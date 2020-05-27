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Газета Handelsblatt

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Контекст

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Экономика КНР скоро станет крупнейшей в мире на фоне неизбежного заката США? Этот стереотип устарел, считают эксперты.
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Владимир Сорокин: Война закончится в этом году

Российский писатель сравнивает Владимира Путина с Иваном Грозным. Он уверен, что войну против Украины Путин проиграет.
Культура7 июня 2022 г.
Нефтяной танкер в порту Новороссийска

Handelsblatt: Шантаж Европы и Казахстана в Новороссийске

Handelsblatt: Шантаж Европы и Казахстана в Новороссийске

Россия использует последствия шторма для гибридной войны, утверждает немецкая газета после журналистского расследования.
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Беглый немецкий топ-менеджер скрывается в России?

Беглый немецкий топ-менеджер скрывается в России?

Согласно СМИ, бывший топ-менеджер немецкой компании Wirecard Ян Марсалек скрывается в России.
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Handelsblatt утверждает, что Марсалек находится в России

По информации источников Handelsblatt, Ян Марсалек находится к западу от Москвы под наблюдением сотрудников ГРУ.
Политика19 июля 2020 г.
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Американцы не теряют надежды потопить "Северный поток -2"

Американцы не теряют надежды потопить "Северный поток -2"

Посол США в Германии предупредил, что санкции против "Газпрома" могут быть приняты крайне быстро
Экономика и бизнес27 мая 2020 г.10:30 мин.
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