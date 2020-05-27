Газета Handelsblatt

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Контекст
5 причин, почему Китай не сможет обогнать Америку
5 причин, почему Китай не сможет обогнать Америку
Экономика КНР скоро станет крупнейшей в мире на фоне неизбежного заката США? Этот стереотип устарел, считают эксперты.
Экономика и бизнес
25.07.2023
25 июля 2023 г.
Владимир Сорокин: Война закончится в этом году
Владимир Сорокин: Война закончится в этом году
Российский писатель сравнивает Владимира Путина с Иваном Грозным. Он уверен, что войну против Украины Путин проиграет.
Культура
07.06.2022
7 июня 2022 г.
Handelsblatt: Шантаж Европы и Казахстана в Новороссийске
Handelsblatt: Шантаж Европы и Казахстана в Новороссийске
Россия использует последствия шторма для гибридной войны, утверждает немецкая газета после журналистского расследования.
Экономика и бизнес
05.04.2022
5 апреля 2022 г.
Беглый немецкий топ-менеджер скрывается в России?
Беглый немецкий топ-менеджер скрывается в России?
Согласно СМИ, бывший топ-менеджер немецкой компании Wirecard Ян Марсалек скрывается в России.
Политика
20.07.2020
20 июля 2020 г.
03:28 мин.
Handelsblatt утверждает, что Марсалек находится в России
По информации источников Handelsblatt, Ян Марсалек находится к западу от Москвы под наблюдением сотрудников ГРУ.
Политика
19.07.2020
19 июля 2020 г.
Американцы не теряют надежды потопить "Северный поток -2"
Американцы не теряют надежды потопить "Северный поток -2"
Посол США в Германии предупредил, что санкции против "Газпрома" могут быть приняты крайне быстро
Экономика и бизнес
27.05.2020
27 мая 2020 г.
10:30 мин.
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