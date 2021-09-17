 Литературный дебют оперной дивы: у Анны Нетребко вышла книга рецептов | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.10.2021

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Культура и стиль жизни

Литературный дебют оперной дивы: у Анны Нетребко вышла книга рецептов

У Анны Нетребко - премьера. Но на сей раз речь не о новом оперном проекте. Звезда порадовала поклонников выходом книги с авторскими рецептами блюд. Пока что - на немецком, но вскоре она появится и на русском.

Анна Нетребко с новой книгой

Анна Нетребко с новой книгой

Своим сопрано отпраздновавшая недавно свой 50-летний юбилей Анна Нетребко  очаровывает миллионы людей по всему миру. Не говоря о том, что каждое выступление  оперной дивы  завораживает темпераментом и чувственностью, страстью и жаждой жизни.

Планка, которую постоянно приходится держать суперзвезде, чрезвычайно высока. И то, как ей удается находить баланс между семьей и сценой, личной и профессиональной жизнью, выдающаяся певица демонстрирует в книге "Вкус моей жизни", вышедшей в венском издательстве Molden и ставшей литературным дебютом Нетребко.

Когда путь к сердцу лежит через желудок

Путь, который она для этого выбрала, гениально прост, и лежит он через… желудок. "Вкус моей жизни" - это книга авторских рецептов, которыми делится  лучшее сопрано мира. Каждый из рецептов - это маленькая история, сближающая читателя с артисткой не столько как со звездой, сколько как с жизнерадостным и простым в общении человеком, обаятельной женщиной, любящей матерью и женой.

Новая книга Анны Нетребко

Новая книга Анны Нетребко

"Ну, вот, дорогие друзья, счастье настало! Книжка вышла. Пока - на немецком языке. Но очень скоро ее переведут на русский. Там много-много рецептов, фотографий. Надеюсь, вам понравится", - обратилась певица к своим подписчикам и продемонстрировала им красочно оформленную книгу в видео, размещенном в ее аккаунте в Instagram.

Анна Нетребко не скрывает, что обожает вкусно поесть и никогда не сидит на диетах. "Собраться вместе за щедро накрытым столом - это значит обменяться хорошей положительной энергией. Хотя я в первую очередь люблю именно поесть", - признается певица.

По словам Нетребко, приготовление блюд для нее - это в высшей степени творческий процесс. Она любит удивлять гостей и домашних, обожает разнообразие в меню и с удовольствием черпает что-то для себя в национальных кухнях разных стран, но при этом всегда вносит в заимствованные в них рецепты собственные нотки. 

Праздник придется отложить

Праздник по случаю выхода в свет новой книги Анне Нетребко придется отложить. Отменить она вынуждена и целый ряд своих выступлений. В соцсетях прима рассказала о том, что она уже много месяцев страдает от невыносимой боли в правом плече, и что врач посоветовал ей сделать срочную операцию, а потом - пройти полный курс физической реабилитации.

Певица принесла свои извинения поклонникам, которые надеялись на встречу с ней, и выразила надежду на то, что в скором времени сможет вернуться к активной творческой деятельности. При ее оптимизме и неунывающем нраве сомневаться в этом не приходится. 

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  • Валерий Гергиев и Анна Нетребко в Санкт-Петербурге, 2013 год

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  • Анна Нетребко и Томас Хэмпсон в Зальцбурге, 2002 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Прорыв на международную сцену

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  • Анна Нетребко в Вене, 2007 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Нетребкомания

    В последующие годы в Европе разражается подлинная "нетребкомания". Цены билетов на спектакли с участием "la bella Anna" достигают на черном рынке нескольких тысяч евро. Превосходя друг друга в эпитетах, немецкие критики хвалят невероятный - "бархатный" - голос Нетребко, ее актерский талант и личное обаяние.

  • Берлин, 2007 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Анна для всех

    Тысячи и десятки тысяч человек, которым недоступны по тем или иным причинам дорогие оперные билеты, собираются на площадях, чтобы посмотреть трансляции с Нетребко - например, оперы "Манон" в Берлине в 2007 году.

