракет с территории Беларуси, так и о взлете истребителей с находящихся на территории РБ военных аэродромов Мачулищи и Барановичи.

Хроника событий 14 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 января 14.00 - 23.59 >>>

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