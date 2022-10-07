Где в Германии жить хорошо? Рейтинг перспективных регионов

"Атлас будущего" компании Prognos назвал города, агломерации и сельские районы ФРГ, которые сейчас на подъеме и имеют наилучшие шансы на дальнейшее успешное развитие.

Где в Германии жить хорошо? Какие города и регионы имеют наилучшие социально-экономические перспективы? Какие из них самые динамичные? Где больше шансов найти хорошую работу? На эти вопросы регулярно отвечает исследование "Атлас будущего" (Zukunftsatlas).

С 2004 года его один раз в три года проводит швейцарская аналитическая и консалтинговая компания Prognos AG. Для составления одного общего (перспективы в будущем) и нескольких отдельных рейтингов (демография, рынок труда, конкуренция и инновации, благосостояние и социальная ситуация, экономическая сила, динамика) ученые используют 29 статистических индикаторов.

Исследование, которое проводится при поддержке экономической газеты Handelsblatt, рассматривает все 400 территориально-административных единиц ФРГ. Это города, имеющие самостоятельный статус, и сельские районы. В общем рейтинге они разделены на восемь категорий: от обладающих "наилучшими шансами" до имеющих "очень высокие риски".

Zukunftsatlas 2022: Берлин - самый динамичный город Германии

Свежий выпуск Zukunftsatlas 2022, опубликованный 5 октября, подтвердил многие выводы предыдущих исследований, но и зафиксировал ряд новых трендов - и даже смену лидера. То, что осталось неизменным, можно свести к следующей упрощенной формуле: самые перспективные города и регионы Федеративной Республики Германия находятся скорее на западе, чем на востоке страны, скорее на юге, чем на севере, скорее в университетских городах, чем в традиционных индустриальных центрах, а бесспорным лидером по большинству показателей является вовсе не столица ФРГ Берлин, а столица Баварии Мюнхен и ее окрестности.

Одна из демонстраций в Берлине против нехватки доступного жилья и высокой арендной платы Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Более того, Берлин не вошел не только в первую десятку, но даже и в первую сотню самых перспективных немецких городов и регионов, заняв лишь 112-е место в четвертой категории "некоторые шансы". Это объясняется, прежде всего, тем, что город унаследовал многие социальные проблемы как столицы ГДР, так и Западного Берлина, и в последние два десятилетия целый ряд из них еще больше обострился, прежде всего - нехватка жилья. В результате столица ФРГ оказалась в самом конце рейтинга "благосостояние и социальная ситуация".

Зато Берлин занял десятое место в рейтинге "конкуренция и инновации" (неслучайно он считается столицей немецких стартапов) и оказался самым динамичным городом страны. Эксперты Prognos AG указывают, что Берлин, наряду с другим восточногерманским городом Лейпцигом, входит в десятку тех, кто по сравнению с 2004 годом больше всех улучшил свои перспективы на будущее.

Мюнхен уступил место Эрлангену в основном рейтинге Prognos AG

Хотя до Мюнхена и его окрестностей ему еще далеко. Пригороды столицы Баварии (Landkreis München) лидируют в общем рейтинге, находятся также на первом месте в рейтинге экономической силы и занимают вторые места по рынку труда, инновациям и благосостоянию. А вот сам город-миллионник Мюнхен опустился в основном рейтинге по сравнению с 2019 годом с первого места на третье, пропустив вперед другой баварский город с населением всего 112 тысяч человек - Эрланген.

Одна из достопримечательностей Эрлангена - дворец маркграфов начала 18 века Фото: B. Gierth/imagebroker/IMAGO

"Эрланген последовательно поднимался в рейтинге", - подчеркнул в беседе с Handelsblatt генеральный директор компании Prognos Кристиан Бёльхофф (Christian Böllhoff). Он отметил, что большую роль при этом сыграли заводы немецкого технологического гиганта Siemens, хотя в данном случае никак нельзя говорить о моногороде: "В Эрлангене - сильный университет, здесь развернули производство очень многие компании из таких наукоемких отраслей, как, например, медицинская техника, к тому же здесь вместе с Нюрнбергом и Фюртом образовалась целая агломерация, которая не намного меньше Мюнхена".

В Zukunftsatlas 2022 в категорию "наилучшие шансы" попали 11 городов и районов. Из них 5 находятся в Баварии (пригороды Мюнхена, Эрланген, Мюнхен, Ингольштадт, Штарнбергский район близ Мюнхена). Еще 4 находятся в соседней федеральной земле Баден-Вюртемберг (район Бёблингена, Штутгарт, район Хайльброна, Ульм). В группе лидеров также Вольфсбург в земле Нижняя Саксония и Дармштадт в Гессене. Первый представитель Восточной Германии - университетский город Йена с целым рядом высокотехнологичных предприятий - появляется в списке на 24-м месте. Он вошел в категорию "очень высокие шансы".