  • Anna Netrebko und Erwin Schrott mit Sohn Tiago Tjago

    Анна Нетребко. Фотографии

    На личном фронте

    Есть чем заняться и "желтой прессе": она неустанно следит за личной жизнь певицы. В частности, за ее романом с уругвайским певцом (бас-баритоном) Эрвином Шроттом. В сентябре 2008 года на свет появляется маленький Тьяго.

  • Анна Нетребко и Эривн Шротт в Баден-Бадене, 2013 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    (Не)оперные страсти

    Даже если любовь только в сказках бывает вечной: пара Нетребко-Шротт вошла в историю мировой оперы. На этом снимке - в качестве Дон Жуана и Донны Анны в Баден-Бадене в 2013 году.

  • Анна Нетребуо и Владимир Путин в Санкт-Петербурге, 2008 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Певица государственного значения

    Анна Нетребко не обойдена вниманием российских властей. Присуждение ей звания "народной артистки" в 2008 году - лишь одно из проявлений официального признания. Без Нетребко не обходятся ключевые события - как, например, открытие олимпиады в Сочи.

  • Анна Нетребко и Ангела Меркель в Баден-Бадене, 2010 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Взаимное признание

    К числу поклонниц Анны Нетребко относится и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Похоже, что это восхищение является взаимным.

  • Анна Нетребко в Санкт-Петербурге, 2014 год
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    Анна Нетребко. Фотографии

    Что это было?

    Не зная броду, конечно же, лучше не соваться в политическую воду. Так, возможно, Анна Нетребко хотела лишь помочь коллегам - артистам оперного театра в Донецке. Однако фотография, на которой звезда в 2014 году позирует в Санкт-Петербурге с флагом сепаратистов Донбасса возле одиозного политика Олега Царева облетела все СМИ Европы.

  • Анна Нетребко в Вене, 2011 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Анна и Рихард: история невозможной любви?

    "Рихард Вагнер - мой любимый композитор", - сообщила Нетребко прессе на Венском оперном балу в 2011 году. С тех пор немецкая критика и публика с нетерпением ждут Анну в ключевых партиях вагнеровского репертуара. Увы: дальше партии Эльзы в "Лоэнгрине", исполненной в тестовом режиме в Дрездене, дело не пошло. От дебюта в Байройте в 2019 году Нетребко отказалась за десять дней до премьеры.

  • Анна Нетребко в Москве, 2018 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    А также в области народных танцев

    Сложно в это поверить, но иногда хочется "поменьше Анны". В частности, в случаях ее печально известных плясок на сцене. Говорят, что Нетребко отказывается петь в дружеской компании, говоря: "Приходите в оперу, там и слушайте!". Может, в таком случае, оставить танцевальные номера для семейного круга?

  • Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в Зальцбурге, 2014 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Мир да любовь

    С 2014 года Анна Нетребко нашла личное счастье, ее избранник - тенор Юсиф Эйвазов. Можно понять, что супруги не хотят надолго расставаться. Но тот факт, что практически в любом контракте с примадонной должна быть предусмотрена и роль для ее супруга, заставляет театральных директоров порою хвататься не только за кошелек, но и за сердце.

  • Анна Нетребко в Зальцбцрге, 2015 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Королева большого репертуара

    В качестве исполнительницы ключевых партий в операх Верди, Пуччини, Моцарта и Чайковского Анна Нетребко по-прежнему не знает себе равных. Небольшие неудачи - как по ее меркам несовершенное выступление в партии Тоски на Зальцбургском фестивале летом 2021 года - не бросают тени на славу звезды. По крайней мере, пока.

  • Анна Нетребко с Даниэлем Баренбоймом в Берлине, 2007 год

    Анна Нетребко. Фотографии

    Все любят Анну!

    В кругу коллег (на снимке - с дирижером Даниэлем Баренбоймом) Нетребко любят и ценят как великую певицу и доброго, жизнерадостного человека. Незадолго до своего 50-летия Анна потеряла отца, однако не смогла отказаться от юбилейного концерта в Москве. "Не отвертишься", - сказали ей. В некотором смысле эту ситуацию можно считать аллегорией всей жизни этой оперной дивы.

    Автор: Анастасия Буцко


Смотреть видео 03:13

Анна Нетребко стала вагнеровской Эльзой

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В это трудно поверить, но опера все еще существует! Так публика в Дрездене отреагировала на премьеру оперы "Дон Карлос" с участием российской дивы.  

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