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ПолитикаКитай

Стратегия ФРГ по КНР: убрать зависимость, сохранить контакты

Наталья Позднякова | Кристоф Хассельбах
5 мин. назад

Германия намерена избавиться от экономической зависимости от КНР, но при этом не хочет ограничивать торговлю. Удастся ли этого достичь и как на такие планы смотрят в Пекине - у DW.

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Впервые в истории Германии у федерального правительства появилась своя собственная стратегия по Китаю. Правда, она включена в Стратегию национальной безопасности, которая тоже является новой и была представлена в июне 2023 года. "Китай изменился - и это, как и политические решения КНР, вызывает необходимость изменить наше отношение к Китаю", - говорится в начале документа. Власти ФРГ с тревогой наблюдают за все более напористым поведением Пекина.

Стратегия по Китаю - это попытка преодолеть сильную зависимость Германии от КНР,  сохранив при этом двусторонние контакты. Ведь о том, как важны экономические отношения между двумя странами, свидетельствует объем торговли: Китай в 2022 году в седьмой раз подряд оказался самым важным торговым партнером Германии. При этом двустронний товарооборот составил 300 млрд евро. Так что на кону стоит многое.

Шольц против Бербок в позиции по Китаю  

Глава МИД ФРГ со своим китайским коллегой
Глава МИД ФРГ со своим китайским коллегой, апрель 2023 годаФото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO

Канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и немецкие экономические объединения выступают за то, чтобы стратегия не слишком ограничивала отношения с Китаем. В результате требования к компаниям из Германии, которым предлагается диверсифицировать рынки и инвестировать в другие азиатские страны, остаются в рамках стратегии довольно общими - к неудовольствию "зеленых", входящих в правящую коалицию.

Прежде всего, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) требует более жесткого курса в отношении Китая и все чаще говорит о нарушениях прав человека в этой стране. Что уже привело к последствиям: во время встречи Бербок с ее коллегой Цинь Ганом в апреле в Китае он заявил: "Поучения Запада - это то, в чем Китай меньше всего нуждается".

Разворот от политики Меркель

Во время правления Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая занимала пост канцлера ФРГ в 2005-2021 годы, царили другие настроения - все ждали перемен, торговля с КНР процветала, а сама Меркель в критике Китая была крайне осторожна. Своего рода кульминацией германо-китайских отношений тогда стало "многостороннее стратегическое партнерство", о котором было объявлено в 2014 году.

Видеоконференция Ангелы Меркель и Си Цзиньпина, октябрь 2021 года
Видеоконференция Ангелы Меркель и Си Цзиньпина, октябрь 2021 годаФото: Liu Bin/XinHua/dpa/picture alliance

Однако уже в течение нескольких лет между партнерами нарастают разногласия, которые в Берлине воспринимаются и обсуждаются более остро, чем в прошлом. Будь то "крепкая дружба" Китая с Москвой, несмотря на вторжение РФ в Украину, растущая напряженность в Тайваньском проливе, репрессии против уйгурского меньшинства в КНР или сопровождаемая жалобами со стороны бизнеса утечка технологий из Германий. Все реже речь идет о партнерстве между ФРГ и КНР, все чаще - о конкуренции и соперничестве. Так ситуацию воспринимают и в европейских столицах, и в Вашингтоне, где пытаются оказать давление на Германию применительно к ее отношениям с Китаем.

Торстен Беннер (Thorsten Benner), директор берлинского аналитического центра Global Public Policy Instutute, в интервью DW признается: его "радует, что Германия в своей стратегии распрощалась с мечтами о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Китаем, к которому стремилась и Ангела Меркель вместе с Си Цзиньпином". По мнению Беннера, "этот очевидный разворот был срочно необходим".

Торстен Беннер
Торстен БеннерФото: Mathias Erfurt/GGPi

Капитаны немецкой экономики, похоже, смирились с этой стратегией. Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm), президент Федерального объединения немецкой промышленности (Bundesverbandes der Deutschen Industrie), принципиально одобряет документ, но предупреждает: "Существует опасность, что динамика предпринимательской деятельности будет ограничена слишком сильно, и это неоправданно затруднит инновации и повышение благосостояния".  

Как относится к стратегии немецкий бизнес 

Петер Адриан (Peter Adrian), президент Германской торгово-промышленной палаты (Deutschen Industrie- und Handelskammer), защищает принцип "перемены посредством торговли" (Wandel durch Handel). При этом соглашается, что в данном случае не существует автоматизма.

"Но я более чем скептически отношусь к тому, что отсутствие торговли приведет к более позитивным изменениям или к лучшему миру. Как раз наоборот. Потому что, когда мы обмениваемся идеями, мы можем лучше понять других и передать часть наших ценностей и культуры", - поясняет Адриан. И предостерегает, прежде всего, от своего рода миссионерского похода: "Не нужно, чтобы нас воспринимали как всезнаек".

Сейчас вопрос заключается в том, удастся ли достичь баланса между диверсификацией торговли и снижением зависимости от Китая в критически важных областях, не ставя при этом под угрозу бизнес. Торстен Беннер называет стратегию "освежающим реалистичным документом с амбициозным домашним заданием, которое теперь необходимо энергично реализовать".

Речь не о разрыве с Китаем

Отчасти наивной он находит стратегию в том, что касается сотрудничества ФРГ с Китаем в деле защиты климата, потому что открытое экономическое и гражданское сотрудничество в этой сфере с Пекином и его однопартийной системой, по мнению Беннера, невозможно.

Олаф Шольц на саммите НАТО в Вильнюсе еще раз подчеркнул, выступая перед журналистами, что речь идет не об отсоединении от Китая, а о минимизации рисков ("de-risking", а не "de-coupling"). А глава МИД Бербок, в свою очередь, добавила, что "мы со всеми партнерами в мире, со всеми странами хотим жить в мире и свободе - и это не наивно с нашей стороны".

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Реклама VW в ШанхаеФото: Xing Yun/Costfoto/picture alliance

Оба заявления, вероятно, были рассчитаны на примирительное отношение к Китаю. Однако китайское посольство в Берлине очень быстро и гневно отреагировало на обнародованную стратегию. "Китай - партнер Германии в преодолении трудностей, а не противник", - сказано в первой реакции, опубликованной на китайском языке на сайте посольства.

Строить международные отношения, "в которых один воспринимает другого как конкурента, соперника или противника и обычное сотрудничество превращает в вопросы безопасности", означает лишь "повергнуть наш мир в водоворот раскола и конфронтации", заявили позднее в МИД КНР.

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