Литературный дебют оперной дивы: у Анны Нетребко вышла книга рецептов

Своим сопрано отпраздновавшая недавно свой 50-летний юбилей Анна Нетребко очаровывает миллионы людей по всему миру. Не говоря о том, что каждое выступление оперной дивы завораживает темпераментом и чувственностью, страстью и жаждой жизни.

Планка, которую постоянно приходится держать суперзвезде, чрезвычайно высока. И то, как ей удается находить баланс между семьей и сценой, личной и профессиональной жизнью, выдающаяся певица демонстрирует в книге "Вкус моей жизни", вышедшей в венском издательстве Molden и ставшей литературным дебютом Нетребко.

Когда путь к сердцу лежит через желудок

Путь, который она для этого выбрала, гениально прост, и лежит он через… желудок. "Вкус моей жизни" - это книга авторских рецептов, которыми делится лучшее сопрано мира. Каждый из рецептов - это маленькая история, сближающая читателя с артисткой не столько как со звездой, сколько как с жизнерадостным и простым в общении человеком, обаятельной женщиной, любящей матерью и женой.

Новая книга Анны Нетребко

"Ну, вот, дорогие друзья, счастье настало! Книжка вышла. Пока - на немецком языке. Но очень скоро ее переведут на русский. Там много-много рецептов, фотографий. Надеюсь, вам понравится", - обратилась певица к своим подписчикам и продемонстрировала им красочно оформленную книгу в видео, размещенном в ее аккаунте в Instagram.

Анна Нетребко не скрывает, что обожает вкусно поесть и никогда не сидит на диетах. "Собраться вместе за щедро накрытым столом - это значит обменяться хорошей положительной энергией. Хотя я в первую очередь люблю именно поесть", - признается певица.

По словам Нетребко, приготовление блюд для нее - это в высшей степени творческий процесс. Она любит удивлять гостей и домашних, обожает разнообразие в меню и с удовольствием черпает что-то для себя в национальных кухнях разных стран, но при этом всегда вносит в заимствованные в них рецепты собственные нотки.

Праздник придется отложить

Праздник по случаю выхода в свет новой книги Анне Нетребко придется отложить. Отменить она вынуждена и целый ряд своих выступлений. В соцсетях прима рассказала о том, что она уже много месяцев страдает от невыносимой боли в правом плече, и что врач посоветовал ей сделать срочную операцию, а потом - пройти полный курс физической реабилитации.

Певица принесла свои извинения поклонникам, которые надеялись на встречу с ней, и выразила надежду на то, что в скором времени сможет вернуться к активной творческой деятельности. При ее оптимизме и неунывающем нраве сомневаться в этом не приходится.

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