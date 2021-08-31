 Кризису вопреки: как Бетховен объединяет молодые таланты | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.08.2021

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Культура и стиль жизни

Кризису вопреки: как Бетховен объединяет молодые таланты

В Бонне собрались молодые музыканты из 15 стран. В рамках проекта DW по поддержке талантов они исполнили сочинение о борьбе с беспомощностью во время кризиса.

Концерт оркестрового кампуса на Бетховенском фестивале в Бонне

Концерт "оркестрового кампуса" на Бетховенском фестивале в Бонне

"Entlang der Lieder" ("Вдоль песен") - так называется новое произведение молодого композитора Зейнеп Гедизлиоглу, написанное во время пандемии по заказу Deutsche Welle. В конце августа его впервые исполнили на Бетховенском фестивале участники традиционного "оркестрового кампуса". По правилам этого проекта в Бонн каждый раз приглашается молодежный симфонический оркестр из страны, отдаленной от Западной Европы и имеющей свою традицию исполнения классической музыки. Но этот год был юбилейным и для него сделали исключение.

Как Deep Purple помог определиться с профессией

Зейнеп Гедизлиоглу родом из Турции. Но она сама определяет себя как "человека, творящего искусство вне зависимости от происхождения, национальности и пола". Она родилась в 1977 году в солнечном Измире, где еще со времен античности переплетаются и обогащают друг друга различные культуры. Затем ее семья переехала в Стамбул. В девять лет Зейнеп открыла для себя мир музыки. Ее глаза начинают светится, когда она вспоминает, как включала в магнитофоне альбом "Perfect Strangers" британской рок-группы Deep Purple. "Я не знала, как музыканты выглядят, кто они, но это звучало захватывающе", - вспоминает Зейнеп. Тогда она твердо решила идти по музыкальной стезе.

Зейнеп Гедизлиоглу

Зейнеп Гедизлиоглу

Зейнеп обучилась игре на гобое, изучала композицию в консерватории в Стамбуле и мечтала о том, чтобы услышать свои собственные произведения в концертных залах. Но тогда в Турции возможности у студентов были ограниченными и такое сложно было себе представить, объясняет она DW.

В 24 года девушка переехала в Германию по совету подруги, которая училась в немецком вузе и рассказывала о хороших условиях для начинающих композиторов. В Саарбрюккене она брала уроки у Тео Брандмюллера (Theo Brandmüller), в Карлсруэ - у патриарха новой музыки Вольфганга Рима (Wolfgang Rihm). В Берлине Зейнеп оказалась скорее по случайности, но осталась там надолго, как многие другие музыканты. "Откуда бы ты ни был, кто бы ты ни был, ты найдешь себя в Берлине", - говорит она.

Музыка без границ и предрассудков

Турчанка? Немка? Жительница Берлина? Для Зейнеп это не имеет значения, хотя и она сталкивалась со стереотипами, связанными с ее происхождением. Воспоминания из детства до сих пор живы и тоска по родине не проходит, но сочинять только восточные мелодии потому, что она из Турции? Обслуживать клише Зейнеп не хотела, для нее в музыке важен мультикультурализм. И все же в ее произведении для боннского "оркестрового кампуса" ощущается живая атмосфера Стамбула. Музыка приглашает открыть для себя что-то новое.

На репетиции молодежного оркестра в Бонне

На репетиции молодежного оркестра в Бонне

Зейнеп выступает и за то, чтобы женщин-музыкантов больше поддерживали. "У музыки нет пола. Когда кто-то слушает ее, он не делает различий между композитором женщиной или мужчиной", - подчеркивает она. В 2013 году Зейнеп уже писала музыку по заказу DW для "оркестрового кампуса". Тогда было время массовых протестов Стамбуле. Ее новое произведение "Entlang der Lieder" сочинено в другой кризисный период - в пандемию. Оно является своего рода дневником, историей борьбы против изоляции, против беспомощности, попыткой прервать молчание.

Трамплин для молодых талантов в музыке

В этом году "оркестровый кампус" был организован в 20-й раз. На юбилейное выступление  впервые был собран оркестр из представителей 15 европейских стран. Вместе с немецким Федеральным молодежным оркестром они составили амбициозную программу. Произведения композиторов 20-21 веков молодые музыканты под руководством немецкого дирижера Йоханнеса Калицке (Johannes Kalitzke) исполняли в группах, окружающих публику с разных сторон. Так слушатель оказывался в центре звучания. Послушать концерт можно онлайн.

Директор Бетховенского фестиваля Ника Вагнер (Nika Wagner) называет "оркестровый кампус" одним из самых захватывающих его проектов. Молодые музыканты получают возможность заявить о себе на международной сцене. В частности, здесь начинали украинка Оксана Лынив, ставшая позже первой женщиной за дирижерским пультом на фестивале в Байройте, Тобиас Фельдман (Tobias Feldmann), сейчас известный немецкий скрипач, получивший в 26 лет профессуру в Вюрцбурге, Кузьма Бодров, один из самых выдающийся композиторов России, чья музыка звучит в кино и театральных постановках. Но помимо трамплина для талантов у "оркестрового кампуса" есть и другое важное предназначение: помочь музыкантам расширить горизонт, сравнить технику игры и подход к произведениям. "Мы хотим способствовать возникновению связей поверх географических, стилистических и культурных границ. А обмен опытом между молодыми людьми лучше всего удается с инструментом в руке", - отмечает в беседе с DW руководитель проекта Томас Шнайдер (Thomas Scheider).

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    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


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