Перспективные агломерации и сельские районы ФРГ

В группе лидеров обращает на себя внимание то, что в нее вошли три фактических моногорода, связанных с автомобилестроением. В Ингольштадте находятся штаб-квартира и головной завод Audi, автоград Вольфсбург создан концерном Volkswagen, а в Бёблингенском районе близ Штутгарта расположен крупнейший завод Mercedes-Benz. Соответственно, Prognos относит транспортное машиностроение (включая авиастроение) к одной из 12 наиболее перспективных отраслей немецкой экономики наряду, к примеру, с машиностроением, металлообработкой, производством пластмасс, логистикой, индустрией здоровья и медиабизнесом.

Многие предприятия из этих отраслей сосредоточены в наиболее крупных городах и городских агломерациях Германии, и Zukunftsatlas 2022 вновь подтвердил, что они сохраняют наилучшие шансы на дальнейшее успешное развитие. Prognos перечисляет их в своем исследовании: наряду с уже упомянутыми здесь Мюнхеном, Эрлангеном-Нюрнбергом, Штутгартом и Берлином это Гамбург, города вдоль Рейна (например, Дюссельдорф, Бонн, Кельн) и Франкфурт-на-Майне.

В то же время сравнительно новым трендом является ускорившееся формирование динамичных центров социально-экономического развития вдали от традиционных агломераций, условно говоря в "немецкой глубинке".

Фермер близ Падерборна выращивает малину и чернику в теплице с солнечными батареями Фото: Gero Rueter/DW

В качестве наиболее яркого примера Prognos приводит формирование целого "северо-западного кластера" примерно между городами Мюнстер, Падерборн, Ольденбург и границей с Нидерландами (федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония). По сравнению с 2019 годом, отмечается в исследовании, 17 и 20 сельских районов в этом регионе улучшили свой рейтинг. В результате уже 13 административных единиц находятся теперь в третьей категории и имеют, соответственно, "хорошие шансы" на успешное развитие в будущем. По словам Кристиана Бёльхоффа, это сейчас крупнейший по площади регион роста в Германии.

Какие факторы способствуют развитию "немецкой глубинки"

В интервью Handelsblatt глава Prognos перечислил четыре фактора, способствующих успешному развитию немецких регионов, которые в прошлом были преимущественно аграрными. Это, во-первых, "здоровое сочетание предприятий среднего бизнеса из различных отраслей". Такие фирмы находятся обычно в семейной собственности и предпочитают инвестировать у себя на малой родине.

Во-вторых, наличие крупного вуза в радиусе одного часа езды на автомобиле. Это не только обеспечивает постоянный приток квалифицированных кадров. В университетских городах обычно богатый выбор культурных мероприятий и возможностей для проведения досуга, что повышает качество жизни во всем регионе. "Если поблизости нет никаких университетов, развиваться будет трудно", - убежден Кристиан Бёльхофф.

Старейшая в ФРГ экспериментальная солнечная электростанция была открыта при университете Ольденбурга в 1982 году Фото: Daniel Schmidt/Universität Oldenburg

Третьим фактором он считает доступность энергии, что при составлении нынешнего "Атласа будущего" еще не играло столь большой роли, как сейчас, в разгар газового кризиса. "В будущем энергоемкие промышленные предприятия смогут только там производить конкурентоспособную продукцию, где будет много доступной ветровой и солнечной энергии", - прогнозирует глава Prognos. А "северо-западный кластер" не только продувается сильными ветрами с Атлантики, но и обладает большой площадью для размещения ветропарков и солнечных электростанций.

Четвертым фактором, который будет способствовать дальнейшему развитию "немецкой глубинки", является все более очевидный отток из агломераций жителей и предприятий, которым надоели дороговизна больших городов, бесконечные пробки на дорогах и дефицит жилых и коммерческих площадей.

Наглядной иллюстрацией этого тренда стало успешное развитие района Высокого Таунуса к северу от Франкфурта-на-Майне. По сравнению с 2019 годом он поднялся в общем рейтинге многообещающих регионов с 14-го на 12-е место и занял 8-е место в списке самых перспективных мест с точки зрения рынка труда. В то же время финансовая столица Германии Франкфурт-на-Майне всего за три года опустилась в основном рейтинге с 10-го сразу на 20-е место.

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