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Порт ДуйсбургаФото: Rupert Oberhäuser/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Германские показатели экспорта - на пике

Александра Иванова
12 мин. назад

Главными направлениями экспорта для немецких предприятий в феврале 2023 года стали США и Китай. Экспорт в Россию с января по февраль сократился на 14,3 процента.

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Немецкие предприятия продемонстрировали в феврале 2023 года самые высокие показатели экспорта за последние 10 месяцев - с апреля 2022 года - благодаря высокому спросу на их товары из США и Китая. Это следует из данных, обнародованных во вторник, 4 апреля, Федеральным статистическим ведомством в Висбадене.

С января по февраль объем германского экспорта вырос на 4 процента, составив 136,7 млрд евро. Для сравнения: экономические эксперты, опрошенные агентством Reuters, предполагали, что рост экспорта ФРГ в этот период составит лишь 1,6 процента. В годовом исчислении экспорт увеличился на 7,6 процента.

Между тем показатели импорта выросли за месяц, с января по февраль, на 4,6 процента, достигнув 120,7 млрд евро. По сравнению с февралем 2022 года увеличение составило 3,8 процента. Предыдущий пик в сфере импорта был зафиксирован в Германии в сентябре 2022-го: 131,8 млрд евро. После этого показатель снижался на протяжении пяти месяцев.

"Экспортный бизнес выигрывает от работающих лучше цепочек поставок и открытия экономики Китая, - прокомментировал ситуацию эксперт банка VP Bank Томас Гитцель (Thomas Gitzel). - Таким образом, внешняя торговля смогла несколько компенсировать (эффект от. - Ред.) слабого потребления в частном секторе и несчастной сфере строительства". По словам эксперта, это показывает, что рецессия в Германии является слабо выраженной.

Направления экспорта из ФРГ

По данным статистики, объем экспорта из Германии в другие страны ЕС за месяц вырос на 2 процента, составив 73,9 млрд евро. Между тем список стран-импортеров из ФРГ возглавляют США: туда в феврале 2023 года было направлено товаров на сумму в 14 млрд евро, что означает месячный прирост на 9,4 процента. Объем экспорта в Китай из ФРГ увеличился с января по февраль на 10,2 процента, достигнув 8,5 млрд евро.

Объем экспорта в Великобританию вырос за тот же  период на 2,5 процента - до 6,3 млрд евро. Что касается торговли Германии с Россией, то объем экспорта из Германии в эту страну с января по февраль уменьшился на 14,3 процента, составив 0,9 млрд евро. Объем импорта из России в Германию сократился за то же время на 67,2 процента - до 0,3 млрд евро.

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