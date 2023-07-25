5 причин, почему Китай не сможет обогнать Америку

"Долгое время казалось, что ничто не сможет остановить подъем в Китае и его превращение в крупнейшую экономику мира. Но теперь такая перспектива выглядит уже не столь очевидной", - пишет немецкая экономическая газета Handelsblatt в статье "Соревнование сверхдержав. США уйдут сейчас в отрыв от Китая?".

Проанализировав многочисленные статистические данные и опросив экспертов из разных стран, авторы публикации выделили пять ключевых причин, по которым расклад сил в борьбе за экономическое и политическое лидерство на планете в 21-м веке меняется сейчас в пользу США. Это не означает, что в ближайшие лет 15 Китай не сможет догнать Америку, однако он вряд ли окажется в состоянии существенно ее обогнать, подчеркивает издание.

"Речь идет о влиянии на весь мировой порядок"

Почему это так важно? "В экономическом соревновании Китая и США речь идет не только о росте благосостояния, - поясняет Handelsblatt. - Успехи в различных сферах напрямую сказываются на геополитическом влиянии как самих этих двух держав, так и тех идеологий, которые они представляют, а значит - сказываются и на всем мировом порядке".

Китайский лидер Си Цзиньпин председательствует на саммите БРИКС, прошедшем 23 июня 2022 в формате видеоконференции Фото: Li Tao/Xinhua/picture alliance

"Чем успешнее будет развиваться экономика Китая, тем выше вероятность, что правительства других стран встанут на сторону Пекина в политическом плане, - продолжает газета. - Чем дальше Китай продвинется в технологической сфере, тем меньше он будет принимать во внимание партнерства с такими странами, как США, от чьих технологий КНР (пока еще) зависит. Чем сильнее Китай станет в военном плане, тем все более вероятным будет его нападение на Тайвань, что может привести к катастрофическим последствиям вплоть до Третьей мировой войны".

США рассматривают Китай как крупнейшую угрозу и стремятся ограничить глобальное влияние КНР. А Пекин стремиться его расширить, полагая, что Запад находится в состоянии упадка. Однако политическую власть обеспечивают экономическая и технологическая мощь, напоминает Handelsblatt и перечисляет пять сфер, в которых чаша весов склоняется сейчас в пользу Америки.

1. Экономический рост и инфляция

В США осознали, насколько серьезной ошибкой был допущенный в последние десятилетия широкомасштабный перенос производственных мощностей за рубеж, прежде всего в Китай. По мнению опрошенных Handelsblatt экспертов, президент Джо Байден сумел переломить ситуацию и вызвал в стране подлинный инвестиционный бум, особенно в индустриальном секторе. Газета пишет, что Америка добилась "поразительных успехов в своей стратегии реиндустриализации".

Президент США Джо Байден не только призывает к инвестициям в Америке, но и стимулирует их гигантскими программами Фото: Rod Lamkey/CNP/picture alliance

Этому в значительной степени способствовал вступивший в силу в августе 2022 года так называемый закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA) который, по сути дела, является гигантской программой поддержки инвестиций в американскую экономику, главным образом в самые разные "зеленые" технологии, включая производство электромобилей.

Несколькими днями раньше Джо Байден подписал и CHIPS and Science Act, призванный дать мощный импульс научным исследованиям в сфере полупроводников и их производству. А до этого, в ноябре 2021 года, президент ввел в действие крупнейшую с 1950-х годов программу развития инфраструктуры, предполагающую модернизацию автомобильных и железных дорог, мостов, портов, аэропортов, общественного транспорта, линий электропередачи, водоснабжения.

Правда, многочисленные субсидии и льготы бизнесу финансируются с помощью заемных средств, что привело к дальнейшему росту государственной задолженности в США, так что теперь соотношение госдолга к ВВП достигло 120%, что выше, чем в Испании, Португалии или Франции, отмечает Handelsblatt. Однако и темпы роста ВВП в Америке после пандемии коронавируса существенно выше, чем в других странах Запада. Причем инфляция при этом падает, и даже быстрее, чем ожидалось.

В то же время в Китае восстановление экономики после пандемии идет медленнее, чем на то надеялись в КНР, "первоначальная эйфория после внезапного окончания жестких антиковидных ограничений улетучилась", "страна охвачена необычным пессимизмом", констатирует Handelsblatt. "Вместо того, чтобы покупать и инвестировать, потребители и предприятия сидят на своих сбережениях, - констатирует газета. - К тому же идет охлаждение всей мировой экономики, из-за чего повсюду в мире снизился спрос на продукцию Made in China".

