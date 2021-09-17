Звезда для несовершенного мира: Анне Нетребко исполняется 50

Анна Нетребко. Фотографии

Анна и Рихард: история невозможной любви?

"Рихард Вагнер - мой любимый композитор", - сообщила Нетребко прессе на Венском оперном балу в 2011 году. С тех пор немецкая критика и публика с нетерпением ждут Анну в ключевых партиях вагнеровского репертуара. Увы: дальше партии Эльзы в "Лоэнгрине", исполненной в тестовом режиме в Дрездене, дело не пошло. От дебюта в Байройте в 2019 году Нетребко отказалась за десять дней до премьеры.