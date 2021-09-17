Звезда для несовершенного мира: Анне Нетребко исполняется 50

18 сентября оперная дива номер один в мире отмечает 50-летний юбилей. DW проследила творческую биографию Анны Нетребко по снимкам, наиболее часто публиковавшимся в немецкой печати.
В Бонне собрались молодые музыканты из 15 стран. В рамках проекта DW по поддержке талантов они исполнили сочинение о борьбе с беспомощностью во время кризиса.
Директор Бетховенского фестиваля рассказала DW о семи годах на этом посту и злободневности музыки немецкого композитора в свете трагедий современного мира.
Ангела Меркель последний раз приехала на премьеру в статусе канцлера ФРГ, а женский украино-литовский тандем затмил режиссера из России.
Им восхищаются и его ненавидят. И есть за что. Пять граней Рихарда Вагнера - самого спорного гения классической музыки.
17 июля стартует Зальцбургский фестиваль - одно из главных мировых культурных событий. Главную роль в постановке "Имярек" в этом сезоне исполняет Ларс Айдингер, сыгравший последнего русского царя в фильме "Матильда".
22 августа 1920 года в Зальцбурге впервые показали современную (для того времени!) пьесу Гуго фон Хофмансталя "Имярек".