В результате в ситуации, когда во многих странах мира борются с инфляцией, в Китае, наоборот, растет угроза дефляции. Тут следует напомнить печальный опыт Японии конца прошлого века, показавший, насколько трудно останавливать дефляционную спираль, когда потребители и предприятия в ожидании дальнейшего снижения цен выжидают с покупкой товаров или оборудования, что еще больше усиливает кризисные явления.

Жилые дома в городе-миллионнике Хуайань. Из-за многолетнего строительного бума накопились излишние мощности Фото: He Jinghua/ZUMA/picture alliance

Handelsblatt обращает внимание на то, что Пекин, несмотря на очевидное замедление роста ВВП в стране, до сих пор не объявил о новой широкомасштабной программе стимулирования экономики. По мнению газеты, это может быть свидетельством того, что руководство КНР осознало: модель развития последних полутора десятилетий, когда драйверами роста были, главным образом, огромные инвестиции в инфраструктуру и недвижимость, исчерпала себя. Поэтому теперь надо переходить к более устойчивому развитию по принципу "меньше бетона, больше "зеленых" технологий". Это был бы более "здоровый", но и более медленный рост, что неизбежно осложнит задачу "догнать Америку".

2. Рынок труда и демография

В КНР официальная статистика только что зафиксировала рекордную безработицу среди молодежи: 21,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет не имеют постоянного заработка. К тому же в июне китайские вузы выпустили 11,6 млн молодых специалистов, и это еще больше усугубит напряженную ситуацию на китайском рынке труда. В то же время в США сейчас "чрезвычайно низкий уровень безработицы" - 3,6%, констатирует Handelsblatt.

Выпускники Уханьского университета празднуют 20.06.2023 окончание учебы. Пока молодежи в КНР слишком много, скоро будет слишком мало Фото: AFP/Getty Images

При этом ключевая структурная демографическая проблема Китая - вовсе не избыток, а, наоборот, нехватка молодежи: население КНР быстро стареет. Когда в обозримом будущем китайский рынок труда начнут покидать те многочисленные поколения, которое родились до введенной в конце 1970-х годов (и с явным опозданием отмененной только в последние годы) "политики одного ребенка", в стране резко обострится проблема нехватки кадров, особенно в обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве. И это неминуемо будет тормозить экономическое развитие страны.

Собственно, с дефицитом кадров сейчас сталкиваются многие большие экономики, в том числе и американская. Однако "по сравнению с Китаем, США имеют два больших преимущества", пишет Handelsblatt: рождаемость в Америке заметно выше, к тому же эта страна традиционно "более открыта для иммиграции, особенно когда речь идет о квалифицированных мигрантах". На двух диаграммах четко видно, что в Соединенных Штатах возрастная структура явно более равномерная, чем в Китае.

3. Технологии

В 2015 году, напоминает Handelsblatt, руководство КНР провозгласило программу "Made in China 2025". В ней оно определило десять перспективных секторов, в которых китайские компании должны войти в число мировых лидеров. Это, в частности, информационные технологии, искусственный интеллект, робототехника, "зеленые" технологии.

В некоторых областях выполнить задачу "благодаря широкомасштабным субсидиям и другим политическим льготам" удалось, отмечает газета и называет производство аккумуляторных батарей для электромобилей, выпуск солнечных панелей и, увы, разработку софта для слежения за людьми, особенно программ для распознавания лиц. Однако в целом "успех весьма скромный", цитирует издание одного из экспертов.

Вашингтон, 25 июля 2022. Под девизом "Чипы для Америки" Джо Байден проводит видеоконференцию с главами компаний из области высоких технологий и с лидерами профсоюзов Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Оно публикует диаграмму, на которой видно, что число зарегистрированных китайскими компаниями патентов за два десятилетия нынешнего века значительно выросло, однако их ежегодно по-прежнему в 6 с лишним раз меньше, чем число патентов американских фирм. Причем впредь доступ к американским технологиям будет сильно осложнен, указывает Handelsblatt и подчеркивает, что политика Джо Байдена, направленная на "размежевание с Китаем", наиболее наглядно проявляется именно в сфере высоких технологий.

