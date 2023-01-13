США намерены положить конец деятельности группы Вагнера

"Мы видим, что группа Вагнера пытается вербовать солдат из Сербии и других стран, и это то, что мы терпеть не намерены, - сказал Шолле журналистам после встречи с сербским президентом Александаром Вучичем. - Я не знаю, есть ли опасения (в Сербии. - Ред.), мы говорили о наших опасениях, и мы надеемся на сотрудничество с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где присутствует эта группа, чтобы положить конец ее деятельности", - приводит его слова агентство AP.
Бойцы ЧВК Вагнера принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Многих добровольцев в ЧВК вербуют в российских колониях, обещая им помилование через полгода службы. Официально наемничество в России запрещено и преследуется по статье 359 Уголовного кодекса РФ.
США призвали Сербию ввести санкции против России
Шолле также призвал Сербию присоединиться к санкциям Запада против России из-за ее вторжения в Украину. "Россия каждый день ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны сплотиться, чтобы гарантировать, что такое поведение неприемлемо", - заявил он.