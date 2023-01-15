Столтенберг ждет поставок новых тяжелых вооружений Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался в пользу поставки дополнительных тяжелых вооружений Украине. Свою позицию Столтенберг обозначил в интервью Handelsblatt, которое газета разместила на своем сайте в воскресенье, 15 января. Материал вышел в преддверии встречи контактной группы по Украине в "формате Рамштайн" 20 января.

Столтенберг высоко оценил решение канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) оснастить украинские вооруженные силы боевыми машинами пехоты Marder. В ходе встречи союзников на авиабазе США Рамштайн 20 января должны быть приняты дальнейшие решения, отметила Handelsblatt. "Недавние обязательства по поставке тяжелой боевой техники очень важны - и я ожидаю еще большего в ближайшем будущем", - указал Столтенберг.

"Мы находимся в решающей фазе войны", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса. "В этой связи важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", - добавил он. По словам Столтенберга, военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру.

"Риск применения ядерного оружия невелик"

Говоря об опасности ядерной эскалации, на которую неоднократно ссылался Шольц, Столтенберг отметил: "Риск применения ядерного оружия невелик". Китай и другие страны послали России сигнал, "что ядерное оружие не должно быть использовано", пояснил генсек альянса.

При этом собеседник издания предостерег от недооценки России в войне против Украины. "То, чего им не хватает в моральном духе и подготовке, русские пытаются компенсировать массовостью. И они продемонстрировали, что готовы к большим жертвам для достижения своих целей", - предупредил Йенс Столтенберг.

Министры обороны стран - союзниц Украины 20 января обсудят на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ дальнейшую военную помощь Киеву. В переговорах примет участие, в частности, глава Пентагона Ллойд Остин.

Польша, Великобритания и Финляндия готовы предоставить Киеву тяжелые танки

Польша стала первой страной НАТО, заявившей о намерении отправить западные тяжелые боевые танки Украине. Вечером 11 января о решении передать Киеву роту танков Leopard-2 в рамках международной коалиции объявил глава Польши Анджей Дуда после встречи с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой во Львове. Речь идет о 14 танках. Пока отправить танки Польша не может, так как для этого требуется реэкспортная лицензия их производителя - Германии.

О намерении передать Украине танки 11 января объявил и Лондон. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "работать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы продвигаться "дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков", сообщили в канцелярии Сунака. По данным телеканала Sky News, Лондон может предложить Киеву около десяти основных боевых танков британской армии Challenger 2.

Финляндия готова направить Украине небольшое число танков Leopard из собственных запасов, если будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, слова которого 12 января привела телерадиовещательная корпорация Yle.

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