В прошлом году Вашингтон ввел контроль за экспортом в КНР новейших полупроводников и станков для их изготовления с тем, чтобы, по словам газеты, "замедлить технологический и военный прогресс Пекина". Издание цитирует эксперта, который уверен: в результате китайские производители чипов "на многие годы отстанут" от своих западных конкурентов. Другой пример: на международном уровне администрация США совместно с ЕС и государствами G7 разрабатывает меры, призванные сдерживать Китай в области технологий искусственного интеллекта.

4. Энергетика

В рамках закона о снижении инфляции IRA Вашингтон инвестирует в общей сложности 369 млрд долларов в программы, так или иначе связанные с "зеленой" энергетикой, с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), отмечает Handelsblatt. Это, к примеру, налоговые льготы для тех, кто устанавливает ветрогенераторы и солнечные батареи. Долгое время США зависели от импорта нефти из стран ОПЕК, но в 2019 году они окончательно избавились от такой зависимости, став, во многом благодаря буму добычи сланцевой нефти, нетто-экспортером этого энергоносителя.

Солнечная электростанция в пустыне Мохаве в американском штате Калифорния Фото: PATRICK T. FALLON/AFP

Теперь США и особенно нефтяной штат Техас переживают бум возобновляемой энергетики, которая, по планам вашингтонской администрации, уже в 2035 году должна, вместе с АЭС, полностью обеспечивать страну электроэнергией, пишет Handelsblatt. Одновременно бум, прежде всего, из-за роста спроса в Европе, переживают производители сжиженного природного газа.

Китай, в отличие от США, является импортером энергоносителей и, соответственно, в сфере энергетики зависит от других стран. Это одна из причин, почему КНР тоже форсирует сейчас развитие возобновляемой энергетики. Другая, подчеркивает Handelsblatt, состоит в том, что Пекин видит в ней "важную отрасль будущего, в которой китайские фирмы должны входить в число технологических лидеров". И этой цели они уже добились.

Издание публикует диаграмму, согласно которой доля китайской продукции на глобальном рынке оборудования для ВИЭ в полтора-два раза превышает долю ОПЕК на мировом рынке нефти. Это создает соблазн использовать такое доминирование для давления на Соединенные Штаты, цитирует газета двух экспертов. И в Пекине уже звучали подобные предложения.

Производство солнечных батарей в китайской провинции Цзянсу Фото: STR/AFP/Getty Images

Однако такой шаг, продолжают эксперты, был бы контрпродуктивным для международной экспансии китайских производителей и к тому же ставил бы под удар сотрудничество в одной из тех немногих сфер, в которой США и КНР имеют общие интересы: в борьбе против изменения глобального климата. Иными словами, Китаю выгоднее помогать Америке развивать свою возобновляемую энергетику, хотя это и будет повышать конкурентоспособность возрождающейся американской индустрии.

5. Политическая стабильность

"Беспрецедентный экономический и технологический подъем в КНР порой вызывал на Западе сомнения: может быть, "китайская модель", когда авторитарная правящая партия с помощью субсидий и протекционизма в рамках пятилетних планов идет к своим экономическим целям, все же превосходит либеральный капитализм западного образца?", - напоминает Handelsblatt.

"Однако самое позднее после того, как из-за политики нулевой терпимости к ковиду люди порой месяцами сидели взаперти, фабрики не работали, а границы были закрыты, западные поклонники Китая притихли, - продолжает газета. - Самое позднее после того, как в декабре ограничения были поспешно сняты, стало очевидным, насколько импульсивной может оказаться политика в условиях диктатуры одного человека, когда все подчиняется воле великого председателя".

Пекин, 27 ноября 2022. Спонтанный протест против проводимой руководством КНР политики нулевой терпимости к ковиду Фото: Thomas Peter/REUTERS

Вывод Handelsblatt: "Чем жестче Си Цзиньпин будет держать в руках китайское общество, тем сильнее Китай будет подпадать под действие основного закона всех диктатур: они выглядят стабильными - до тех пор, пока вдруг перестают ими быть".

В то же время возникновения серьезных угроз для внутренней стабильности в Соединенных Штатах газета не ожидает. Однако она предупреждает, что победа на предстоящих осенью следующего года президентских выборах Дональда Трампа или другого схожего с ним по взглядам республиканца увеличит риск геополитической нестабильности. "Размежевание с Китаем - одна из немногих тем, которая в накаленном политическом климате США объединяет республиканцев и демократов", - констатирует газета. Отличие демократов во главе с Джо Байденом состоит в том, что они выступают все же за соревнование между Америкой и Китаем, а не за конфронтацию. Германия, где правительство только что впервые приняло стратегию по Китаю, тоже придерживается такого подхода.

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