Владимир Сорокин в интервью Handelsblatt: Война закончится в этом году

Российский писатель Владимир Сорокин сейчас живет в Берлине. Ведущие немецкие СМИ любят брать интервью у известного писателя. И главной темой этих интервью, конечно, сейчас становятся не новые аспекты творчества, а война России против Украины. В статье Сорокина, опубликованной в конце апреля в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, писатель уже рассказывал западному читателю о том, как в России установилась абсолютная монархия, о целях "спецоперации" и намерениях Путина. В новой статье, которая вышла в начале июня в немецкой газете Handelsblatt, многие тезисы повторяются, но есть и несколько новых моментов.

Исторический контекст

Владимир Сорокин в интервью Матиасу Брюггману (Mathias Brüggmann), корреспонденту Handelsblatt, рассказывает о пирамиде власти, которую создал еще Иван Грозный в XVI веке. С тех пор Россия так и живет, замороженная в этой модели правления, считает писатель. Один человек - у власти, все остальные - ему подвластные люди. Сорокин считает, что президент России в Украине действует так же, как в 1570 году поступил Иван Грозный, который разгромил Новгород, уничтожив тысячи его жителей и стерев с лица земли все живое в округе. Такова тактика оккупантов, считает писатель.

Владимир Сорокин

Власти в России могут править только с позиции оккупантов. Брутально, непредсказуемо, беспощадно - по отношению к своему же собственному населению. Владимир Сорокин в интервью немецкому изданию рассказывает и о других захватнических войнах, которые Россия вела со времен Ивана Грозного.

Что будет с русской культурой?

Владимир Сорокин, проживая сейчас в берлинском районе Шарлоттенбург, пока не может заниматься творчеством. В интервью немецкому журналисту он признался, что сейчас в состоянии только впитывать информацию. О последствиях войны для русской культуры Владимир Сорокин в разгар конфликта считает говорить неуместным. То, что война уже нанесла огромный ущерб культуре, для него совершенно очевидно. "В этом году война закончится, и тогда станет понятно, как мир будет относиться к русской культуре. Классики должны бы выжить. Гитлер же любил Вагнера, и все равно Вагнер остался Вагнером. И Толстой, и Достоевский не должны будут исчезнуть, но вот что будет с современным искусством, пока невозможно предсказать", - говорит Сорокин в интервью Handelsblatt.

По мнению российского писателя, Путин не может выиграть эту войну у успешной украинской армии и Запада. Он будет "подбрасывать дрова в огонь, мобилизовывать все больше солдат и военной техники". И тут Сорокин вновь сравнивает российского президента с государем всея Руси. "Он (Путин. - Ред.) хочет уничтожить Украину, как Иван Грозный - Новгород, и сделать эту страну российской провинцией", - говорит писатель.

Журналист немецкого издания задал вопрос и о том, как Владимир Сорокин оценивает нынешнюю позицию Германии? "Если Германия не будет делать значительно больше для Украины, то немцам придется еще долго оправдываться перед другими. Это будет нелегко. Недоверие к Германии после 16 лет правления Ангелы Меркель, когда она наводила мосты к Путину и за что до сегодняшнего дня не принесла извинения, выросло", - уверен Владимир Сорокин.

Он надеется когда-то снова вернуться в Россию, но в данный момент отмечает "ментальную пандемию" в российской столице. "Нормальные люди превратились в зомби. Я надеюсь, что русские люди снова поправятся", - сказал Владимир Сорокин в конце интервью немецкой газете Handelsblatt.

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