Ника Вагнер: "Фестивали живут переменами и движением"

Ника Вагнер (Nike Wagner) с 2014 года является директором Бетховенского фестиваля. В интервью DW деятель культуры рассказала о времени, проведенном в Бонне, о будущем фестиваля и о значимости Бетховена для нынешней эпохи. Бетховенский фестиваль 2021 года станет последним для нее в этой должности.

DW: Госпожа Вагнер, каждый из нас сейчас с ужасом смотрит на кадры из Афганистана. Бетховену еще есть что сказать в нашем мире?

Ника Вагнер: На этот вопрос легко ответить: речь вновь идет о диктатурах, подавлении и реакционном "обращении вспять" достижений цивилизации. Бетховен олицетворяет идею свободы, равенства, братства. Его наследие можно воспринимать не иначе как призыв к человечеству оставаться человечным.

- Возвращаясь к Бонну: вы руководили Бетховенским фестивалем на протяжении последних семи лет. Сегодняшний концерт, 20 августа, откроет ваш последний сезон. Каково это?

- В самый раз! Цифра семь - библейская и магическая. Я уверена, что за семь лет мы многое смогли изменить. Мы работали над новым образом Бетховена, который должен был обрести отчетливые черты на протяжении этого времени.

Пример современного танца на Бетховенском фестивале - 'Trois grandes Fugues' в исполнении балетной труппы Лионской оперы

- И каков он - новый образ Бетховена?

- Бетховен является неотъемлемой частью нашей музыкальной культуры. Но все равно следует быть осторожным. Нельзя допустить того, чтобы события вокруг этого композитора стали для нас рутиной. Речь о том, чтобы вовлечь Бетховена в настоящее время. Как сегодня композиторы относятся к Бетховену? Значит ли он что-либо для них? Как визуальное искусство обходится с Бетховеном? Подходит ли его музыка для перформансов и для расширения границ мышления? За время моих Бетховенских фестивалей произошло многое.

- В 2020 году по случаю празднования 250-летия Бетховена ожидался особенный фестиваль. Пандемия COVID-19 перечеркнула эти планы. Что вы чувствовали тогда и что ощущаете теперь?

- Это трагедия. Я еще никогда не видела такого крупного вклада в подготовку юбилейного года - в вопросах организации, финансов и идеализма - со стороны федеральных властей, руководства земли, района и города. Бонн был настроен так: мы станем городом Бетховена - сейчас или никогда. А затем все пришлось отменить. Ужасно!

- Единственным утешением стало "спасение" части программы в виде переноса на 2021 год. Что вы можете сказать о девизе и основных пунктах нынешнего фестиваля?

- Еще к осеннему сезону 2020 года я запланировала девиз "Воскресение! Да, воскресение!", который перешел в 2021-й. Учитывая пандемию, он приобрел зловещий смысл. С другой стороны, этот девиз выражает большую веру и надежду. Я взяла его из Второй симфонии Густава Малера…

На открывающем фестиваль концерте будет дирижировать Жорди Саваль, представитель движения аутентичного исполнительства

- … которая в исполнении камерного оркестра Малера под управлением Максима Паскаля формирует программу вместе с Девятой симфонией Бетховена (в исполнении оркестра Le Concert des Nations под управлением Жорди Саваля. - Ред.). А какие еще будут значимые выступления?

- Из двух вокальных симфоний мы выстроили два массивных "столпа" - к открытию и закрытию сезона. Кроме того, в этом году прозвучит полный цикл из девяти бетховенских симфоний в исполнении различных оркестров. На трех концертах это будет "аутентичное звучание", еще в двух случаях речь идет о современных, более многочисленных оркестрах. Тем самым публика сможет услышать различающиеся интерпретации и звуковые образы - но все они захватывающи и допустимы.

Итальянский театральный режиссер Ромео Кастеллуччи

И это не все. Прозвучат и фортепианные переложения всех симфоний, подготовленные Ференцем Листом. Их редко можно услышать, а освоить их способны лишь незаурядные виртуозы. Нам, наконец, удалось привезти в Бонн Венский филармонический оркестр под управлением Герберта Блумстедта. В 2020-м это было невозможно, а в 2021 году у музыкантов образовалось окно, что стало своеобразным "подарком" от коронавируса. А еще мы смогли договориться с Ромео Кастеллуччи о постановке "Прометея".

- Это лишь некоторые из значимых пунктов программы. А что должно остаться после вашего руководства?

- Ощущение открытости, свежего воздуха, взаимосвязей. И, конечно, желание заниматься современностью, живой культурой. Лишь с этой точки зрения можно понять исключительный творческий гений Бетховена.

- Вы уже знаете, чем будете заниматься в конце следующего лета?

- Приеду в Бонн, чтобы посмотреть, какую форму примет следующий Бетховенский фестиваль. Надеюсь, он полностью изменится. Фестивали живут переменами и движением, чего я с нетерпением жду.

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