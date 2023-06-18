КНР для ФРГ - партнер или конкурент? О чем встреча в Берлине

В Берлине начинаются германо-китайские межправительственные консультации. Встреча в таком формате проводится впервые за три года. Чего от нее ждать - у DW.

"Действовать сообща в интересах устойчивого развития" - таков девиз германо-китайских межправительственных консультаций, которые начнутся в Берлине 20 июня с участием премьера Госсовета КНР Ли Цяна и ряда членов его кабинета. Между тем, судя по всему, между Берлином и Пекином становится все меньше общего. Это было заметно, в частности, во время встречи министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius) с его китайским коллегой Ли Шанфу в начале июня на полях конференции по безопасности в Сингапуре.

Дело касалось обучающей программы для китайских пилотов ВВС с участием бывших офицеров ВВС Германии. Писториус потребовал, чтобы "эта практика незамедлительно прекратилась". По мнению эксперта берлинского аналитического центра German Public Policy Institute (GPPI) Торстена Беннера (Torsten Benner), эта ситуация указывает, что "нам пора проснуться". Ведь Пекин "не упускает ни малейшей возможности, чтобы получить доступ к критически важным технологиям и навыкам ради укрепления собственной промышленной и военной базы".

Рост конфликтного потенциала

Будь то отток технологий, приверженность Пекина "железной дружбе" с Москвой, несмотря на вторжение России в Украину, растущая напряженность вокруг Тайваня или репрессии против уйгурского меньшинства в Китае: поводов для возможных конфликтов между КНР и ее западными партнерами становится все больше. Ситуация обостряется также из-за геополитического соперничества Китая с США.

Министр обороны Германии Борис Писториус в Сингапуре Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

При этом Китай остается самым важным торговым партнером Германии, причем уже седьмой год подряд. В 2022 году товарооборот между двумя странами составил почти 300 миллиардов евро - при огромном торговом дефиците с немецкой стороны в размере более 80 миллиардов евро.

Однако германо-китайские отношения являются не только важными, но и сложными. На их противоречивость указывает, в частности, тот факт, что в германских официальных документах Китай называют и партнером, и конкурентом, и стратегическим соперником.

В прошлом Берлин выносил на первый план именно аспект партнерства. Об этом свидетельствует уже само наличие межправительственных консультаций, которые ведутся между КНР и ФРГ с 2011 года. Такой межправительственный диалог на высоком уровне Германия поддерживает только с особо близкими партнерами.

В 2014 году германо-китайские отношения даже получили статус "всеобъемлющего стратегического партнерства". Но с тех пор настроения изменились - как в Берлине, так и в других европейских столицах. В итоге акцент явно сместился в сторону стратегического соперничества.

КНР для ФРГ - из партнеров в соперники

Это обстоятельство повлияет и на предстоящий 7-й раунд межправительственных консультаций, ожидает Барбара Понграц (Barbara Pongratz) из берлинского аналитического центра Merics, специализирующегося на теме Китая. "Правительство ФРГ хочет распрощаться с ведением business as usual, - говорит эксперт по германо-китайским отношениям. - Имеются сигналы в пользу того, что на нынешних межправительственных консультациях будет сравнительно мало крупных инсценировок, а масштабных деловых контрактов подписано не будет".

"Ветер перемен" в сфере политики в отношении Китая ощущается и в коалиционном соглашении правящей "светофорной" коалиции из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП).

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел КНР Цинь Ган в Пекине Фото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO

Китай упоминается в этом документе ровно двенадцать раз. Кроме прочего - там, где речь идет о стратегическом соперничестве, а также о сотрудничестве с европейскими партнерами. "Чтобы иметь возможность реализовать наши ценности и интересы в системном соперничестве с Китаем, Германии необходима всеобъемлющая китайская стратегия в рамках совместной политики ЕС в отношении Китая. Мы хотим продолжить межправительственные консультации и сделать их более европейскими", - подчеркивают партнеры по правящей коалиции в ФРГ.

Отсутствие единой европейской политики в отношении Китая

"Реальной дискуссии в направлении европеизации отношений Германии с Китаем, китайской стратегии или межправительственных консультаций на самом деле не существует", - резюмирует эксперт аналитического центра Merics Понгратц. Не говоря уже о том, что и самой анонсированной стратегии по Китаю у Берлина пока нет. Предполагается, что она будет разработана на основе Стратегии национальной безопасности.

Берлинский политолог Эберхард Зандшнайдер (Eberhard Sandschneider) считает задержку в появлении германской стратегии по Китаю "скорее выгодной" с точки зрения климата для переговоров. "Если бы сейчас обнародовали чрезмерно критичный по отношению к Китаю документ, вполне вероятно, что уверенность Китая в собственных силах могла бы привести к отмене консультаций", - говорит эксперт по КНР. И добавляет: "Тот факт, что у правительства Германии нет внутреннего единства, - секрет Полишинеля. И китайцы тоже это знают".

Разногласия в правящей коалиции ФРГ

Неудивительно: ведь споры между правящими партиями в Германии ведутся публично. Особенно между "зелеными", которые утверждают, что ориентированы в своей политике на ценности, и придерживаются жесткого тона в отношении Китая, и СДПГ, которая в большей степени учитывает экономические интересы.

Так, пока министр иностранных дел ФРГ из партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в апреле открыто шла на конфронтацию со своим китайским коллегой Цинь Ганом во время своего визита в Пекин, консервативное крыло парламентской фракции СДПГ опубликовало документ о позиции Германии в сфере китайской политики. В нем парламентарии призывали к прагматичности и предостерегали от следования "антикитайской" стратегии.

Между Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), являющимся членом СДПГ, наблюдаются большие различия, констатирует и Барбара Понграц. По ее оценке, на их нынешний подход к Китаю влияет политика их партий. "Но, если внимательно прислушаться, можно заметить, что различия кроются в тоне, а в своих посланиях они отличаются друг от друга не так уж и сильно", - рассуждает китаист.

Олаф Шольц является председателем на межправительственных консультациях Германии и КНР. Возможно, благодаря этому на переговорах будет царить дружественный тон, несмотря на всю сопутствующую напряженность.

У эксперта по Китаю Зандшнайдера мало надежд, что на переговорах будут достигнуты какие-то масштабные результаты. Однако гораздо важнее для него, что консультации вообще состоятся - после трех лет, в течение которых не было личных встреч в широком формате. "Я согласен с китайскими коллегами, с которыми общаюсь: необходимо, чтобы они (представители правительств ФРГ и КНР. - Ред.) снова собрались вместе. И не только на официальных заседаниях конференции, но и в ходе личных бесед во время знаменитых перерывов на кофе. Это меняет атмосферу", - подчеркивает эксперт.

Возможно, это будет способствовать тому, что Германия и Китай все же начнут действовать сообща "в интересах устойчивого развития", хотя бы время от времени.

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