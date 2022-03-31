"Я остаюсь русской": Анна Нетребко прервала молчание и высказалась о войне

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко впервые за период с начала вторжения России в Украину дала развернутое интервью, ответив на вопросы немецкого еженедельника Die Zeit. Статья вышла под названием "Ich bleibe eine Russin" - "Я остаюсь русской".

Как поясняет редакция Die Zeit, полуторачасовая беседа состоялась в квартире Анны Нетребко в Вене в середине мая - через шесть недель после того, как певица впервые публично высказалась о ситуации в Украине через своего адвоката. Насколько деликатна данная тема для звезды оперной сцены, показал долгий процесс согласования интервью. Отрывки, которые потенциально могли бы нанести ущерб карьере Нетребко, были смягчены или удалены, говорится в статье Die Zeit. Материал опубликован в четверг, 2 июня.

Подпись в пользу Путина и скандальный концерт в Кремле

Анна Нетребко заявила, что остается приверженицей своей родины, несмотря на войну, развязанную РФ против Украины. "Я люблю свою страну, свою культуру, людей. Я не считаю правильным то, что сейчас там происходит, но я остаюсь русской", - подчеркнула 50-летняя певица. В то же время исполнительница, подвергшаяся критике за ее первоначально нерешительную позицию в отношении войны в Украине, опровергла предположения о своей близости к президенту России Владимиру Путину и осудила агрессивное ведение войны.

Анна Нетребко и Владимир Путин во время празднования 225-годовщины Мариинского театра в феврале 2008 года

Как утверждает Нетребко, в 2012 году она верила в благие намерения Владимира Путина. "Мое имя появилось в списке сторонников президентской кампании Путина в 2012 году. Меня спросили, можно ли опубликовать мое имя, и я согласилась. Было бы очень неразумно отказаться от этого. Есть вещи, от которых лучше не отказываться. Но я никогда не принимала участия в политической кампании, ни за кого. Я голосовала за Путина в 2012 году и этого не скрывала. Я тоже тогда думала, что он принесет пользу искусству в России. Но во время выборов в 2018 году я даже не знала, что мое имя есть в списке", - уверяет Нетребко.

Певица также прокомментировала скандальный концерт в честь своего 50-летия в прошлом году в Кремле. "Государственный Кремлевский дворец рассчитан почти на 6000 мест и сделан именно для такого рода мероприятий, со всеми техническими изысками, включая телетрансляцию. Это был обычный концерт, на который можно было купить билеты. Все устраивал независимый организатор, а не Кремль. Я пригласила много друзей, и все они пришли: от Пласидо Доминго - до моих подруг из родного Краснодара. Они вышли на сцену и пели вместе со мной", - поясняет Нетребко.

Российское вторжение в Украину и видение своего предназначения

Оперная дива рассказала, что ее самое последнее выступление в России состоялось 23 февраля. "Это был замечательный концерт, все было прекрасно. После этого мы праздновали с друзьями, а на следующее утро увидели по телевизору, что Россия вторглась в Украину. Никто этого не ожидал, абсолютно никто. Мы все были потрясены", - вспоминает оперная дива. По ее словам, сразу после начала вторжения РФ в Украину она покинула РФ и сейчас вместе с мужем и сыном живет в Австрии, читаем в статье Die Zeit.

Анна Нетребко и Пласидо Даминго во время концерта в честь 50-летнего юбилея певицы в Кремле, 2021 год

Как говорит певица, возвращаться на родину она пока не собирается. "На данный момент у меня нет планов петь в России, даже на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, поскольку я не думаю, что сейчас для этого подходящее время. Но если говорить откровенно, я люблю выступать в своей стране и с нетерпением жду возможности снова петь там, как только позволят обстоятельства. Там я научилась петь, там я начала свою карьеру, и для меня очень большая ценность - петь для своей аудитории в России", - не скрывает Анна Нетребко.

На вопрос о том, готова она была бы изменить мир, будь это ей под силу, певица ответила так: "Я только что на концертах в Париже и Милане исполняла произведения Чайковского и Рахманинова. Они оба не имеют ничего общего с нынешней ситуацией. Свою задачу я вижу в том, чтобы бороться с русофобией в любых ее проявлениях - выступая на сцене и исполняя в том числе русский репертуар, что сейчас иногда и нежелательно".

Антивоенная позиция и готовность усидеть на трех стульях

По словам Нетребко, война России против Украины стала для нее опытом, который не мог не отразиться на ее жизни. "Мой голос в порядке, но все остальное для меня изменилось. Ничто уже не будет прежним, как было. Моим первым побуждением, когда все это произошло, было вернуться в свой родной город Краснодар, оказаться в окружении друзей детства. Но это, конечно, было невозможно", - говорит певица в интервью Die Zeit.

"Я, конечно, против этого ужасного насилия", - говорит Нетребко. "Я знаю много судеб, людей, которые попали под бомбежку, людей, которые вынуждены были бежать. Мы много говорим об этом друг с другом, это трогает меня до глубины души. Но я не могу изменить эту ситуацию", - подчеркивает певица, у которой, по ее словам, в Украине много друзей, за которых она очень переживает.

На Западе ее считают пророссийской, в России - западной, пишет Die Zeit. Сама певица воспринимает это как данность. "Да, я не могу угодить всем. Ну и ладно, я могу с этим жить. И да, я хочу усидеть на этих двух стульях, или даже на трех, если потребуется. Однажды люди поймут, что я не предатель своей родины и что я не против Украины. Я пытаюсь оставаться человеком", - заявила в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit оперная исполнительница Анна Нетребко.

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